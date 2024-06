Kisízületi blokk (kontaktúra)

A gerincoszlop rendellenes terhelése esetén egyrészt nyomás alá kerülnek a porckorongok, idővel porckorongsérvhez vezetve, másrészt megváltozik a gerinckisízületek egymáshoz viszonyított helyzete is. Utóbbi a kisízületekben történő mozgást teljes mértékben megszünteti; ez a kisízületi blokk vagy más kifejezéssel kisízületi bántalom, kontraktúra (mozgáskorlátozottság).

A kisízületek szerepe a gerincoszlopban

Egészséges gerincoszlop esetén a csigolyatestek egymással párhuzamosak, a köztük lévő rés pont ugyanannyi elől és hátul, valamint jobbról és balról is. A csigolyatestek között porckorongok biztosítják a rugalmas összeköttetést, ezzel mozgáskor, ugráskor „lengéscsillapító” szerepet töltenek be. Amikor valakinek hanyagtartása vagy gerincferdülése van, esetleg gyengék a hátizmai és nem tudja magát szép egyenesen tartani, a csigolyatestek közti párhuzamos anatómia felbomlik, és ezzel valamelyik oldalon nyomást fog gyakorolni a csigolyatest a porckorongra, porckorongsérv kialakulását fogja okozni.

A gerinc stabilitását a csigolyatesteken kívül a kisízületek is biztosítják. Ezen kisízületek alakja és elhelyezkedése a gerinc különböző szakaszain eltérő. A nyaki gerincen 45 fokos szöget zár be, előre néző, e miatt minden mozgásirányt lehetővé tesz (hajlítás, nyújtás, oldalra hajlítás, rotáció). A háti gerinc esetében a kisízület 60 fokos szöget zár be, szintén előre felé néz, de az állása miatt már csak oldalra hajlítást és csavarodást engedélyez. Az ágyéki gerincen 90 fokos szöget zár be a kisízület, oldalra néz, hajlítást és nyújtást tudunk ezen a szakaszon végezni. A keresztcsonti részen az 5 csigolya összecsontosodott, emiatt ezen a szakaszon nincs mozgás.

A csontos illeszkedéseken kívül a gerincoszlop tartásában fontos szerepet játszanak az ízületi szalagok, az ízületi tok és a rengeteg izom.

Hirdetés

A kisízületi blokk kiakulása

A gerincoszlop egy sok irányba hajló, sőt egymáson csúszó irányú mozgást is végző roppant bonyolult szerkezet. Ha anatómiája vagy funkciója bármely ponton sérül, annak nagyon hamar gerincfájdalom lesz a következménye. Ha a normál felépítés felbomlik, azonnal nyomás alá kerülnek a porckorongok, és megváltozik a kisízületek egymáshoz viszonyított helyzete is. A kisízületek részleges ficamodása (subluxáció) a kisízületeben történő mozgást teljes mértékben megszünteti. Ezt az állapotot jelöli a gerinc kisízületi megbetegedés, kisízületi kopás megnevezés is.

A kisízületek elváltozását kicsit úgy kell elképzelni, mint egy bokaficamot. Egy kificamodott boka sem fog mozogni. Miért is? A ficam miatt jelentkező fájdalom hatására az izmok erős görcsbe rándulnak, ezzel megakadályozva a további mozgást az ízületben. Pontosan ez történik a gerinc kisízületeiben is. A pici kis izmocskák, amik a csigolyanyúlványokon tapadnak, görcsbe rándulnak, ezzel megakadályozzák a további mozgást a szegmentumban. A gerincfájdalom tehát tulajdonképpen az izmok görcsbe rándulása, feszülése.

Mi vezethet kisízületi blokkhoz?

A gerincre nehezedő terhelés előbb-utóbb gerincízületi gyulladást, kopást, subluxatiót (részleges ficamot) fog okozni a kisízületekben. A gyakori okok közé tartozik:

A hanyagtartás és a gerincferdülés, veleszületett és szerzett anatómiai elváltozások a csigolyákban, de gyenge hátizomzat esetén már kis fizikai megterhelés is terhelő lehet. Az izomerő és terhelés mértéke mindig viszonylagos. Más egy élsportoló és teljesen más egy ülő foglalkozást végző egyén gerincének terhelhetősége.

Megnő a gerinc terhelése túlsúly esetén is. Képzeljük csak el, hogy egy nagy pocak mennyire húzza előre az egész gerincoszlopot! Megnyújtja az ágyéki gerinc feszítő izmait, egyben megrövidülnek a hajlító izmok. Az izmokban feszülés, görcsös összehúzódás fog létrejönni, ez önmagában fájdalmat okoz.

Az ülő életmód mellett felborul a törzsizomzat egyensúlya. A feszítő izmok megnyúlnak, mert folyamatosan előre hajlunk, ugyanakkor a hajlító izmok összehúzódnak.

Mozgásbeszűkülés a terhelés időtartama szerint

Az ízületekben hétköznapi körülmények között is létrejöhetnek rövid ideig tartó, átmeneti mozgásbeszűkülések. Gondoljunk arra, amikor sokáig ülünk törökülésben, teljesen elgémberednek a lábaik, alig tudunk felállni. Ezen tüneteket is az ízületi szalagok és az izmok megnyúlása okozza, amit kis tornával, nyújtózkodással meg tudunk szüntetni. Vagy amikor elfekszi valaki reggelre a nyakát, mert rossz párnát használt. Megnyúlnak az éjszaka alatt a nyaki gerinc egyik oldalán az izmok, a túloldalon pedig megrövidülnek. Ezek az élettani, teljesen normálisnak tekinthető ízületi blokkok rövid időn belül megszűnnek.

