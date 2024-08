Edzés és rehabilitáció ínsérülések után

Leggyakrabban a kar és láb inai sérülnek meg, főként túlterhelés következtében. Annak érdekében, hogy a sérülésből való felépülést követően újra a legjobb formáját hozhassa, elegendő időt kell szánni a lábadozásra, a teljes gyógyulásra. Mit tehet annak érdekében, hogy minél hamarabb felépüljön?

A statisztikák szerint minden negyedik, valamelyik végtagot érintő sportsérülés ínsérülés. Nagyon gyakori a váll működésében részt vevő ín teljes vagy részleges szakadása.

Az inak az izmokkal és a csontokkal funkcionális egységet képeznek. Az inakat körülvevő kötőszöveti hártyában csak kevés ideg és ér található, ezért anyagcseréjük is jelentősen lassabb. A csontok és izmok jobban alkalmazkodnak a terheléshez, hamarabb regenerálódnak, mint az izmok csonton való tapadását biztosító inak.

Az ínsérülések kockázatát befolyásolja az életkor és bizonyos betegségek, így például az olyan anyagcsere-betegségek, amilyen a cukorbetegség, a köszvény, az elhízás vagy az érelmeszesedés. Rizikófaktor az anabolikus szteroidok, glükokortikoidok (kortizon) és a fájdalomcsillapítók szedése is, ezek ugyanis megakadályozzák, hogy a sportoló időben észrevegye a fájdalmat, amely a túlterhelést jelezné.

Az ínsérülések fájdalommal járnak, valamint az érintett ín funkcióvesztésével, instabilitásával.

Az érintett íntől, a sérülés fajtájától, a beteg életkorától és esetleges betegségeitől függően a kezelés lehet konzervatív vagy műtéti.

A megfelelő kezelés hiányában, illetve rehabilitáció nélkül az érintett izom tartós funkcióvesztése következhet be. Ezért is fontos a megfelelő terápia mellett kellő hangsúlyt fektetni és elegendő időt szánni a felépülésre is.

Edzés ínsérülés után

Sok sportoló nagyon nehezen viseli a lábadozás időszakát, és minél hamarabb szeretné újra folytatni az edzést, ezért sokan elhamarkodottan idejekorán túlterhelik magukat, kockáztatva a még komolyabb sérülések lehetőségét.

Ugyanakkor az sem tesz jót, ha túlzottan kímélik a sérült testrészt, mert az izmok és inak szövetei hamar elkezdenek leépülni.

A sérülés súlyosságához és a gyógyulási folyamathoz igazodó mértékű fokozatos terhelés (nem megterhelés!) pihenőfázisok beiktatásával fontos része a terápiának. A rehabilitáció szerves részét kell, hogy képezze a fizioterápia.

Nézzük meg mindezt az Achilles-ín példáján!

Az Achilles-ín az emberi szervezetben található legerősebb ín, ami a legnagyobb terhelésnek van kitéve. Kitartó futás közben testünk súlyának 12-szerese nehezedik rá. Az Achilles-ín-sérülések 83 százaléka sport közben következik be, nagyon gyakori a sísportban és a labdajátékokban.

Meglévő ínbetegségek, és futás közbeni hibás vagy túlterhelés is növeli a kockázatot. Az ok lehet helytelen edzéstechnika, egyenlőtlen izomterhelés vagy nem megfelelő cipő viselése. A sérülést követően, illetve az esetenként szükséges operáció után 10-12 hétig speciális lábbeli viselése szükséges. Ezzel párhuzamosan az edzés intenzitása is fokozható egyedi tényezőktől függően. Bizonyos sportágak gyakorlása ebben az időszakban nem javasolt!

Hagyjon időt a pihenésre és csak fokozatosan kezdjen újra edzeni!

Az akut ínsérülések igen komoly sérülések, amelyek miatt a sportoló akár több szezon kihagyására is kényszerülhet. A pihenő nagy pszichés megterhelést jelent sokuknak. Ám a komplikációk elkerülése érdekében feltétlenül be kell tartani az orvos utasításait, hogy megmaradjon az esély arra, hogy folytathassa a versenysportot és semmi ne hátráltassa a gyógyulási folyamatokat. Amikor már engedélyezett az edzés, akkor is legyen nagyon óvatos, ügyeljen a fokozatosságra, és fektessen kellő hangsúlyt elegendő idejű pihenőfázisok beiktatására!

Az ínsérüléseket nem szabad félvállról venni, a terhelés hirtelen fokozása, illetve ha nem várja ki a regenerálódáshoz szükséges időt, vagy túlterheli magát, az visszavetheti a gyógyulást.

A legjobb persze megelőzni a bajt!

Az inak komplex és érzékeny anyagcseréjét bizonyos gyógyszerek megzavarják, és növelik a sérülések kockázatát. Ha például a futás tempóját nem életkorához igazítja, vagy nem veszi figyelembe, hogy milyen súlyos sérülésből lábadozik, esetleg túlterheli magát, annak fájdalmas következményei lehetnek. Sokan abba a hibába esnek, hogy fájdalomcsillapítókkal próbálják elnyomni a fájdalmat a mindennapi edzések vagy a versenyek során, így nem veszik észre, mikor terhelik túl szervezetüket, és könnyen bekövetkezik a baj. Ha fájdalmat érez, csökkentse az edzések intenzitását, vagy tartson hosszabb szünetet! Tegye félre becsvágyát és inkább vegyen vissza a tempóból! A sérülések csak átgondolt edzésprogrammal és pihenőfázisok beiktatásával kerülhetők el!

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: trainingsworld.com, Sehnenverletzungen (Universitätsklinikum Heidelberg)

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó