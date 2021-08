Az endometriózis és a teherbe esés lehetősége

Összenövések és hegesedés - Amikor a méhnyálkahártya nem a méhen belül helyezkedik el, hanem például egy másik szerv felszínén, a szervezet védekezésképpen hegszövettel veszi azt körbe. Ennek a következménye lesz a hegesedés, és a szervek közötti összenövés. Előfordulhat többek között a petefészkek és a petevezető közötti összenövés; emellett a szivárgó vér hatására egyéb szervek (pl. bélkacsok) is kitapadhatnak ide, emiatt ezek a szervek a megszokott helyzetükből elmozdulnak. A petefészek felszínén levő összenövések és hegesedés megnehezítheti a petesejt kijutását a petefészekből peteérés folyamán. A petevezető belfelszíne is hegesedhet, így a petesejt és a spermium nem tud a megfelelő helyre eljutni, és ha mégis bekövetkezik a megtermékenyítés, könnyebben alakulhat ki méhen kívüli terhesség is.