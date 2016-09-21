Egészséges életmóddal jelentősen csökkenthető a mellrák kockázata

A mellrák a nők 12 százalékánál alakul életük során. Bár az életkor és az öröklött hajlam szerepe meghatározó, az egészséges életet élők még akkor is védettebbek, ha a betegségnek van családi előzménye.

Mellrák: gének vagy életmód?

Epidemiológiai adatok szerint az összes emlődaganatos eset többségének (70-80%) hátterében nem azonosítható sem mellrákra hajlamosító génmutáció, sem családi halmozódás. A genetikai eredetű hajlam jelentős rizikónövelő tényező, a legjelentősebb az BRCA1/BRCA2 génmutáció, illetve ha valaki egyenesági rokonai között több mellrákos megbetegedés is történt, ezek a kockázati tényezők azonban a nők kisebb részét érintik. Az esetek döntő többségénél nem genetikai tényezőkre vezethető vissza a mellrák kialakulása.

A genetikai háttérrel nem rendelkező esetekben meghatározó az életkor szerepe (az esetszám már 30 év felett növekedésnek indul, de legtöbbször 50 éves életkor fölött alakul ki), továbbá olyan tényezők, melyek az ösztrogénkitettség időtartamának növekedését okozzák egy nő élete során (korai pubertás, gyermektelenség, késői menopauza, ösztrogénpótló kezelések), ugyanakkor ezeken felül a legfontosabb rizikótényezők mind életmódunkkal, szokásainkkal függnek össze.

Az életmód eredetű okok ráadásul meghatározóak az öröklődő vagy szerzett genetikai hajlammal élők körében is. A mellrák kialakulása mindig többtényezős, nem vezethető vissza egyetlen kiváltó okra, ezért az emlődaganat-hajlammal élő nők is mérsékelhetik a betegség kockázatát egészséges életmóddal, sőt számukra különösen fontos a megelőzés.

Hirdetés

Egy vizsgálat eredményei A New York-i University of Rochester Medical Center kutatói 85 000 menopauzán átesett, 50 és 79 év közötti nőt vontak be a vizsgálatukba. A nők egészségi állapotának nyomon követésével azt figyelték meg, hogy a mellrák kialakulását milyen mértékben befolyásolta az, ha családjukban volt 45 év feletti mellrákos megbetegedés, illetve hogy milyen mértékben követték a szakemberek életmódajánlásait: heti legalább 100 perc közepesen intenzív testmozgás, normál testsúly, legfeljebb egy adag alkohol (pl. 1 dl bor) naponta. A következő 5,4 év során az alábbiak arányokban alakult ki mellrák az egyes csoportokban: Azoknál a nőknél, akiknek a családjában volt 45 év felett kialakult mellrák, de teljesen betartották az életmódprogramot: 1000 nőből 5,94-nél fedeztek fel rákot évente.

Azoknál, akiknél szintén volt családi érintettség, és csak részben tartották be az ajánlásokat: 1000 nő közül 6,97 lett beteg évente.

Családi előzmények nélküli nők, akik minden ajánlást betartottak: évente 1000 hölgyből 3,51-nél diagnosztizáltak mellrákot.

Családi előzmény nélkül élő, de a programot csak részben követő nők: 4,67 betegedett meg évente 1000 főre vetítve. Az eredményekből az derült ki, hogy az egészséges életmód akkor is védettséget nyújt a mellrák ellen, ha valaki családilag hajlamos a megbetegedésre. A mellrák előfordulása hasonló mértékben csökkent mindkét csoportban. (Forrás: Dr. Babai László, Oxygen Medical)

A legfontosabb életmódszabályok a mellrák megelőzéséhez

Testmozgás - Különböző vizsgálatok szerint akár 20-30 százalékkal csökkenthető a mellrák rizikója a rendszeres fizikai aktivitással. A testmozgás gyakorisága és időtartama, amely mellett az előnyös hatást már kimutatták a kutatások: napi legalább 20-30 perc, heti legalább 5 napon keresztül, de egyes ajánlások a hét minden napján végzett egy-egy óra mozgást javasolnak. A fizikai aktivitási szint közepesen intenzív legyen, aminek megfelel a lendületesebb gyaloglás, a könnyű fizikai munka (háztartásban, kertben) és a nem túl megerőltető sportok (kocogás, kerékpározás, úszás) is. Az előnyös hatások akkor érvényesülnek, ha a rendszeres mozgás életformává válik, az évekkel ezelőtt abbahagyott sportnak már nincs védő szerepe.

