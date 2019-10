Sportsérülések - És a rehabilitáció hol marad?

Gyulladáscsökkentő gyógyszerek: Ha a gyulladásos folyamat túlzottá válik (vagy a legkisebb esély is felmerül, hogy ez megtörténhet), szükség van a gyógyszeres beavatkozásra. A gyulladáscsökkentés azonban csupán tüneti kezelésnek számít, azaz semmiképp nem egyenlő a rehabilitációval. Fájdalomcsillapító gyógyszerek: Kevesen szeretik megélni a fájdalmat, így botorság lenne megtiltani, hogy gyógyszerrel csökkentsük a kínt. A fájdalomcsillapítás azonban szintén tüneti kezelés. Nem gyógyít, csupán blokkolja a fájdalominger „tudatosulását”, ráadásul mellékhatásokkal járhat és komoly veszélyforrást is jelenthet. A fájdalom legfőbb szerepe az, hogy megakadályozza a mozdulatokat, amelyek károsak a sérült szövetekre nézve. Ha elnyomjuk, a vészcsengőt is kiiktatjuk, azaz semmi nem akadályoz meg bennünket abban, hogy túlterheljük a sérült testrészt. Merev rögzítés (gipsz) és pihentetés: Az indokolatlanul hosszú pihentetés és a merev rögzítés (ami egyben kényszerpihentetést is jelent) kifejezetten káros, hisz a mozgáshiány az izmok sorvadásához, letapadások kialakulásához, izomegyensúly-megbomlásokhoz és helytelen mozgásminták rögzüléséhez vezet. Bizonyos sérülések (pl. törések egy része) kezelésénél elengedhetetlen a gipsz, ugyanakkor húzódások, részleges szakadások, túlerőltetések esetében a modern protokollok általában ellenzik a merev rögzítést.