Erősítse immunrendszerét az életmódjával!

Próbálkozhatunk multivitaminokkal, étrend-kiegészítőkkel, de ha tartósan és a lehető legtermészetesebben szeretnénk szervezetünket ellenállóbbá tenni, a legjobb módszer a mozgás, természetesen egészséges táplálkozással karöltve. A titok a személyre szabott életmódban rejlik.

Az immunrendszer feladata

A szervezet védekező rendszerének fő feladata a káros hatások kiszűrése és „ártalmatlanná tétele”.Vagyis a kiegyensúlyozottan működő immunrendszer segítségével a szervezet képes felismerni egyes külső fertőzéseket és saját beteg sejtjeit is. Ezenkívül az immunrendszer számos, különböző funkciójú sejtje segítségével irányítja a gyulladásos és védekező funkciókat is. Ezt a bonyolult rendszert erősíti a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás, amelyeket egy felmérés elvégzése után akár tökéletesen személyre is szabhatunk –mondja Hart Nikolett, az Oxygen Medical humánkineziológusa.

A rendszeres testmozgás előnyei

Több vizsgálat is bizonyította, hogy a mozgás még a tumorok kialakulásának valószínűségét is csökkenti. Például az egyik ilyen megállapította, hogy a vizsgált 65 ezer, rendszeresen sportoló amerikai nőnél jóval ritkábban fordult elő a változókor után mellrák, mint a nem mozgóknál. Az is bebizonyosodott, hogy a sport csökkenti a vastagbélrák valószínűségét is. Ugyanilyen bizonyított tény, hogy az inaktív embereknek kétszer akkora esélyük van szívbetegségekre, mint az aktívan mozgóknak.

A mozgás továbbá megelőzheti a stroke-ot, a magas vérnyomást és a koleszterinszintet is csökkenti, és a cukorbetegség kialakulására is 30 százalékkal kisebb esélyük van a rendszeresen közepes vagy nagy intenzitású mozgást végzőknek, mint az inaktívoknak.

Rendszeres és nem megerőltető mozgás

Kérdés lehet, hogy mit jelent a rendszeresség és az intenzitás. Általánosságban közepes intenzitású mozgás az, amitől kimelegszünk, szaporán vesszük a levegőt és az anyagcsere 3-6 szorosára nő. Ez egy kevésbé fitt embernél egy tempós séta. Az ajánlásokban legalább ez az intenzitás szerepel. Magas intenzitásnak nevezzük, ha izzadunk, és már majdnem kifogyunk a levegőből, az anyagcsere ilyenkor legalább 6-szorosára gyorsul.

Már heti 150 perc mérsékelt intenzitással végzett és/vagy legalább 3-4x20 perc lendületes mozgás bizonyítottan csökkenti a cukorbetegség kifejlődését és jó hatással van az immunrendszer állapotára. Ugyanakkor a kardio edzések mellé érdemes súlyzós edzéseket is beiktatni, hiszen a testtartás, a gerinc és ízületek támogatása ugyanolyan fontos, mint a szív segítése.

Víz – kívülről, belülről

Ha a korábbi lustálkodás után szeretnénk elkezdeni sportolni, jól döntünk, ha az úszást választjuk. Így nemcsak a test minden izmát mozgathatjuk meg, de erősíthetjük az immunrendszert és növelhetjük az állóképességét is. Ráadásul a víz ellenállása miatt akár 600 kalóriát is égethetünk óránként. Legalább 20 perces megállás nélküli úszásra van szükség ahhoz, hogy elérjük az optimális hatást (és persze minimum 5 perc bemelegítésre és levezetésre). Az ismétlődő mozdulatok növelik az izmok rugalmasságát, pozitívan hatnak a gerinc menti izmokra, nyújtják az izmokat és még a pszichés egyensúlyhoz is hozzájárulnak.

A szervezet kiegyensúlyozott működésének elengedhetetlen feltétele a jó minőségű víz bőséges fogyasztása. Amellett, hogy felgyorsítja a bélműködést (így segítve az immunrendszer munkáját), egy német kísérlet bizonyította, hogy a több vizet fogyasztó gyermekek körében kisebb arányban volt jelen az elhízás és annak minden következménye. Felnőtteknél is beválik, ha cukros üdítők helyett vizet isznak, hiszen így nemcsak a szervezetüket hidratálják, hanem segítik az idegrendszer és az immunrendszer sejtjeinek működését is.

További elengedhetetlen elemei az egészséges életmódnak

Természetesen fontos, hogy a kiegyensúlyozott, változatos, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag táplálkozásra is figyeljünk oda, tartózkodjunk sokat a friss levegőn, aludjunk eleget és sajátítsunk el és alkalmazzunk stresszoldási technikákat.

(Oxygen Medical - Hart Nikolett, humánkineziológus)