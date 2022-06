Szembetegségek megjelenése negyvenéves kor felett

Tapasztalták már, hogy homályos látás esetén, az orvosi vizsgálattal megállapított dioptriának megfelelően készült szemüveg viselése ellenére sem éreztek javulást a látásukban? Vannak ugyanis olyan ritka esetek, amikor hiába megfelelő a felírt orvosi szemüveglencse, látásunk nem javul.

Ennek egyik oka lehet az idő előtt megjelenő szürke hályog, ami 55 éves korban is elérheti a nőket és a férfiakat. Ha nem elég alapos a szemészeten a szakorvosi vizsgálat, és a kórság kezeletlen marad, további látásromlás várható. Ennek kivizsgálását érdemes másik szemész orvostól is kérni.

A negyven és ötven év felettiek szembetegségeiről számos szó esik, de sajnos a páciensek nem mindenkor tekintik fontosnak a kontrollt, s inkább vásárolnak olcsóbb, de további látáskárosodást előidéző, drogériákban, szupermarketekben is megvehető szemüvegeket.

Lássuk, milyen szembetegségekkel kell szembenéznie a fenti korosztálynak!

Az idősödéssel együtt járó szembetegségek már a középkorúak esetében és negyvenéves kor körül kialakulhatnak. A panaszok még enyhék, de érzékelhető a látás változása. Napjainkban a számítógép előtt végzett egésznapos munka, a mobiltelefon használata, illetve azon történő írás, a táblagépek, laptopok képernyője mind rontanak a szemünk egészségén. Sokat számít, ha speciális szűrőkkel vannak ellátva ezek az eszközök, s ha szemkímélő szemüveget is viselünk munka közben.

- A szemlencse rugalmassága az életkor előrehaladtával szinte mindenkinél csökken, ami abban nyilvánul meg, hogy olvasáshoz, számítógép- vagy mobiltelefon-használathoz immár közeli, vagyis pluszos szemüveg használata válik szükségessé – tudtuk meg dr. Kucskár Erzsébet Katalin szemész szakorvostól. – Negyvenéves kor körül ez csupán +0,5 dioptriás, majd ötvenéves korhoz közeledve elérheti a +1 dioptriát. A későbbiekben nagyobb a változás, mivel a 65 éves korosztály már a +2,5-es lencsével lát tökéletesebben közeli olvasáskor. Ajánlatos az évenkénti szemkontroll, s a szükséges dioptria újra választása a szakorvosi vizsgálat után. Ha azt tapasztalják a páciensek, hogy a viselt szemüveg mellett kivörösödik a szemük, nem éles a közeli betűk olvasása, ne késlekedjenek, az egy esztendőt sem kell megvárni az ellenőrző vizsgálattal. Semmiképpen nem javaslom a szupermarketekben, drogériákban kapható olcsóbb, de károsító hatású szemüvegek viseletét.

- Napjainkban már egyre fiatalabb korban szemüvegviselésre kényszerülnek a gyerekek, a diákok, a fiatalok is. Mi ennek az oka?

- A szemnek a szemlencse és a retina közötti területét átlátszó üvegtest tölti ki. Ennek öregedése már fiatalkorban megkezdődik, elsősorban a rövidlátó szeműek esetében. Ez az öregedési folyamat, bizonyos esetekben, úgy mutatkozik meg, hogy a látótérben úszó pontocskák vagy foltok jelennek meg. Ez nem tekinthető természetesnek, de figyelemért kiált. Súlyosabb esetekben az üvegtest a retináról leválik. Ilyenkor fényvillanások és több úszó folt megjelenése észlelhető. Ezek a retinaleválásnak a jelei lehetnek, így azoknak, akik ezt tapasztalják, sürgősséggel többrétű szemészeti vizsgálatra kell menniük. Amikor a távoli tárgyak, személyek alakja mosódik el, vagy a kontúrok homályosabbak, esetleg a televízió műsorát nem látja „tisztán” valaki, az a rövidlátás jele lehet, amikor mínuszos dioptriás szemüveg vagy kontaktlencse viselete válik szükségessé. Ezt is csak szemész szakorvos állapíthatja meg speciális vizsgálat után. A fiatalok esetében lehet örökletes tényező a korai rövidlátás, de hátterében és az egyéb szembetegségeket tekintve is gyakori ok a túlzott számítógép-használat, illetve számítógépes játékok használata. Máskor a tanulmányok során károsodhat az olvasás mellett erősen igénybe vett szem.

