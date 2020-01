Porckorong-előboltosulás és -kiboltosulás

A gerinccsigolyák közötti porckorongok a 30. életévtől fokozatosan megváltoznak, víztartalmuk csökken, rostjaik felhasadoznak, állományukban hasadékok, repedések keletkeznek; a belső kocsonyás mag megkisebbedik, miáltal a porckorong keménnyé, rugalmatlanná válik és feltöredezik.

A folyamat előrehaladtával a porckorong veszít a magasságából, ellapul, ezt porckorong atrophiának vagy más néven discopathiának nevezzük. A lelapult, feltöredezett porckorong belső magja is változtathatja helyét, felfelé-lefelé (Schmorl-hernia), előrefelé vagy hátrafelé mozdulhatnak ki a magrészletek a porckorong anyaghiányain keresztül. A porckorong állománya tehát előrefelé és hátrafelé is kiboltosulhat, emellett vízszintes irányban is elmozdulhat, ilyenkor jellegzetes Schmorl-hernia képét mutatva a RTG-felvételen. Leginkább a hátrafelé, illetve a hátrafelé és kifelé történő elmozdulás okoz panaszokat, klinikai tüneteket, amennyiben a kilépő ideggyökre nyomást gyakorol.

A kiboltosulás mértékének megfelelőn különböző stádiumokat különböztethetünk meg, amíg a porckorong atrophia vagy discopathia porckorongsérvvé, illetve discus herniává alakul át.

Gyakorta előfordul, hogy a porckorongsérv megnevezés, értelmezés sokszor pontatlan, sokszor nem ugyanazt a morfológiai eltérést címkézi klinikus és radiológus discus herniaként.

A porckorongsérv, gerincsérv morfológiai osztályozása

Bulging discus (előboltosulás): a kocsonyás mag hátraboltosul, de a porckorong rostos gyűrűje ép marad

Protrusio disci (kiboltosulás, előesés): A porckorong magja excentrikusan kiboltosul, de a külső rostos gyűrű ép marad

Extrusio (kiszakadás): A belső mag átszakítja a porckorong rostos gyűrűjét, de összefügg a discus térrel

Sequestrátio (a kiszakadt porckorong-magdarabkák megjelenése): A szabad porckorongdarabok (fragmentumok) nem függenek össze a porckorong állományával

Rizikófaktorok

A protrusio disci kialakulásának rizikófaktorai azonosak a porckorongsérv rizikófaktoraival, mint genetikai hajlam, nehéz súly emelése, ülőfoglalkozás, gyakori törzscsavarás és előrehajlás, egész test vibráció, akut trauma az ágyéki szakaszon.

A porckorong-előboltosulás és -kiboltosulás tünetei

A porckorong-előboltosulás sok esetben csak véletlen leletként igazolódik. Amennyiben az előesett porckorong rész a kilépő ideggyököt komprimája (összenyomja) vagy a hátulsó szalagot vagy az ízületi felszíneket, akkor panaszokat okoz.

Azokban az esetekben, amikor a porckorong-előesés a gyököt deformálja vagy nyomás alatt tartja, az ideggyulladáshoz (lumboischialgia) hasonló panaszok alakulhatnak ki vagy az alsó végtagba kisugárzó fájdalom jöhet létre. Ha az előesett porckorong rész nincs kontaktusban az ideggyökkel, akkor nincs alsó végtagba lesugárzó fájdalom, ha csak érinti a gyököt, akkor enyhe lesugárzó fájdalmat okoz.

A porckorong-kiboltosulás kezelési és megelőzési lehetőségei

Amennyiben a porckorong-protrusio panaszokat okoz, úgy konzervatív kezelések, gyógytorna és fizioterápiás kezelések javíthatnak a kóros állapoton. Nemszteroid gyulladáscsökkentő és izomlazító gyógyszerek alkalmazása javasolt helyi nemszteroid krém alkalmazása mellett.

Megelőzés során fontos a rendszeres gyógytorna végzése, lehetőség szerinti úszás, gerinckímélő életmód és ideális testsúly elérése. Gyógyfürdő kezelések időszakos felvétele a folyamat előrehaladását lassíthatja.

