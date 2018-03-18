Okozhat-e mellrákot a melltartó viselése?

A médiában időről időre szárnyra kap a hír, miszerint a melltartónak szerepe van a mellrák kialakulásában. Sokan nem tudják eldönteni, mi is az igazság, és internetes fórumokon beszélik meg kétségeiket. De vajon valóban növelheti a melltartó viselése a mellrák kockázatát, vagy az ilyen hírek csak fölösleges aggodalmakat szülnek a nőkben?

Száz éve Franciaországban találták fel a melltartót. A női emancipációért való küzdelem részeként a fűző száműzésével a melltartó a felszabadulás egyik jelképévé vált. A ’70-es években pedig sokan megszabadultak e fehérnemű jelentette kötöttségektől is. Körülbelül ebben az időben jelentek meg az első hírek a melltartó rákkeltő hatásáról.

Orvosi vélemény

A fehérnemű állítólagos káros hatását hangoztatók legfőbb érve, hogy a melltartó nyomja a nyirokutakat, emiatt az anyagcseréből származó fölösleges és káros anyagok nem tudnak szabadon áramlani. Ez az állítás hiába teljességgel megalapozatlan orvosi szemmel nézve, és egyetlen tudományos bizonyíték sincs rá, a hír mégis elterjedt.

A melltartónak semmiféle szerepe nincs a mellrák kialakulásában, legyen szó kicsi, nagy vagy operált mellekről. A melltartók felelősségét hangoztató híresztelések közel 45 éve rendszeresen felröppennek anélkül, hogy bárki is tudományosan alátámasztaná hitelességüket.

Mire alapozzák a feltételezéseket?

A nagymellű lányok és nők gyakrabban hordanak melltartót, mint akiknek kicsik a melleik. Az a szóbeszéd is elterjedt a köztudatban, hogy a nagymellű nőknél gyakrabban fordul elő mellrák, mert korábban kénytelenek elkezdeni a melltartó viselését. Ez az összefüggés azonban nem támasztható alá. Annyi bizonyos, hogy a nagyobb mellméret megnehezíti az esetleges betegségek korai felismerést. A melltartónak azonban – bármekkora is egy nőnek a melle – semmilyen bizonyítható szerepe nincs a mellrák kialakulásában.

Attól függetlenül, hogy mellrákot nem okoz, kellemetlenségek forrása még lehet egy rossz melltartó – Mit kerüljünk, mire figyeljünk?

Bár a melltartó viselésének semmilyen szerepe nincs a mellrák kialakulásában, a kényelmetlen, nem megfelelő méretű melltartó rendkívül kellemetlen tud lenni, hiszen a női test egyik legérzékenyebb területéről van szó.

Felmérések szerint a nők nagyobbik hányada nincs tisztában a saját méretével, továbbá sokan azt sem veszik figyelembe, hogy testük az idők során változik, akár a korral járó folyamatok, akár hormonális hatások, akár testsúlyváltozás következtében, a melltartó méretének megválasztását pedig mindig az aktuális állapothoz kellene igazítani. A társadalmi elvárások miatt is sokan elégedetlenek testükkel, ami arra késztet sokakat, hogy a méreténél kisebb fehérneműt erőltessen magára vagy éppenséggel nagyobb méretet válasszon a szükségesnél. Fontos tudatosítani, hogy az önértékelési zavarokra nem jelent megoldást egyetlen melltartó sem. Ha ilyen jellegű problémával küzd, tanácsos pszichológus vagy pszichoterapeuta segítségét kérni.

Soha ne találomra vagy a divat szerint válasszon hosszú távú viseletre szánt darabokat.

Fontos tudni, hogy a melltartó méretét egy szám és egy betű kombinációjával adják meg, ahol a szám a mell alatti kerületet jelenti cm-ben, a betű pedig a kosár méretét jelöli, vagyis magának a mellnek a méretét. Ha mindennapos viseletre keres melltartót, azt előbb mindig próbálja fel az üzletben, természetesen minden esetben ez a legbiztosabb megoldás.

Sportoláshoz merevítő nélküli, erős tartást biztosító, rugalmas sportmelltartót válasszon!

A nagymellű hölgyeknek érdemes tehermentesítő melltartót választaniuk, ezekből is kaphatóak ugyanolyan szép kivitelezésűek, mint a hagyományos verziókból.

Alvás közben lehetőleg ne viseljen melltartót a maximális pihenés és kényelem érdekében. Ha mégis ragaszkodna hozzá, akkor az feltétlenül olyan változat legyen, ami természetes, könnyű, puha és rugalmas anyagból készült, nincs benne merevítő, sem kapcsok, és lehetőleg varrás nélküli. Ez nem feltétlenül tart, inkább csak takar.

A nem megfelelő méretű melltartó, különösen a túl kicsi, szűk, szoros, dörzsölheti, akár ki is sebesítheti a bőrt.

A csipkedíszek mindennapos használat mellett pedig irritálhatják az érintett területet.

A kényelmetlen melltartók viselése tehát mindenképp kerülendő, hiszen számos kellemetlenséget, akár fájdalmat is okozhat.