- Milyen szembetegséget okozhat a nem jól kezelt, vagy elhanyagolt cukorbaj?

- A tartósan fennálló és nem megfelelően kezelt cukorbetegségek szemészeti szövődményeivel is gyakran találkozunk. Ez is inkább az idősebb korosztályt érinti, de ugyancsak nem mondhatjuk azt, hogy 40-50 éves korban nem fordul elő, ha az említett alapbetegség elhanyagolt. A középkorú és az idősebb páciensek esetében a komolyabb szembetegség kialakulásának nagyobb az esélye: zöld hályog (glaukóma), szürke hályog (katarakta), retinaleválás, diabéteszes retinakárosodás, a szemfelszín eltérése, látótérkiesés, szemfájdalom, szemvörösödés, homályos látás, központi vagy perifériás látáskiesés, kettős látás, úszó foltok, szivárványszínű karikák megjelenése. Ezek észlelése esetén, valamint a fentebb említett elváltozásokat felfedezve minél előbb szemész szakorvosi vizsgálatra kell jelentkezni. Beutalót a háziorvostól kell kérni, mielőtt a nem sürgősségi szemészetre megyünk.

- Eddig elsősorban az ötvenéves kor felett jelentkező szemészeti eltérésekről beszéltünk. Milyen elváltozásokra figyeljenek, akik a negyvenes éveikbe léptek?

- Ebben az életkorban a lakosság többsége már valamilyen dioptriával ellátott szemüveget visel. Az állandó szemviszketés gyakori probléma, ami nem csupán allergia miatt alakulhat ki. Oka lehet a hormonális változás, vagy a Sjörgen- szindróma nevű autoimmun betegség is. Szervezetünk a könny közreműködésével nedvesíti a szemünket, de ha ez bármi okból nem történik meg, a szemünk égni, viszketni kezd. A középkorú, menopauza szakaszába lépő nők különösen érintettek ebben a kínzó állapotú szembetegségben. Ennek oka, hogy a szervezetükben csökken az ösztrogén szintje. Nagy segítség lehet a patikai műkönny, amit ezer forint alatt is meg lehet vásárolni, nem szükséges, hogy ránk sózzák a legdrágább készítményt. Nem mindig az a hatásosabb, ami „megfizethetetlen”! A kutatások szerint az omega-3 zsírsavban gazdag ételek is segíthetnek a száraz szem elleni harcban. A behunyt szem mellett jelentkező úszkáló fények ugyancsak megjelenhetnek már negyvenéves korban is, ami részben természetes. Ezek a szemünkben található elhalt sejtek vagy porszemcsék, melyek a szem zselés állagú szöveteiben mozognak. Ahogy telik az idő, ezek gyakrabban jelennek meg, s ha nem okoznak nappal rendellenességet, zavaró látást, vagy nem hirtelen jelentkeznek, gyakorta elmúlnak. Ez a rövidlátók esetében és a szemműtéten átesett pácienseknél tapasztalható elsősorban.

A szürke és a zöld hályogról Ha egyre nehezebben látunk a félhomályban, vagy nem látunk ilyenkor elég élesen, előfordulhat, hogy kezdődő szürke hályog kialakulásával állunk szemben. Ez a betegség a szemlencsében található fehérjék összeragadását jelenti. Sajnos előfordulhat, hogy teljesen elhomályosítja a látást. Kockázati tényező lehet az életkor, de a szürke hályog nem feltétlenül időskori rendellenesség. Növeli a rizikót a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a dohányzás, a túlsúly és a gyakori szoláriumhasználat, illetve a mértéktelen napozás, szemvédelem nélkül. Az egészséges életmóddal, a napszemüveg viseletével csökkenthetjük a betegség korai kialakulását. A negyvenéves korosztálynál a zöld hályog, vissza nem fordítható látáskárosodás veszélyének előfordulása egyre gyakoribb, ami látásvesztéssel is járhat. Mindkét betegség gyanúja esetén időben szakorvoshoz kell fordulni, s a korrigálás, gyógyítás lehetőségeit minél előbb megállapítani a vizsgálatok után. Ez többnyire operációs folyamat vagy lézeres műtét.

Forrás: WEBBeteg

Balogh Mária, újságíró

Szakértők: Dr. Kucskár Erzsébet Katalin, szemész szakorvos