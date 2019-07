Visszafordítható-e az inzulinrezisztencia?

Az inzulinrezisztenciával járó állapot nagy arányban megelőzhető lenne, de akár vissza is fordítható gondos odafigyeléssel és teljes életmódváltással, orvosi felügyelet mellett.

Inzulinrezisztencia esetén egyre magasabb inzulinszintek mellett a sejtek érzéketlenné válnak annak hatására, a vérben keringő glükóz szintje pedig emelkedik. A magas inzulinszint fokozza az étvágyat, így még további szénhidrát bevitelhez, hízáshoz vezet. Ezt az ördögi kört célszerű minél hamarabb megállítani, mielőtt cukorbetegség vagy más szövődmény alakulna ki.

Nagyon fontos a már kialakult állapot felismerése és gondozása, mert a folyamat akár vissza is fordítható! Ennek esélye sok tényezőtől függ:

a kialakult inzulinrezisztencia mértéke – amíg a sejtek inzulinra adott rezisztens válasza alacsonyabb, de még megfelelően termelődik az inzulin, könnyebben visszafordul a rezisztencia;

a fennállás időtartama – minél hamarabb felismerjük a rezisztens állapotot, annál nagyobb az esély a rendezésre;

a kialakult egyéb eltérések száma, mértéke - pl. milyen mértékű elhízással társul az állapot;

társbetegségek (magasvérnyomás, köszvény, metabolikus szindróma, zsírmáj)

életkor - fiatalabb korban jobbak a gyógyulási esélyek, eredményesebb a terápia;

örökletes tényezők;

és az egyik legfontosabb: a beteg akarata, elszántsága - amennyiben a beteg partner az életmódváltásban, mindig sokkal eredményesebb a terápia.

De mit is kell tenni az inzulinrezisztencia visszafordításáért?



1. a táplálkozási szokások megváltoztatás,

2. teljes életmódváltás, mozgásterápia,

3. bizonyos esetekben gyógyszeres kezelés.

Részletesen Az inzulinrezisztencia kezelési lehetőségei

Milyen eredménnyel számolhatunk, ha mindent megteszünk a gyógyulásért?

Amennyiben hatékonyan tudjuk kezelni akár csak önmagunk, akár dietetikus, orvos, személyi edző segítségével az inzulinrezisztenciával járó állapotot, számíthatunk a kialakult tünetek és szövődmények javulására, rendeződésére.

Bár maga az inzulinrezisztencia nem feltétlenül okoz panaszt, vagy jár tünetekkel, amennyiben vannak, azok az anyagcsere rendeződésével megszűnnek. Ide tartozhat a hízás, túlsúly, a hajhullás, fokozott éhség- vagy szomjúságérzet, idegesség, fáradékonyság, feszültség.



Az inzulinrezisztenciával társuló eltérések is javulnak, de akár meg is szűnnek. Az emelkedett vérnyomás, zsírmáj, fokozott érelmeszesedés, számos bőrtünet (pl. achantosis nigricans), az androgén hormon túltermelődésével járó fokozott szőrnövekedés is abbamaradhat.

A serdülőkorban lévő és fogamzó korban lévő nők egyre növekvő arányában jelent gondot napjainkban az inzulinrezisztencia. Az alapállapot rendeződése megoldást adhat akár a vérzészavarok, hormonháztartást érintő eltérések, a policisztás ovárium szindróma, de akár még a meddőség rendezésére is.

De akkor megszűnhet az inzulinrezisztencia?

Igen. Életmódváltás, a helyes táplálkozás, rendszeres testmozgás, szükséges esetben a gyógyszeres (csak kiegészítő kezelés, amely önmagában nem gyógyít) terápia megszűntetheti az inzulinrezisztencia állapotát. Számos nemzetközi tanulmány bizonyította, hogy még akár a frissen kialakult 2-es típusú cukorbetegség bizonyos eseteiben is oly kedvezően alakulhatnak az eredmények, hogy nemhogy kezelésre nem lesz szükség, de még a betegség maga is visszafordítható.

A normalizálódó inzulintermelődés mellett javul a sejtek inzulinra adott válasza (inzulinérzékenysége), vagyis újra, alacsonyabb inzulin szint lesz szükséges a sejtek glükóz felvételéhez. Ez a folyamat természetesen csak bizonyos ideig fordítható meg, míg megfelelő ütemű a hasnyálmirigy inzulintermelése.

Elsősorban a korán felfedezett, szövődmények, vagy társbetegségek nélkül járó esetekben, a szükséges életmódváltások mellett fordulhat vissza az inzulinrezisztens állapot.

Feltétlen javasolt tehát minden érintett esetén a gondos tájékoztatás, és lehetőség szerint a kezelőorvos mellett az életmódváltásban segíteni tudó szakemberek segítségének minél szélesebb körben történő igénybevétele.

Szerző: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

Magánrendelő és Orvosi Információs Iroda

Debrecen, Dózsa György út 25.

Tel.: 70/366-0695 | Honlap