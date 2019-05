Új terápiák a sclerosis multiplex kezelésében

Biológiai terápiák, őssejt-transzplantáció, speciális fájdalomcsillapítási lehetőségek, orvosi kannabisz... Hogyan működnek ezek? Milyen eredmény várható az alkalmazásuktól?

A sclerosis multiplex (SM) terápija 3 területre irányul:

1. az akut schub (kiújulás, relapsus) kezelése

2. a schub megelőzése

3. tüneti kezelés.

A hagyományos terápiás módszerek

A schub kezelésére egyetlen bizonyítottan hatékony terápia létezik már évtizedek óta, a nagy adagban pár napig alkalmazott methylprednisolon. A súlyos, methylprednisolonra nem reagáló SM-schubok második vonalbeli terápiája a plazmaferesis vagy immunoglobulin (IVIG) , harmadik vonalban citosztatikum (onkológiai készítmény) választható.

A relapszuscsökkentő terápia elsőként választandó csoportja az immunmoduláló terápia (béta-interferon és glatiramer-acetát).

Új terápiás módszerek

Biológiai terápiák

Az újabb terápiák közé sorolhatóak a biológiai terápiák: az ember T-immunsejtjei ellen kifejlesztett monoklonális ellenanyag, mely gátolja a T-sejtek átjutását a vér-agy gáton, így megakadályozza a központi idegrendszer fehérállományának a lebomlását.

A négyhetente beadott natalizumab infúzió 68%-kal csökkenti a klinkai schubok kiujúlását, és 42%-al a rokkantságot. A biológiai terápia hatékonysága mellet súlyos mellékhatást is okozhat (PLM-progresszív multifokális leucoencphalopathia), ezért alkalmazása szigorú protokollhoz kötött. Csak abban az esetben engedélyezett, ha béta-interferon vagy glatiramer-acetát kezelés mellett legalább egy szteroid kezelést igénylő shub jelentkezik, vagy kezdetétől fogva nagyon aktív lefolyású a betegség. A natalizumabbal kezelt betegek 6%-ában kell megszakítani a kezelést komoly mellékhatás miatt, ekkor 3-6 hónap múlva tér vissza a gyulladásos aktivitás.

Az alemtuzumab szintén emberi monoklonális antitest, amit intravénásan kell beadni. Csökkenti az éves schubok gyakoriságát az interferonokhoz viszonyítva 55%k-al, és a betegség progresszióját 42%-kal. A súlyos mellékhatások gyakorisága ennél a biológiai terápiánál is magas, 18%-os. Adagolása 2 ciklusos, az első ciklusban 5 egymást követő napon, a másodikban 3 egymás utáni napon adagolják az infúziót.

Több biológiai terápiás szer vizsgálata még folyamatban van.

Őssejt-transzplantáció

Az őssejt-transzplantáció hatékonyságának megítélése SM-ben még nem zárult le. Jelenlegi tudásunk szerint agresszív, gyorsan progrediáló típus jól reagálhat az őssejt-transzplantációra.

A fájdalom csillapításának módszerei

Az SM-nek nem a fájdalom, hanem a bénulás, látás- és egyensúlyzavar a vezető tünete. A Charcot által először leírt triász (szemtekerezgés, skandáló beszéd és remegés) és a klasszikus tünettan a fájdalmat nem említi. Ennek ellenére jelenleg már ismert, hogy különböző jellegű fájdalmak is kísérhetik az SM-et. Az izmok fokozott tónusa (spasticitás) is fájdalommal jár, de a végtagok ideggyulladása is okozhat fájdalmat, ami típusosan neuropátiás fájdalom. Ez utóbbi jellemző, hogy krónikus, állandó, égető jellegű, érintésre fokozódik. Ezek kezelésében egyetlen gyógyszer alkalmazására kell törekedni, kerülni kell a több fájdalomcsillapító szedését. A triciklikus antidepresszánsok az elsőként választandó szerek (amitriptilin napi 50-100 mg, klomipramin 75-150 mg, és imipramin). Hatásuk csak 1-2 hét alkalmazása mellett alakul ki, az adagot fokozatosan emelni kell. Mellékhatások esetében (székrekedés, vizeletvisszatartás, szájszáradás) gabapentin (1200-3600 mg), pregabalin (150-300 mg), topiramát, venlafaxin (60-120 mg) adható. Arcfájdalom esetében karbamazepint alkalmaznak, 200 mg-os adagban, adagját 2-3 naponta 200 mg-mal emelik. Alkamazzák fájdalomcsillapításra a bőrőn át végzett idegstimulációt is (TENS).

Orvosi kannabisz

Észak-Amerikában szájon át alkalmazható kannabiszt is használnak az SM-es betegek fájdfalomcsillapítására, ezekből a dronabinolt az európai hatóság is regisztrálta többek között SM-es fájdalom esetében. A marihuána cigarettáról viszont nincs elegendő bizonyíték, hogy hatásos lenne fájdalom és görcsös izomfeszülés esetében. Az orrnyálkahártyán felszívódó kannabisz spray hatását nem találták hatásosnak neuropátiás fájdalom esetében.

A szintetikus kannabisz (dronabinol) hatástalan az SM progressziójának lassításában.

Magyarországon jelenleg nincs forgalomban olyan gyógyszer, melynek hatóanyaga kannabisz.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kerekes Éva, neurológus és gyermekneurológus