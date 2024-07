Eróziós nyelőcsőgyulladás - Okok, tünetek, kezelés

Az eróziós nyelőcsőgyulladás a nyelőcső hámrétegének tartós irritáció következtében történő eróziója, károsodása. Számos tényező okozhatja, de leggyakrabban a gastrooesophagealis refluxbetegség (GERD) következménye. Ha nem kezelik, a betegség fokozódhat, ami súlyosabb állapotokhoz vezethet.

Becslések szerint a lakosság 1 százaléka szenved eróziós nyelőcsőgyulladásban (eróziós oesophagitis), a refluxos betegek mintegy 30 százalékánál fordul elő. Veszélye, hogy az esetek 1-13 százalékában Barrett-nyelőcsővé alakulhat át, amely már a mélyebb szöveteket is érintő rákmegelőző állapot. Nyelőcsőgyulladás nem kizárólag eróziós károsodás eredményeként jöhet létre, de ez a leggyakoribb típusa.

Az eróziós nyelőcsőgyulladás lehetséges okai

A refluxbetegség által okozott nyelőcsőgyulladáson kívül a kockázati tényezők közé tartoznak:

A sugárterápián átesett személyek esetében a sugárzás okozta nyelőcsőgyulladás viszonylag gyakori szövődmény. A hosszabb ütemezésű, illetve kisebb dózisú sugárterápiát kapó betegeknél a kockázat kisebb.

Bakteriális, vírusos és gombás fertőzések okozhatnak eróziós nyelőcsőgyulladást. Ezek közé tartozik a herpesz, a cytomegalovírus fertőzés, a HIV, a Helicobacter pylori és a Candida-fertőzés.

Az ételallergia, az asztma és az ekcéma összefüggésbe hozható eozinofil oesophagitisszel.

A tabletta formájában, szájon át szedett gyógyszerek évente 100 000 lakosra számítva 3,9 esetben okoznak nyelőcsőgyulladást. A biszfoszfonátok okoznak gondot leggyakrabban, emellett egyes antibiotikumok. A nem-szteroid gyulladáscsökkentők, az aszpirin, a vas-szulfát, a kálium-klorid és a mexiletin tabletták által kiváltott nyelőcsőgyulladásról is beszámoltak.

A túlzott hányás ritka esetekben szintén nyelőcsőgyulladást okozhat.

Bizonyos autoimmun betegségek szintén jelentkezhetnek eróziós nyelőcsógyulladás formájában.

Az eróziós nyelőcsőgyulladás tünetei

A fő tünet a refluxhoz kapcsolódó gyakori panaszok, a gyomorégés és a savas visszaáramlás. Egyéb tünetek lehetnek a nyelési fájdalom, a nyelési nehézség, a torokban tapasztalható gombócérzés, a hányinger, a krónikus köhögés, a fogerózió, a gégegyulladás és az asztma.

Legsúlyosabb szövődménye a Barrett-nyelőcső

Az eróziós nyelőcsőgyulladásnak számos szövődménye lehet. Ezek közül a legsúlyosabb a Barrett-nyelőcső, ami nyelőcső adenokarcinómához vezethet. A fejlett világban a nyelőcsőrákos esetek több mint a felét az adenokarcinóma alkotja. A nyelőcsőrák leggyakoribb tünete a nyelési zavar. Egyéb jelek és tünetek közé tartozik a fogyás, a rekedtség, a krónikus vagy csillapíthatatlan köhögés, a vérzés, a fájdalom, a gyakori tüdőgyulladás, továbbá gyakori a csontáttét.

Kezelés eróziós nyelőcsőgyulladás esetén

A kezelése elsődleges célja a tünetek enyhítése, hogy ezáltal a nyelőcső nyálkahártyája meggyógyulhasson, csökkentve mind az akut tüneteket, mind az egyéb szövődmények kockázatát. A kezelési tervek a farmakológiai terápia mellett életmódbeli változtatásokat, például étrendi módosításokat és testsúlycsökkentést is tartalmazhatnak. Szélsőséges esetekben a sérült nyelőcső helyreállítása és/vagy a folyamatos savas reflux megelőzése érdekében műtét is szóba jöhet.

A protonpumpa-gátló (PPI) típusú savcsökkentők alkalmazása az eróziós nyelőcsőgyulladás preferált kezelése. Számos vény nélkül kapható, illetve vényköteles gyógyszer alkalmazható a tünetek enyhítésére. A PPI-k (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, eszomeprazol) a gyomorsavtermelés csökkentésével enyhítik a tüneteket, elősegítve a nyelőcső nyálkahártyájának gyógyulását. A szükséges dózis súlyos esetben meghaladhatja a reflux kezelésére felírt adagokat. Szükséges esetben, illetve kiegészítő jelleggel más típusú gyógyszerek is alkalmazhatóak.

Azoknál a betegeknél, akik nem reagálnak teljes mértékben a PPI-terápiára, sebészeti beavatkozás is szóba jöhet. A műtét megfontolandó lehet fiatalabb betegek esetében azoknál, akik nehezen tartják be a kezelés előírásait, a csontritkulásban szenvedő, posztmenopauzában lévő nők, a szív vezetési rendellenességében szenvedő betegek esetében. Akkor is indokolt lehet, ha a reflux súlyos, nyelőcsövön kívüli tünetei is jelentkeznek (például zománcerózió; légzőszervi problémák, rekedtség, torokfájás, középfülgyulladás). Azoknál is javallott a sebészeti beavatkozás, akiknél kialakult a Barrett-nyelőcső.

Az életmódváltoztatás segíthet a tünetek kordában tartásában

Az iránymutatások számos életmód-változtatási stratégiát javasolnak az eróziós nyelőcsőgyulladás tüneteinek kezelésére. A dohányzásról történő leszokás és a testsúlycsökkentés két, bizonyítékokon alapuló stratégia a refluxbetegség tüneteinek enyhítésére, végsősoron pedig a nyelőcsőrák kockázatának csökkentésére.

A tünetek nem gyógyszeres kezelésére ajánlott egyéb stratégiák közé tartozik a fej megemelése az ágyban való fekvéskor, illetve az evés utáni korai fekvés elkerülése, az alkoholfogyasztás abbahagyása, a lefekvéshez közeli étkezés kerülése, valamint a savas reflux tüneteit kiváltó vagy súlyosbító ételek kerülése. Az ilyen kiváltó élelmiszerek egyénenként eltérőek, de gyakran a zsíros ételek, a kávé, a csokoládé, a szénsavas italok, a fűszeres ételek, a citrusfélék és a paradicsom tartoznak közéjük.

