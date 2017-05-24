Az alkoholfogyasztás növeli a mellrák kockázatát

Az alkoholfogyasztás kockázatot jelent a mellrák esetében, fokozottan különösen menopauza után, amikor már napi egy ital is jelentősen növeli a daganat kockázatát.

Az alkohol mellrákrizikó-növelő hatása az egyik legtöbbet kutatott és legjobban bizonyított területe az orvostudománynak. A rendszeres és/vagy nagy mértékű italozás a legtöbb daganattípussal összefüggésbe hozható (az alkohol lebomlási terméke, az acetaldehid a karcinogén, rosszindulatú daganatok kialakulásában szerepet játszó anyagok csoportjába sorolható), az emlődaganatok esetében azonban az összefüggés különösen sokrétű és jelentős. Ennek fő oka, hogy az alkohol befolyásolja az ösztrogén és más hormonok szintjét is, a mellráknak (főleg egyes altípusainak) pedig különösen erős az összefüggése a hormonális hatásokkal.

Alkoholfogyasztás és mellrákkockázat

Az alkohol kisebb mennyiségű rendszeres fogyasztása is kimutathatóan növeli a mellrák előfordulási gyakoriságát a nők körében, minden életkorban. Ennek mértéke azonban némileg különbözik a menopauza előtti, még menstruáló, illetve a menupauza utáni életkorú hölgyek esetében.

Menopauza előtt - Kutatások szerint napi egy ital elfogyasztása átlagosan 7 százalékkal növeli meg a melldaganat kialakulásának kockázatát az alkoholt nem fogyasztókhoz képest. Fiatalabb életkorban az ösztrogénszint ciklikusan változik, ezért az alkoholfogyasztás hormonális hatása relatíve kisebb más tényezőkhüöz képest.

Menopauza után - A Rákkutatási Világalap (WCRF) jelentése szerint már napi 10 gramm alkohol (ami egy kis pohár bornak vagy sörnek felel meg) napi szintű fogyasztása átlagosan 9 százalékkal növeli a menopauza után a mellrák kockázatát. A jelentéshez a szervezet 12 millió nő kórtörténetét feldolgozó több mint száz tanulmány eredményeit elemezte. A kockázatnövekedés mértéke magasabb, mivel menopauza után az ösztrogénszint a korábbi ciklikusság helyett állandóvá válik, és az alkoholfogyasztás jelentősebb mértékben emeli annak szintjét.

A rizikófaktorok hatása összeadódik, ezért az alkohol veszélyesebb azon hölgyek számára, akiknél más kockázatnövelő tényezők is fennállnak (genetikai hajlam, elhízás stb.).

Az alkoholmennyiség összefüggése a kockázatnövekedéssel

A kockázatnövekedés mértéke dózisfüggő, azaz napi egy egységnél még mérsékelt a növekedés, nagyobb mértékű italozásnál pedig meredeken emelkedik a mellrák előfordulási gykorisága is. Napi 3 alkoholegység elfogyasztása kutatások szerint 20 százalékkal, 6 egység 30 százalékkal teszi valószínűbbé a betegség megjelenését.

Egy egység átlagosan 1,5 dl bornak, 3 dl sörnek, 4 cl rövid italnak felel meg. A vörösborban és a sörben lévő anyagok valószínűsíthetően némileg ellensúlyozzák a negatív hatásokat, azonban - különösen nagyobb mennyiségeknél - ez a hatás nem meghatározó.

Fontos, hogy a rohamivás jelensége is kockázatnövelő tényező. A nagy mennyiségű alkohol alkalmi elfogyasztása veszélyesebb, mint a rendszeres mérsékelt alkoholfogyasztás, ezért az ajánlások szerint nőknek egy-egy alkalommal sem tanácsos 2-3 alkoholegységnél többet inniuk. Egy-két pohár alkohol alkalmi elfogyasztása nem jelent veszélyt, ám az orvosok azt tanácsolják, hogy a nők minél kevesebb alkoholt fogyasszanak, azaz heti szinten minél kevesebb alkalommal, minél kevesebb pohárral.

Tényezők, amiket befolyásolni tudunk

Felmérések szerint a nők többsége elsősorban genetikai adottságokkal hozza összefüggésbe az emődaganatok kialakulását. Valójában azonban a megbetegedések hátterében nem igazolható, hogy döntően genetikai eredetű lenne. Nem lehet megmondani, miért alakul ki egyeseknél daganat, míg másoknál nem. Rengeteg okot és tényezőt lehet figyelembe venni, köztük az életkort, az örökölt hajlamot, a menstruáció kezdetét vagy a hormonok szerepét. Az orvosok ezért azt tanácsolják a nőknek, hogy azokra az életmód tényezőkre figyeljenek, amelyeket befolyásolni tudnak, ilyen az étrend, a testsúly, a rendszeres mozgás és az alkoholfogyasztás.

A rendszeres és intenzív testmozgás, például a futás vagy a biciklizés ugyanis 10 százalékkal csökkenti a menopauza utáni emlőrák kockázatát a fizikailag kevésbé aktív nőkhöz képest. Ugyancsak csökkenti a mellrák kialakulásának esélyét, ha a nő szoptatja a gyermekét. A testmozgás, az egészséges testsúly fenntartása és valamint az alkoholfogyasztás korlátozása mind olyan lépések, amelyeket a nőknek érdemes megtenni a kockázatok csökkentése érdekében.

