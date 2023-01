Hogyan motiváljuk gyermekünket a sportolásra?

A rendszeres testmozgás gyermekkorban kiemelten fontos: már egészen óvodáskortól fejleszthetjük gyermekünk mozgásképességeit a különböző sportok által. Hagyjuk, hadd válassza ki gyermekünk a számára legmegfelelőbb sportágat, amit szívesen űz. Ennek dacára valamennyi szülőnek ismerős lehet a helyzet, amikor noszogatni kell a gyermeket, hogy menjen el a korábban szeretett edzésre.

Mit tudunk tenni, ha a gyermekünk nem akarja folytatni a sporttevékenységét?

George Scarlett, aki a Tufts Egyetem Eliot-Pearson Neveléstudományi Tanszékének alelnöke és egyúttal az A Handbook for Coaching Children and Teens (Kézikönyv gyermekek és tizenévesek edzéséhez) című könyv szerzője, új módszerrel állt a helyzethez: megkérdezte a gyerekeket, miért szerettek azelőtt sportolni.

Az alábbi válaszokat kapta:

jól érezték magukat közben

szerették volna fejleszteni képességeiket

szerették érezni a verseny izgalmát.

A válaszokból kitűnik, hogy a gyerekek nem győzni, csupán játszani szeretnének sportolás közben. Sőt, ami számukra kiemelten fontos, hogy mindezt a barátaikkal tehessék. Az edzők azonban túl gyakran arra összpontosítanak, hogy versenyképes csapatokat állítsanak össze a legjobb játékosokból, a kevésbé tehetséges gyerekeket kispadra kényszerítve ezzel.

Ahhoz, hogy egy gyermek beleszerethessen egy sportba, nem csupán edzőre, hanem támogató közegre is szüksége van, magyarázza Scarlett. Hogyan tudjuk támogatni a mozgás iránti szeretetüket?

beszélgessünk velük a sporttörténetről

bátorítsuk őket, hogy olvassanak sporthősökről

kutassuk fel együtt a helyi sportlehetőségeket

akár az udvaron is teremthetünk sportoláshoz szükséges feltételeket.

Tehát, ha a gyermekünk legközelebb megint abba szeretné hagyni a foci, kosár-, kézi-, röp- vagy vízilabda edzését, tegyük fel neki a kérdést, hogy pontosan mi az oka ennek. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy gyermekünk túl sok foglalkozásra jár el és nem marad szabadideje, az mindenképpen elfogadható ok a befejezésre. Amikor azonban azt halljuk, hogy gyermekünk az edzőre („túl szigorú”) vagy a társaira panaszkodik („nem szeretnek engem”), érdemes elmenni együtt egy edzésre. Figyeljük meg, hogy érzik magukat a gyerekek, mennyire nagy a nyomás rajtuk, mennyire erélyesen beszél velük az edző. Ha bennünk is negatív benyomást kelt ez a sporttevékenység vagy a körülmények, valóban érdemes abbahagyni, és keresni valami mást. Az ideális csapatról és edzőről ugyanis elmondható, hogy:

kritika és kiabálás helyett pozitív motivációt alkalmaznak

szánnak elég időt arra, hogy elmagyarázzák a szabályokat, hogy megtanítsák a gyerekeknek a megfelelő technikát

mindenki lehetőséget kap a játékra

jó hangulatban telik az edzés, hagyják, hogy a gyerekek a barátaikkal játsszanak

kellőképpen figyelnek a balesetek, sérülések elkerülésére.

Mi van akkor, ha a gyermekünk továbbra is abba akarja hagyni az edzést?

Ebben az esetben hagynunk kell. Nincs is annál rosszabb, amikor egy gyerekre ráerőltetnek egy tevékenységet, ami nem teszi őt boldoggá. A csapat iránti elkötelezettség pedig középiskolában jut majd nagyobb szerephez, fejezi be Scarlett.

A cél tehát mindenképpen az, hogy kialakuljon gyermekünkben a mozgás iránti szeretet és fizikailag aktív maradjon, nem pedig az, hogy elvegyük a kedvét tőle.

Szerző: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Forrás: When Is It OK to Quit a Sport?