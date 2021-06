Állandóan berepedezik a sarkam - Mit tegyek?

Időről-időre bereped a sarkam. Két bőrgyógyásznál is jártam, az egyik szerint gombás betegség, a másik szerint száraz ekcéma. Mindkettő írt fel gyógyszert is, és többfajta kenőcsöt, semmi nem használt.



Mára odáig fajult a dolog, hogy a repedések nem is gyógyulnak meg, már a talpon és az ujjak között, alatt is jelentkeznek - sőt, a kézen is. Napjában többször kenem paraffinolajjal, különböző hidratáló krémekkel.



Pedikűrösnél is jártam, de nem is merte nagyon leszedni a kemény bőrt, mert alatta mindjárt ott volt a hús, és vérzett. Ha kiáztatom a lábam, és kicsit lekaparom a bőrt, másnapra olyan kemény az egész talpam, hogy alig bírok rajta járni, és újabb repedések keletkeznek rajta.