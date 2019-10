Vitaminok és ásványi anyagok - Miért fontosak?

Minden életkorban fontos egészségesen étkezni, és a szervezet vitamin- és ásványianyagigényét kielégíteni.

Szinte hihetetlen, milyen sok szülő van, aki gondosan odafigyel arra, hogy gyermeke minden nap megkapja a kellő vitaminadagját, miközben teljesen elfelejtkeznek magukról, saját szervezetük vitaminigényéről.

Mindannyiunknak szükségünk van minden fontos vitaminra és ásványi anyagra, hogy szervezetünk megfelelően működhessen. Szervezetünknek állandóan szüksége van az esszenciális vitaminok megbízható forrásból származó állandó utánpótlására, például az emésztési folyamatokhoz, vagy az immunrendszer megfelelő működéséhez, ami a kórokozókkal és sérülésekkel szemben véd bennünket.

Mutassunk jó példát gyermekeinknek!

A felnőttek nagyon gyakran nem biztosítják a megfelelő vitamin- és ásványianyag-szükségletüket az étrendjükkel.

Ha gyorsételekről van szó, a felnőttek akkor sem gondolkoznak annyira józanul, mint amilyen megfontoltan gyermekeik ételeit válogatják össze. Ezért különösen fontos, hogy a felnőttek minden szükséges vitamint és ásványi anyagot magukhoz vegyenek. Csak így maradhatunk egészségesek és energiával teltek nap, mint nap.

Nem is beszélve arról, hogy ezzel gyermekeink elé is jó példát állítunk, hiszen nekik sem csak gyermekkorukban kell törődniük egészségükkel.

Ne várjuk meg a betegséget!

Mindegy hány évesek vagyunk, szervezetünknek mindig szüksége van a vitaminban és ásványi anyagokban gazdag egészséges étrendre. Ha az idősebbek, akik saját magukról gondoskodnak, vagy ha az idősek gondozói nem figyelnek oda arra, hogy az idősek annyi vitaminnal és ásványi anyaggal lássák el szervezetüket, amennyi az egészséges élethez szükséges, akkor sokkal könnyebben megbetegedhetnek, megsérülhetnek vagy általános rosszulléti állapotba kerülhetnek.

Érdekes, hogy az idősebb emberek sokkal nagyobb figyelmet fordítanak a gyógyszerszedésre – ami fontos is, csakhogy a megelőzésre is oda kellene figyelni. Pedig lehetőség van arra is, hogy az orvostól tanácsot kérjenek, milyen módon segíthetnek szervezetüknek a betegségek elleni harcban. Sokaknak csak akkor jut eszébe vitaminokat és ásványi anyagokat szedni, amikor már jelentkeznek a hiánytünetek.

Amennyiben már jelentkeztek a hiánytünetek, vitaminkészítmények, étrend-kiegészítők szedésére is szüksége lehet, amit orvosa utasításainak megfelelően kell alkalmaznia.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; Singlerezepte.com

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos