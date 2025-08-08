Nem javít a COVID-betegek állapotán két antivirális gyógyszeres terápia

A COVID-19 miatt kórházban kezelt betegek esetében a molnupiravir vagy a nirmatrelvir-ritonavir alkalmazása nem járt együtt a klinikai eredmények javulásával.

A kutatók két szájon át szedhető antivirális szer, a molnupiravir és a nirmatrelvir-ritonavir hatékonyságának meghatározására végeztek vizsgálatot a COVID-19-ben szenvedő betegek klinikai állapotára vonatkozóan az Omicron időszak alatt.

Összessen 445 fő, igazolt SARS-CoV-2 fertőzéssel kórházba került betegnek adtak molnupiravirt és 68 betegnek nirmatrelvir-ritonavir-t a szokásos kezelés mellett. Mindkét csoport résztvevőinek kórtörténetét olyan betegekével hasonlították össze, akik csak a szokásos ellátásban részesültek. Az elsődleges vizsgálati szempont a 28 napos összhalálozás volt, a másodlagos vizsgálati szempont pedig a gépi lélegeztetés-igény vagy a halál beállta.

Az elemzés nem állapított meg szignifikáns különbséget a molnupiravirt, illetve a szokásos ellátást kapó csoportok között, mindkét csoportban azonos arányban hunytak el vagy térhettek haza gyógyultan a betegek. A gyógyszer klinikai próbái még 2021-ben kezdődtek, az előzetes várakozások alapján - korán megkezdett kezelés esetén - a súlyos lefolyású esetek arányának jelentős csökkenését várták. Működésének alapja, hogy hibákat juttat a vírus genetikai kódjába.

A nirmatrelvir-ritonavir esetében sem volt más volt a helyzet: az eredmények hasonlóak voltak a szokásos ellátás során tapasztaltakhoz, és nem volt szignifikáns különbség egyik mutatóban sem. A kórházi tartózkodás teljes időtartama, illetve a lélegeztetésig vagy halálig tartó progresszió aránya egyik összehasonlításban sem különbözött jelentősen.

Forrás: DRportal/The Lancet