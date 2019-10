Az otthoni szobabiciklizés pozitív hatása a Parkinson-kóros betegekre

Annak ellenére, hogy a testmozgás egészséges, sok ember nehezen tudja hosszabb ideig betartani az előírt edzésprogramját. Ez fokozottan igaz az olyan krónikus betegségben szenvedők esetében, mint például a Parkinson-kór, ahol a fizikai és mentális korlátok tovább nehezítik a testmozgást.

A ZonMW (Holland Egészségügyi Kutatási és Fejlesztési Szervezet) által finanszírozott Park-in-Shape tanulmány innovatív megoldást tesztelt erre a kihívásra. A Radboud Egyetem orvosi központján folytatott nagyszabású kutatásban a Parkinson-kór korai stádiumában lévő betegek vettek részt. A résztvevőket két csoportra osztották. Mindkét csoport rendelkezésére állt egy motivációs alkalmazás, amely jutalmat kínált a résztvevőknek a testmozgásért. A kontrollcsoport csak nyújtó gyakorlatokat vígzett, míg az aktív csoport legalább heti háromszor 30-45 percnyi szobabiciklizést.

A motivációs alkalmazás ez utóbbiaknál azt jelentette, hogy a résztvevők versenyezhettek saját korábbi eredményeikkel a „szellemlovas” ellen vagy más kerékpárosok ellen. A rendszer a játék nehézségét a beteg szívveréséhez igazította, így az aktív csoport tagjai nem terhelhették túl magukat. A motiváló elemeknek köszönhetően a résztvevők hűségesen betartották a kerékpáros testmozgás rendjét 6 hónapon keresztül!

A vizsgálat után a kerékpáros betegek szignifikánsan jobb kardiovaszkuláris eredményt mutattak, amely számos nyilvánvaló előnnyel jár. A kerékpáros csoportban a motoros képességek romlásának mértéke szintén sokkal kisebb volt. Az “aranyszabvány” (MDS-UPDRS pontszám) szerint a kerékpáros csoport átlagosan 4,2 ponttal alacsonyabb pontszámot kapott, mint a kontroll csoport. Ez egy meglehetősen nagy eredmény, különösképpen összehasonlítva számos hagyományos, Parkinson-kór terápiájában alkalmazott gyógyszer hatásával.

Ph.D. Nicolien van der Kolk így fogalmazott: "Kellemesen meglepődtünk, hogy a Parkinson-kórban szenvedők ilyen jól be tudták tartani a szobabicikli-gyakorlatok rendszeres végzését. A motoros képességeikre gyakorolt ​​jótékony hatás szintén elég nagy volt, hogy klinikai szempontból releváns legyen. Mint ilyen, a testmozgás nagyon hasznos kiegészítés a gyógyszeres kezeléshez." A kutatás vezetője Bas Bloem professzor pedig így értékelte az eredményeket: "Ez a tanulmány nagyon fontos. Most megkezdhetjük annak kutatását, hogy vajon a sokkal hosszabb távú kerékpározás is lassíthatja-e a betegség előrehaladását. Ez az új “exergaming” megközelítés, amelyet kifejlesztettünk, nagyon alkalmas a hosszú távú eredmények elérésére is, és reméljük, hogy egyéb rendellenességekben szenvedő betegek esetében is hatékony lehet.

