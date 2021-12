A térddel vagy csípővel operált betegek sokkal kevesebbet esnek el, mint előtte

Egy új tanulmány szerint azok, akiket teljes ízületi protézis műtéttel vagy teljes ízületi arthroplasztikával (TJA) kezeltek, sokkal kevésbé esnek el, mint azok, akiknek nem volt ilyen műtétjük.

Az osteoarthritis az ízületeinkben lévő porcok évek során bekövetkezett degenerációja. A kopás fokozódásával a betegek már nem tudják olyan könnyen mozgatni lábujjaikat, hajlítani a csípőjüket vagy felemelni a lábukat elég magasra ahhoz, hogy elkerüljék a fizikai korlátok és a fájdalom miatti akadályokat, ami esésekhez és törésekhez vezet. A teljes ízületi arthroplasztika a funkció helyreállítására szolgáló műtét – jellemzően a sérült ízület mesterségesre cserélésével jár.

A Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons című folyóiratban nemrégiben publikált tanulmányhoz Dr. Ran Schwarzkopf, a New York-i NYU Langone Health ortopéd sebésze, valamint munkatársai egy New York-i adatbázist használt, amely közel 500 000 osteoarthritises beteget tartalmazott. A betegeknek teljes csípő- vagy térdprotézisük volt, és elesésük arányát összehasonlították azokkal, akiknél nem végeztek ilyen műtétet.

"Azok, akiknek volt ízületi protézise, sokkal kevésbé estek el, mint azok, akiknek nem volt" - mondta Schwarzkopf a folyóirat sajtóközleményében. "Ebből arra a következtetésre jutottunk, hogy a betegek számára a beavatkozás védelmet nyújt a jövőbeni elesések ellen." A térd- vagy csípőprotézis csökkenti a fájdalmat, növeli a mozgási tartományt és a mozgékonyságot, és sikeresebb fizikoterápiához vezet. A kutatók szerint a betegek mentálisan is kevésbé félnek az eleséstől, ami nagyobb stabilitást és magabiztosságot jelent számukra.

Azonban nem mindenkinek van szüksége ízületi pótlásra. Az osteoarthritis kezelhető gyulladáscsökkentő gyógyszerekkel, járást segítő eszközökkel és erőnövelő gyakorlatokkal - mondta Schwarzkopf. Csak akkor javasolt a műtét, ha a betegek már nem tudnak együtt élni a tüneteikkel.

Mindenesette, Schwarzkopf az alábbi biztonsági tippeket ajánlotta az esések megelőzésére:

fedje le az asztalok vagy pultok éles sarkait,

távolítsa el a laza szőnyegeket,

szereljen fel kapaszkodókat a fürdőszobákban és a lépcsőházak közelében,

szereljen fel mozgásvezérelt éjszakai lámpákat.

Valamint ösztönözni kell számukra a hordható vagy hordozható kommunikációs eszközök használatát, amelyek segítségével elesés esetén is tudják értesíteni hozzátartozóikat.

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós, fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos

Forrás: Knee or hip replacements cut people's risk for falls (MedicalXpress)