Kórosnak tekintendők azok az ízületi blokkok, amelyek nagyobb mechanikai erőhatás után jönnek létre. Lehet ez egy rossz mozdulat, hirtelen nagy súly megemelése, elesés, megcsúszás is. Ilyenkor is izomösszehúzódással válaszol a szervezet. Általában ezek is gyógyulnak, de ehhez már hetekre, esetleg hónapokra van szükség.

Ha a megterhelés hosszú ideig tart (ülőmunka éveken keresztül, mozgásszegény életmód, gyenge törzsizomzat) a csigolyák közti összeköttetések felbomlanak, a kisízületekben kopás, gyulladás fog létrejönni, maradandó deformitások alakulnak ki.

Pont ugyanilyen elváltozás, kisízületi blokk jön létre az alsó (5.) ágyéki csigolya megsüllyedése, megbillenése esetén, amikor is a csigolya oldalsó nyúlványa a medencecsonttal nő össze, ezzel rögzíti az ágyéki gerincszakaszt, minden mozgást megszüntetve a szegmentumban.

Áttekintés Ízületi merevség, mozgáskorlátozottság más ízületekben

Terápiás lehetőségek kisízületi kontraktúra esetén

A legfontosabb a megelőzés ezen megbetegedések esetén! Bár világunkban az ülő, mozgásszegény életmód mindennapos, fontos rendszeresen időt szakítani a törzsizmok megerősítésére és kondíciójuk megőrzésére. Az anatómiai rendellenességeket gyógytornával, szükség esetén műtéttel meg kell próbálni megszüntetni.

Mit tehetünk, ha már kialakult a kisízületi blokk?

Fizikoterápiával, gyógyszeres kezeléssel csökkenteni kell a gyulladást, a kialakult kontraktúrákat (ízületi blokkokat) meg kell kísérelni oldani. Erre a célra számos gyógytornát, manuáterápiát (kézzel végzett kezelések) fejlesztettek ki.

Az ízületi blokk lassú, fokozatos és ismételt mozdulatokkal végzett oldásával az ízületek visszakerülnek eredeti helyzetükbe, ami az őket körülvevő izmok, inak, szalagok feszülését és a rájuk nehezedő nyomást is csökkenti. Mindez a fájdalom csökkenését és a mozgás javulását eredményezi. A kezelés során a kezelést végző a pácienssel együttműködve, összehangoltan dolgozik. A terápia során elért mozgásjavulás megtartására a kezelő aktív gyógytorna feladatokat ad a páciensnek, melyeket megadott ismétlésszámmal és gyakorisággal kell házi feladatként elvégezni. Ezekkel megakadályozható az ízületi funkciózavar újra kialakulása.

Érdemes megemlíteni a két legleggyakrabban használt módszert.

A Barvicsenko-féle manuálterápia során kézzel végzett technikákkal oldja a terapeuta az ízületi mozgásbeszűkülést, majd gyógytornával erősíti az izomzatot a gerinc, medence és végtagok ízületeinek funkciójavulása és a megfelelő statika helyreállítása érdekében. A terápia során a blokk eltüntethető, melynek következtében helyreáll az ízületek normál mozgathatósága. A páciens fájdalma csökken, általános közérzete javul. Elsődlegesen a medence és a gerinc kisízületi blokkjainak kezelésében hasznos módszer, ide irányul a legtöbb speciális műfogás.

során kézzel végzett technikákkal oldja a terapeuta az ízületi mozgásbeszűkülést, majd gyógytornával erősíti az izomzatot a gerinc, medence és végtagok ízületeinek funkciójavulása és a megfelelő statika helyreállítása érdekében. A terápia során a blokk eltüntethető, melynek következtében helyreáll az ízületek normál mozgathatósága. A páciens fájdalma csökken, általános közérzete javul. Elsődlegesen a medence és a gerinc kisízületi blokkjainak kezelésében hasznos módszer, ide irányul a legtöbb speciális műfogás. A Mulligan-módszer szerint a fájdalmas ízületi mozgásokat egy minimális, ízületen belüli pozíciós hiba okozza. A kezelés során ezt a pozíciós hibát korrigálja a terapeuta úgy, hogy az adott ízületet a megfelelő irányba finoman elmozdítja, ezáltal visszahelyezi a fiziológiás helyzetébe. Ebben a helyzetben végezteti az aktív mozgásokat, mellyel segíti az izomegyensúly helyreállását és az ízület fájdalommentes mozgását.

Úgynevezett ízületi blokádot is alkalmazunk a gerinc kisízületeinek kezelése céljából. Az elnevezés hasonlósága ellenére ez egy fájdalomcsillapító eljárás, amely során a kisízületbe gyulladáscsökkentő és érzéstelenítő injekciót fecskendezünk. Fájdalommentességet lehet vele elérni rövidebb-hosszabb ideig, a probléma okát nem kezeli.

Legvégső esetben gerincműtét jön szóba. Ezt próbálja mindenki elkerülni, mert hosszútávon nincsenek jó eredményei.

Kapcsolódó Segítség, becsípődött a derekam, mit tegyek?