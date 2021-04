A koronavírussal fertőzött stroke-betegek kilátásai rosszabbak

A stroke miatt kórházba került COVID-19-betegeknél nagyobb annak veszélye, hogy stroke-juk súlyosbodik, vagy még a kórházban újabb agyvérzés éri őket - olvasható a Stroke című szaklap egyik friss cikkében.

Azoknál a stroke miatt kórházba került pácienseknél, akik pozitív COVID-19 tesztet produkáltak, magasabb annak valószínűsége, hogy már nem kerülnek ki élve az intézményből – állapítja meg a tanulmány.

A tudósok csaknem 42 ezer páciens esetét vizsgálták. Az adatokat 458 kórházból gyűjtötték – a betegek az agyi vérellátást szolgáló artériák elzáródása (iszkémiás stroke) miatt kerültek az intézménybe. Körükben mintegy 3 százaléknyi betegnek lett pozitív a COVID-19 tesztje. Nagy átlagban velük éppen olyan gyorsan érkezett be a mentő a kórházba, mint a nem koronavírus fertőzöttekkel, ám később az ellátás menete esetükben lelassult.

„Az időveszteségért minden bizonnyal az okolható, hogy az egészségügyi személyzetnek, értelemszerűen, be kellett öltöznie az egyéni védelmüket szolgáló felszerelésbe, és sokféle más vírusellenes óvó rendszabályt is, be kellett tartaniuk” – nyilatkoztak a kórházakban. A COVID-19 pácienseknél az elzárt erek felszabadítását célzó vérrögoldó kezelések megindításáig több idő telt el, magyarázta el a tanulmány társszerzője, dr. Gregg Fonarow (University of California, Los Angeles).

A tanulmány nem szögezi le azt egyértelműen, hogy a terápia késlekedése tehető felelőssé a rosszabb kimenetelért. Azonban ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy "tovább kell pontosítani, finomítani a stroke ellátás protokollját, hogy időben még előbbre hozva lehessen felállítani a diagnózist és megkezdeni a kezelést az iszkémiás sztrókkal érkezőknél. Mindezt úgy, hogy sikerüljön megvédeni az egészségügyi dolgozókat az esetleges koronavírus fertőződéstől” – fogalmazott dr. Gregg Fonarow.

Szerző: Fazekas Erzsébet újságíró, WEBBeteg.hu

Forrás: AHA Journals - Stroke, a Yahoo News ismertetésében