A térdfájdalom 5 gyakori forrása

Megelőzhető-e a mozgásszervi betegségek kialakulása?

Az emberi test olyan, mint a gyurma. Remekül formázható. Nem csupán funkcionálisan, de formailag, sőt, szerkezetileg is alkalmazkodik a terheléshez, amely rendszeresen éri. Mindez egyben azt is jelenti, hogy kitartó, aktív munkával, a megfelelő edzéssel átformálhatjuk testünket, izmokat fejleszthetünk, növelhetjük tömegüket, szálkásíthatunk, sőt, a testtartásunkon is javíthatunk.