Normál testsúly - A nagyobb testsúly növeli az emődaganat kialakulásának kockázatát, túlsúly (BMI 25-29,9) esetén mérsékeltebb, elhízás (BMI 30<) esetén nagyobb, akár 20-40 százalékos mértékben. Fiatalabb életkorban a testsúly szerepe gyengébb, de menopauza után jelentősen csökkenthető a mellrák kockázata a normál testsúly elérésével és megtartásával. A hasi zsírszövet ugyanis ösztrogént termel és hozzájárul a szervezet gyulladásos állapotának fenntartásához, mindkettő a mellrák kialakulását elősegítő tényező.

Alkoholfogyasztás - Az egyik legegyszerűbb módja a kockázatcsökkentésnek az alkoholfogyasztás mérséklése. Kisebb mértékben már napi egy adag alkohol (1 deci bor, kis pohár sör) is növeli az emlőrák rizikóját, napi 2-3 ital viszont már 20-30 százalékkal. Fontos tudni, hogy az alkohol veszélyesebb a nőkre, ezért a rendszeres alkoholfogyasztás már kis mennyiségben is ellenjavallt.

További megelőzési lehetőségek - A három legfontosabb életmódtényező mellett kisebb mértékben a megelőzés érdekében ajánlott még:

Dohányzás mellőzése - A leszokás és a dohányfüst kerülése minden életkorban fontos, de különösen fiatalon kezdett dohányzás esetén jelentős rizikótényező a cigaretta. Bár a dohányzás mellőzése nem elsősorban a mellrák megelőzése miatt fontos, e betegség tekintetében is van szerepe.

Szoptatás - Minél többet szoptat egy nő élete során, annál kisebb a melldaganat előfordulásának esélye. Minden 12 hónapnyi, szoptatással töltött időszak 4-5 százalékkal járul hozzá a mellrák megelőzéséhez.

Általános rákmegelőző életmód - Nem specifikusan a mellrák szempontjából jelentős, de csökkenti a daganatképződés kockázatát a friss és alacsony fokon feldolgozott élelmiszerek fogyasztása (készételek, húskészítmények kerülése), az elegendő alvás, a stresszkezelés is.

Az emlők önvizsgálata és a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel minden nő számára elengedhetetlen, az életmódtól függetlenül. A hormonális kezeléseket kivizsgálást követően, a rizikótényezők figyelembe vételével, az előnyök és kockázatok mérlegelésével javasolhatja önnek orvosa.

Tévhitek a mellrák megelőzéséről

Léteznek széles körben elterjedt tévhitek a mellrák okairól és a megelőzés lehetőségeiről. Ezek közül a leggyakoribb, számos kutatásban vizsgált tényezők:

Melltartó: az összefüggést a vizsgálatok egyértelműen cáfolták, a melltartóviselés nem jár a mellrák gyakoribb előfordulásával.

Dezodorok: nem igazolódott a dezodorok, kozmetikai termékek egyetlen összetevőjének rákkeltő hatása sem.

Műanyag palackok, dobozok: egyetlen engedélyezett műanyagnál sem mutatták ki a mellrákot okozó hatást.

Koffein: se pozitív, se negatív hatása nincs az emlődaganat kialakulására.

Léteznek olyan tényezők, melyek szerepe sokszor erősen túlértékelt. Bár közvetve hozzájárulhatnak általában a betegségmegelőzéséhez, azonban semmiképp sem pótolják a rendszeres testmozgást, a normál testsúlyt és a káros szokások mellőzését a mellrák megelőzésében.

Cukorfogyasztás mérséklése: önmagában a cukor nem daganatkeltő, a probléma inkább az elhízás és az anyagcserebetegségek kialakulása.

Vitaminkészítmények: a vitaminhiányos állapot elkerülése fontos egészségünk megőrzése szempontjából, de egyetlen vitaminnál sem igazolódott, hogy a szükségesnél nagyobb mértékű pótlása csökkentené a mellrák előfordulását.

Diéták, élelmiszerek: a hangsúly az egészséges, változatos, a normál testsúly megőrzéséhez is hozzájáruló étrenden van, és nem igazolódott, hogy létezne olyan speciális étel vagy diétás szabály, amely segítségével csökkenthető lenne a betegségkockázat.

(WEBBeteg)