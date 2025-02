Újévi fogadalmak: motiváció nélkül nem megy

Az újévi fogadalmak közül még mindig népszerűek a fogyással, az egészséges életmóddal kapcsolatos célok és tervek. Megtelnek az edzőtermek, egészséges életmóddal kapcsolatos tartalmakat nézegetünk az interneten. Meddig tart a lelkesedés? Dietetikust és személyi edzőt kérdeztünk.

Leadom a felesleges kilókat. Odafigyelek a táplálkozásomra. Eljárok edzeni. Leszokom a dohányzásról. Szépen hangzó újévi fogadalmak. Ezeknek az ígérgetéseknek a többsége azonban nem tart ki hosszútávon.

Van, aki már februárban feladja

Tipikus hibák:

Van, aki kitartó és elkezdi az életmódváltást, de ideje korán abbahagyja, feladja, mert nem érez további ösztönzést, valami vagy valaki kedvét szegi.

Van, aki kitartó és eléri a célját, például a kívánt testtömeget, utána azonban visszatér az eredeti táplálkozási szokásaihoz, aminek ismét tömeggyarapodás lesz a következménye (jojó effektus).

Nem segít a helyzeten a kampányszerűen kivitelezett diéták elterjedt használata sem: még mindig sokan azt hiszik, hogy ha év elején vagy tavasszal csinálnak egy méregtelenítő kúrát, majd egy szigorú kalóriamegszorításos (vagy az egyik makrotápanyag teljes elhagyásával járó) étrendet, azzal letudják az éves egészséges életmódváltás projektet.

Van rá eset, amikor külső behatásra történik a drasztikus változás: egy ijesztő diagnózis az orvostól vagy a közvetlen környezet figyelmeztető jelei egy csapásra pozitív változást hoznak az életünkben, az életmódunkban.

Az életmódváltás nem működik, csak hosszabb távon

Ebben egyetért Struve Gábor személyi edző, valamint a WEBBeteg.hu portálon többször is nyilatkozó dietetikus is. Szőke Andrea azt mondja: nem elég, ha csupán 3-4 hónapra életmódot váltunk, alapvetően kiegyensúlyozottan kellene táplálkoznunk és rendszeresen kellene mozognunk. Néha belefér egy-egy bűnözés vagy csaló nap, például egy ünnepnap vagy születésnap alkalmával, de ne ez legyen a menetrend. Az, hogy sikerül-e elérni és betartani hosszútávon vagy sem a kitűzött célokat, leginkább fejben dől el: milyen motivációink vannak, milyen elhatározásokat hozunk - hangsúlyozza a dietetikus.

Az, hogy év elején életmódváltásba kezdenek a kezdők vagy az újrakezdők, alapvetően egy jó döntés, akkor van probléma, ha a lelkesedés 3-4 hónap után alábbhagy, mert nincs kellő motiválóerő - vázolja a helyzetet Struve Gábor, a 2019 óta működő Struve Fitness alapítója. Náluk eleve csak akkor lehet valaki klubtag, ha rendelkezik személyi edzővel.

- A legtöbb sportolni vágyó érdeklődő azért keres meg engem, mert szeretné megőrizni a motivációját, és biztos akar abban lenni, hogy rendszeressé válik az edzés, szakmai segítséggel, támogatással. Van olyan vendégem, akit már 15 éve edzek. Ő már valószínűleg képes lenne magától is elvégezni a gyakorlatokat, de úgy gondolja, így motivált marad.

Miben segíthet a személyi edző?

Hatalmas előny a személyi edző jelenléte, mert egyrészt biztosítva van az edzéseken való részvétel, mivel előre le vannak beszélve az időpontok, így alig van lemondás, ráadásul fennmarad a motiváció, másrészt a szakmai segítség nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megfelelőek legyenek a gyakorlatok, ne tegyünk kárt magunkban. Az előre, közösen meghatározott edzéstervek, valamint táplálkozási tanácsok mentén haladunk a fejlődéssel, ennek köszönhetően alacsonyabb a fluktuáció. Az újévi fogadalmat tevők többsége így még fél év után is folytatja az edzést, és nem hagyja abba.

Struve Gábor azt is elmondta, hogy alapvetően nem hisz az újévi fogadalmakban, de mivel régóta foglalkozik vendégekkel, tudja, hogyan működik a gondolkodásuk. - Ha belegondolunk, a hetünk is úgy alakul, hogy pénteken, a hét utolsó munkanapján, már kevesebb ügyet intézünk, és szinte mindannyian inkább a hétvégére és a pihenésre koncentrálunk, de hétfőn új lendülettel kezdünk bele a teendőinkbe. Valahogy így látom én is a januárt és az új évet, mint a hétfőt. Januárban megvan a kezdő motiváció és lendület, ami igazából egy jó dolog, mert az első lépés a legnehezebb, de ha mi, személyi edzők képesek vagyunk fenntartani a motivációt és az érdeklődést, akkor a mozgás életvitelszerűvé válik a vendégeink számára.

Miben segít a dietetikus?

- Az első alkalommal felmérem a vendég életmódját, táplálkozási szokásait, lehetséges allergiáját, intoleranciáját, illetve betegségeit, és ezek alapján, illetve a páciens igényei alapján összeállítjuk az étrendjét. Nagyon hasznos, különösen egy komolyabb életmódváltás előtt megmérni a kliens testösszetételét (a testben eloszló izom, zsír, ásványi anyagok és víz arányát), hiszen ennek tudatában nem csak a testtömegben bekövetkező változásokat lehet nyomon követni, hanem az izomfejlődés és zsírvesztés mértékét is - avat be a részletekbe Szőke Andrea, aki azt is elmondta portálunknak, hogy minimum 3-5 hét szükséges ahhoz, hogy elinduljon a változás, fokozatosan minden nappal kicsit jobban alakul a helyzet.

Mindez természetesen egyénfüggő. Van, aki 1 hét után jobban érezni magát, hogy nem eszik cukros/fehér lisztes ételeket, csökken a puffadás és a vércukorszint-ingadozás által generált tompaság; a kevésbé zsíros étkezéseket követően elmarad a telítettségérzés és az erős fáradtság; a több több zöldség és gyümölcs, valamint teljes értékű gabona (rostok) fogyasztásnak köszönhetően pedig megszűnik a székrekedés, ha megfelelő mennyiségű folyadék is társul hozzá. A fogyás attól függ mekkora felesleggel indult el, általában mínusz 0,5 kg/hét kedvező eredmény a tartós fogyás kialakulásának, na és megtartásának.

Aki például komolyabb testedzésbe kezd, elképzelhető, hogy kezdetben súlyban nem fog változni, vagy még esetleg nő is a testtömege, azonban az izom nehezebb, mint a zsír, így a test arányainak átalakulásával csalódást fog megélni a fürdőszobai mérlegre állva, mert úgy látja, nem tudott lefogyni, miközben az életmódváltás pozitív élettani hatásai révén, illetve az izomtömeg növekedésével a hormonrendszertől kezdve az immunrendszeren át mindenhol pozitív hatásokat tapasztal.

Tudta? A sportos életmódba kezdő, de még felesleggel rendelkező emberek zsírszövetei jobb vérellátással, valamint több mitokondriummal rendelkeznek, ezek az energiatermelő sejtszervecskék, ráadásul zsírszövetei kevesebb gyulladáskeltő hírvivő anyagot bocsátanak ki. Erről itt olvashat: Ezért éri meg sportolni akkor is, ha nem tud fogyni

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró