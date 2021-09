A familiáris mediterrán láz (FMF)

A familiáris mediterrán láz egy genetikailag öröklődő betegség. A betegek visszatérő lázrohamokban szenvednek, amelyekhez hasi vagy mellkasi fájdalom, illetve ízületi fájdalom és duzzanat társul.

A betegség általában a mediterrán és a közel-keleti származású embereket, főleg a zsidókat (különösen a szefárdokat), a törököket, az arabokat és az örményeket érinti, de a betegséget okozó gén felfedezése óta nő a diagnosztizált esetek száma még azokban a populációkban is, amelyekben azt hitték, hogy ritkább (például az olaszok, a görögök és az amerikaiak körében). Ezekben az érintett populációkban körülbelül 1000 főből 1-3 érintett. A betegség öröklődhet autoszomális receszív, de domináns módon is.

A páciensek több mint felénél tízéves kor előtt alakul ki a betegség, 20 éves kor előtt viszont 90 százalékra emelkedik ez a szám.

A visszatérő lázas rohamok jellemzői

A familiáris mediterrán láz fő tünete a visszatérő láz, amelyhez hasi, mellkasi vagy ízületi fájdalom társul. A hasi fájdalom a leggyakoribb, a betegek kb. 90 százalékánál fellép. A mellkasi fájdalom a betegek 20-40 százalékánál, az ízületi fájdalom pedig 50-60 százalékuknál jelentkezik.

A gyermekeknél általában egy konkrét típusú roham, például visszatérő hasi fájdalom és láz jelentkezik. Egyes betegeknél azonban különböző típusú rohamok is felléphetnek, egyszerre egy-, vagy akár többféle is.

Ezek a rohamok maguktól, kezelés nélkül elmúlnak, időtartamuk egytől négy napig terjed. A roham végén a betegek teljesen rendbe jönnek, és a rohamok közötti időszakban jól érzik magukat.

A rohamok némelyike annyira fájdalmas lehet, hogy a betegnek vagy a családjának orvosi segítséget kell kérnie. A súlyos hasi rohamok hasonlíthatnak az akut vakbélgyulladásra, ezért a betegek némelyikénél felesleges hasi műtétre, például vakbélműtétre kerülhet sor.

Felléphetnek olyan rohamok is – akár ugyanannál a betegnél is –, amelyek elég enyhék ahhoz, hogy össze lehessen téveszteni őket a hasi problémákkal. Ez az egyik oka annak, hogy nehéz felismerni az FMF-ben szenvedőket. A hasi fájdalom ideje alatt a gyermeket gyakran székrekedés gyötri, de a fájdalom enyhülésével egyidejűleg a széklet is lágyul, és ez a probléma is oldódik.

Egyes gyermekeknél előfordulhat, hogy a betegség egyetlen tünete a visszatérő ízületi fájdalom és duzzanat, és ezt tévesen akut reumás lázként vagy gyermekkori ismeretlen eredetű ízületi gyulladásként (idiopátiás artritis) diagnosztizálják.

Az FMF rohamok gyakorisága az életkor előrehaladtával csökken.

Lehetséges szövődmények

Az esetek mintegy 5-10 százelékában az ízületi betegség krónikussá válik, és ízületkárosodást idézhet elő. Bizonyos esetekben orbáncszerű kelés jelenik meg, és általában kiütés is jelentkezhet az alsó végtagokon és az ízületek feletti bőrterületen. A roham ritkább formáinál kiújuló pericarditis (szívburokgyulladás), myositis (izomgyulladás), meningitis (agyhártyagyulladás) és fiúknál periorchitis (here körüli gyulladás) jelentkezhet.

A familiáris mediterrán láz legsúlyosabb szövődménye kezeletlen esetben az amiloidózis lehet. Az amiloid egy speciális fehérje, amely bizonyos szervekben, például a vesében, a bélben, a bőrben és a szívben rakódik le, és fokozatosan károsítja annak működését, legkifejezettebben a veséét.

Kezelési lehetőségek

Az FMF nem gyógyítható, de kolhicin (cholhicin) hatóanyagtartalmú gyógyszerek élethosszig tartó szedésével kezelhető. Ez alapvetően preventív kezelésnek számít. Segítségével megelőzhető vagy csökkenthető a visszatérő rohamok száma, és meg lehet akadályozni az amiloidózis kialakulását. Ha a beteg abbahagyja a gyógyszer szedését, akkor újra visszatérhetnek a rohamok, illetve az amiloidózis kockázata is nő.

Azon keveseknél, akiknél a cholhicin kezelés nem használ, biológiai terápiát alkalmaznak: etanercept, vagy anakinra hatóanyagot. A terápia mellett teljes értékű életet lehet élni.

Szerző: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos