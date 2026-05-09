Hormonterápia és az ösztrogénpótlás hatása a szívinfarktus kockázatára
A menopauza körüli időszak sok nő életében jelentős testi és lelki változásokkal jár. A hőhullámok, alvászavarok, hangulati ingadozások és az életminőség romlása miatt sokan fordulnak hormonpótló kezeléshez. Ugyanakkor kardiológiai szempontból gyakran merül fel a kérdés: milyen hatással van az ösztrogénpótlás a szívinfarktus és más szív-érrendszeri események kockázatára?
A nők szív-érrendszeri kockázata menopauza után
A szív- és érrendszeri betegségek a nők körében is vezető halálokot jelentenek. A menopauzát megelőzően a nők relatív kardiovaszkuláris védettséget élveznek, amelynek egyik fontos tényezője az ösztrogén. A menopauzát követően az ösztrogénszint csökkenése együtt jár:
- az LDL-koleszterin emelkedésével,
- a HDL-koleszterin csökkenésével,
- az inzulinrezisztencia fokozódásával,
- az endothelfunkció romlásával,
- valamint az érelmeszesedés felgyorsulásával.
Ennek következtében a nők szívinfarktus-kockázata a menopauzát követő években meredeken emelkedik, és néhány évtized alatt eléri, majd meg is haladhatja a férfiakét.
Az ösztrogén kardiovaszkuláris hatásai
Élettani szempontból az ösztrogén több, kardiológiailag kedvező hatással bír:
- javítja az érfal belső rétegének (endothel) működését,
- fokozza a nitrogén-monoxid-termelést, ezáltal elősegíti az erek tágulékonyságát,
- kedvezően befolyásolja a lipidprofilt,
- csökkenti az érfali gyulladást és az oxidatív stresszt.
Ezen hatások alapján sokáig úgy tűnt, hogy az ösztrogénpótlás alkalmas lehet a szívinfarktus megelőzésére. A klinikai vizsgálatok azonban ennél árnyaltabb képet mutattak.
Klinikai vizsgálatok tanulságai
A 2000-es évek elején publikált nagyszabású randomizált vizsgálatok fordulópontot jelentettek. Ezekben a tanulmányokban a hormonpótló kezelésben részesülő nők átlagéletkora magasabb volt, és gyakran már fennálló, előrehaladott érelmeszesedéssel éltek. Ebben a populációban:
- a szívinfarktus kockázata nem csökkent,
- a kezelés kezdeti szakaszában átmeneti kockázatemelkedést is észleltek,
- nőtt a tromboembóliás események előfordulása.
Ezek az eredmények világossá tették, hogy a hormonpótló kezelés nem alkalmas primer vagy szekunder kardiovaszkuláris prevencióra, és nem alkalmazható „szívvédő” terápiaként.
A „timing hipotézis”
Az elmúlt másfél évtized kutatásai alapján született meg az úgynevezett „timing hipotézis”, amely ma már a kardiológiai gondolkodás részét képezi. Eszerint:
- ha az ösztrogénpótlás a menopauzát követő első 10 éven belül, illetve 60 éves kor alatt indul,
- és a nőnek nincs ismert koszorúér-betegsége vagy manifeszt érelmeszesedése,
akkor a kezelés nem növeli a szívinfarktus kockázatát, sőt egyes megfigyelések szerint mérsékelten kedvező hatású lehet.
Ezzel szemben késői életkorban, már kialakult plakkok jelenlétében megkezdett hormonpótlás destabilizálhatja az érfalat, és növelheti az akut koronáriaesemények esélyét.
A készítmény és az alkalmazás módjának kardiológiai jelentősége
Kardiológiai szempontból nem mindegy, milyen formában történik az ösztrogénpótlás. A jelenlegi adatok alapján:
- a transzdermális (bőrön át alkalmazott) ösztrogén kevésbé fokozza a trombóziskészséget,
- kisebb mértékben befolyásolja a véralvadási faktorokat,
- és kevésbé terheli a máj anyagcseréjét, mint az orális készítmények.
A progesztogén típusa szintén jelentős: egyes szintetikus progesztogének kedvezőtlenül hathatnak a kardiovaszkuláris kockázatra, míg a természetes progeszteron metabolikusan semlegesebbnek tekinthető.
Mikor ellenjavallt a hormonpótló kezelés kardiológiai okból?
Hormonpótló kezelés nem javasolt, ha az anamnézisben:
- korábbi szívinfarktus vagy stroke szerepel,
- igazolt koszorúér-betegség áll fenn,
- aktív vagy korábbi vénás tromboembólia ismert,
- kezeletlen, súlyos hypertonia vagy előrehaladott cukorbetegség áll fenn.
Ezekben az esetekben a kardiovaszkuláris kockázat egyértelműen meghaladja a várható előnyöket.
Kardiovaszkuláris kockázati csoportok – kardiológiai besorolás hormonpótlás előtt
A hormonpótló kezelés megkezdése előtt kardiológiai szempontból célszerű a betegeket kardiovaszkuláris kockázati csoportokba sorolni, mivel ez alapvetően meghatározza a kezelés biztonságosságát.
Alacsony kockázatúnak tekinthető az a nő, aki:
- 60 év alatti életkorban van,
- a menopauza óta kevesebb mint 10 év telt el,
- nincs ismert szív- és érrendszeri betegsége,
- nem dohányzik,
- nincs hypertoniája, cukorbetegsége vagy jelentős dyslipidaemiája.
Ebben a csoportban a hormonpótló kezelés megfelelő indikáció esetén, gondos mérlegeléssel alkalmazható, kardiológiai ellenjavallat általában nem áll fenn.
Közepes kockázatú csoportba tartozik az a beteg, akinél:
- több kardiovaszkuláris rizikófaktor együttesen van jelen (pl. hypertonia, dohányzás, emelkedett koleszterinszint),
- nincs igazolt koszorúér-betegség, de az összkockázat emelkedett,
- a menopauza óta több mint 10 év telt el.
Ebben az esetben a hormonpótló kezelés csak egyéni elbírálás alapján, lehetőleg transzdermálisösztrogén-formában, a legalacsonyabb hatásos dózisban javasolható, rendszeres kardiológiai kontroll mellett.
Magas kockázatúnak minősül az a beteg, akinél:
- korábbi szívinfarktus vagy stroke szerepel az anamnézisben,
- igazolt koszorúér-betegség, perifériás érbetegség vagy jelentős carotis-atherosclerosis áll fenn,
- aktív vagy korábbi vénás tromboembólia ismert,
- súlyos, kezeletlen hypertonia vagy előrehaladott cukorbetegség áll fenn.
Ebben a csoportban a hormonpótló kezelés kardiológiai szempontból ellenjavallt, mivel a potenciális kockázat egyértelműen meghaladja a várható előnyt.
Összegzés
Kardiológiai szemmel az ösztrogénpótlás és a szívinfarktus kockázatának kapcsolata nem fekete-fehér kérdés. A hormonpótló kezelés nem alkalmas szívvédő terápiának, ugyanakkor megfelelő időzítéssel, gondos kardiovaszkuláris kockázatfelmérés után biztonságosan alkalmazható lehet a menopauzával járó panaszok enyhítésére.
A döntés ideálisan nőgyógyász és kardiológus együttműködésével, egyéni rizikóprofil alapján történik, szem előtt tartva nemcsak a tünetek enyhítését, hanem a hosszú távú szív-érrendszeri egészség megőrzését is.
Forrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus