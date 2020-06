Kettős látás - Miért alakulhat ki? Hogyan kezelhető?

Kettős látás esetén általában a szemizmok nem működnek megfelelően. A nem működő izom irányába a szem nem tud elmozdulni, így amikor a beteg ebbe az irányba tekint, intenzív kettős látás jelentkezik.

A szemeket összesen 12 izom mozgatja, melyek három pár agyidegen keresztül kapnak beidegzést az agyi központokból. Ezeknek az összehangolt működése szükséges ahhoz, hogy a tárgyról az ideghártya megfelelő pontjaira érkezzen a kép. Ha ez sérül, az agyba két különböző kép vetülete érkezik meg.

A kettős látás magyarázata

Általában a szemizmok nem működnek megfelelően. Az ellátó ideg vagy maga az izom elváltozása miatt. A nem működő izom irányába a szem nem tud elmozdulni. Amikor a beteg ebbe az irányba tekint, akkor jelentkezik a legintenzívebben a kettős látás (diplopia).

Hirdetés

Ön tudta? Gyermekkorban jelentkező kancsalítás során nincs kettőskép. Az agy ugyanis a zavaró második képet "törli", a kancsalító szem felől érkező információt "letiltja". Így a kancsalító szem ellustul, tompa látóvá válik. Egy szemet letakarva is jelentkezhet kettős látás. Szürke hályog alakulása során a lencsében hirtelen megjelenő homályok úgy törik a fényt, hogy a tárgyak kettőzötten jelennek meg. Kivételes esetben a szembe ültetett műlencse kimozdulásakor észlelheti a kettőzöttséget a beteg.

Mi állhat a kóros működés hátterében?

Az ok felderítéséhez az eltérés helyét kell meghatározni. Az ok lehet izombénulás, pajzsmirigybetegséget kísérő szemizom-elváltozás. Idegrendszer elváltozásai, például keringési zavar, daganatok, gyulladások. Gyakran fejet ért sérüléseket követően is kialakulnak agyidegbénulások. Cukorbetegséget kísérő szénhidrátanyagcsere-zavarok is magyarázhatják. Háttérben állhatnak gyógyszermellékhatások.

Kérdések és vizsgálatok a diagnózis felállításakor:

Mióta jelentkeztek a panaszok?

Azóta fokozódtak vagy csökkentek?

Milyen irányba tekintéskor a legintenzívebbek?

Fájdalom vagy egyéb szemészeti panasz kíséri-e?

Belgyógyászati betegségek: magas vérnyomás, cukorbetegség, pajzsmirigybetegség ismert-e?

Idegrendszeri betegségek: agyvérzés, agyérgörcs, lágyulás, thrombosis, érelmeszesedés ismert-e?

Milyen gyógyszereket szed?

Tájékozódó vizsgálat a kilenc fő tekintési irányba vezetett ujjunk követése. A betegnek jeleznie kell észlel-e kettősképet, és ha igen melyik irányban a legkifejezettebben. Sokkal pontosabb, jobban követhető a Hess-függönnyel végzett vizsgálat.

Vörös-zöld szemüveg és vörös és zöld jelzőfény segítségével a két szemet külön-külön lehet vizsgálni. Négyzethálóra vetítve a két fényt fedésbe kell hozni. Kettős látásnál a két fény eltolódik, a távolság mérhető. Segítségével a bénulás helye megállapítható, mértéke fokban megadható és így a változás pontosan követhető.

Nem igazi kettőskép csak a kontúrok elmosódása, homályos látás. Fényforrás körüli fénykoszorú, eltorzulás zöld hályogban, szürke hályogban.

A kettős látás kezelése

Több szakma képviselőinek összefogása szükséges (ideggyógyász, belgyógyász, szemész). Az alapbetegséget kell kezelni, megoldani. A kettős látás általában átmeneti, ha tartóssá válik és a pácienst kifejezetten zavarja, szóba jöhet a szemizmokat érintő műtét is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Papp Júlia, szemész