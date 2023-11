A természetes testsúlycsökkentő szerekről

A testsúlycsökkentésre használt szerek zöme ma étrend-kiegészítőként van a piacon, ezek nagy része gyógynövényeket is tartalmaz, melyeket már hosszú ideje alkalmaznak fogyasztószerként a világ bármely részén.

Milyen elven működnek ezek a készítmények? Mit várhat tőlük és mit nem?

A növényi fogyasztószerekben gyakran megtalálható vizelethajtó növények nincsenek befolyással az energiaháztartásra, csak a szervezet só- és vízvesztésére, amelynek csak átmenetiek az eredményei a fogyásban. Amint abbahagyjuk fogyasztásukat, rögtön visszajön a leadott 1-3 kg súlyfelesleg. Hazánkban ilyen célra alkalmazott gyógynövények: a csalánlevél a lestyángyökér, a gyermekláncfű és a tarackbúzagyöktörzs.

A hagyományos terápiában hashajtó hatású gyógynövényeket is használnak. Ezek közül a bélfalat izgató hashajtók a tápanyagok felszívódásának csökkentésével átmenetileg testsúlycsökkentő hatásúak lehetnek, ám a módszer nem veszélytelen! Pl. görcsös hasfájást, felszívódási zavarokat (tápanyagoknál, de akár gyógyszereknél, vitaminoknál is), és szívritmuszavart is okozhatnak. Emellett sajnos hozzájuk lehet szokni hosszabb alkalmazással. Ilyen növények a szennalevél vagy -termés, az aloetejnedv, és kutyabengekéreg, akár fogyasztó teaként vagy étrend-kiegészítők is tartalmazhatják ezeket. Egy gondolatig érdemes megállni a növényi eredetű ricinusolajnál, és a nem növényi eredetű, és nem a bélfalat izgató, de sokszor fogyasztáshoz is használatos keserűsó alkalmazásánál. Mindkettő drasztikus hashajtó, és csak akkor alkalmazhatóak, ha béltisztításra van szükség valamilyen okból (végbéltükrözés előtt, vagy idős betegeknél a széklet eltávolításának megkönnyítésére).

Az enyhébb hatású, rosttartalmú hashajtók, vagy a természetes növényi rostok rendszeres fogyasztása hosszú távon is biztonságosan alkalmazható. Alkalmazásukkor a teltségérzet fokozódik, főleg, ha nem felejtünk el megfelelő mennyiségű vizet is fogyasztani. A teltségérzet fokozásával csökkentik az étvágyat, valamint a cukrok és zsírok felszívódásának gátlásával is hatnak. A rosttartalmú hashajtók között találunk jól ismert növényeket, mint útifűmag, lenmag, de újabban alkalmazzák a fügekaktuszt, vagy az itthon ördögnyelvként ismert leopárdkontyvirágot, mely ismert japán gyógynövény. Szárított gumója körülbelül 40% glükomannánt tartalmaz, mely egy növényi rost. A növényi rostok alkalmazásával és megfelelő adagolásukkal 1 hónap alatt kb. 0,5-1 kg testsúlycsökkenés érhető el. Ha tartósan alkalmazzuk, a fogyás is eredményes lehet, de csak az említett kis mértékben, leginkább mint a diéta kiegészítője.

A rostok végbélben történő lebontásából keletkező anyagokról újabb kutatások alapján kiderült, hogy az étvágy szabályozásában is szerepük van, és étvágycsökkentő hatású hormonok termelődését segítik. Így ha nem fogyasztunk elég rostot, az étvágycsökkentő hormonok szintje is csökken, ami hozzájárulhat az éhségérzet kialakulásához. Ha az éhségérzetet energiadús és rostszegény táplálékkal csökkentjük, akkor sok és felesleges „üres” kalóriát viszünk be a szervezetbe. A rosthiány miatt az éhségérzet viszont nem szűnik meg, mely ismételt evésre késztet, és folyamatosan egyre több kiló maradhat rajtunk, melynek következménye pedig az elhízás. A rostokat lehetőleg természetes formában fogyasszuk.

Az anyagcserét fokozó növényeket is tartalmaznak a fogyasztó teák, étrend-kiegészítők:

Zöld tea, zöld kávé: Hatásuk a testsúlyra nem a koffeinnek, hanem az epigallokatechin-gallátnak, illetve a klorogénsavnak tulajdonítható.

Szintén fokozza az anyagcserét a Garcinia cambogiában (egy Délkelet-Ázsiában őshonos gyógynövény) található hidroxi-citromsav.

Meglepő módon a paprika csípős hatóanyaga, a kapszaicin is segíthet a súlycsökkentésben. Mértékkel történő fogyasztása fokozza az anyagcserét, amit humán vizsgálatok is igazoltak. Bár hatásának módja nem ismert, de támogatja a súlycsökkentést. Ezért ilyen célra alkalmazott étrend-kiegészítők összetevője.

A keserű narancshéjban található p-szinefrin serkenti az anyagcserét, ezért megtalálható fogyasztó étrend-kiegészítőkben. Kémiai szerkezetében nagyon közel áll az évtizedeken át széles körben legálisan, ma már illegálisan alkalmazott, anyagcserét fokozó hatású efedrinhez. Az efedrin alkalmazását a vérnyomás és szívfrekvencia-emelő hatása miatt korlátozták. A keserű narancshéjat tartalmazó készítmények alkalmazása ellenjavallt azoknak, akiknek magas a vérnyomásuk vagy más szív-érrendszeri betegségben szenvednek.

Felmerült néhány gyógynövény esetében, hogy hatással vannak a testsúlycsökkentésre, azonban bizonyítani még nem lehetett, de a jövő szempontjából pozitív, hogy újabb, már régóta ismert gyógynövénynél merül fel ez a hatás: mint az echinacea, a gyömbér, kerti katicavirág.

Sok az illegális fogyasztószer a piacon

A fogyasztószerek iránti igény fokozódásának oka egyrészt a világ által sugallt, „ideális” testalkat. A másik oka, hogy a fejlett országokban komoly népegészségügyi probléma lett az elhízás. Az étrend-kiegészítőként forgalomban levő készítmények leginkább ugyanazokat a gyógynövényeket tartalmazzák, amelyeket már évszázadok óta alkalmaznak. Sajnos ezek nem képesek megfelelni a fogyasztók elvárásainak. Így olyan összetevők is belekerülhetnek, amelyek nem engedélyezettek a mellékhatásaik miatt. Így aki alkalmazásukkor fokozott szívdobogást, izgatottságot, vérnyomás-emelkedést érez, azonnal hagyja abba az adott készítmény alkalmazását, és gyógyszerész segítségével be kell jelenteni a mellékhatást, valamint a minőségi probléma gyanúját.

Az is nagyon fontos, hogy ha testsúlycsökkentő készítmény alkalmazása mellett dönt, gyógyszertárban vásároljon. Mint láthattuk, attól, hogy valami természetes összetevőket tartalmaz, még nem feltétlenül előnyös az egészségünk szempontjából, sőt akár lehet ártalmas is (lásd fogyás céljára szedett víz- és hashajtók), alaposan fontolja tehát meg, hogy milyen készítményt választ, kérje ki orvosa vagy gyógyszerész véleményét!

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész