A HER2-pozitív emlőrák

A különböző típusú emlőrákok nők esetében a leggyakrabban előforduló daganatok közé tartoznak. Magyarországon minden évben körülbelül 8000 nőt diagnosztizálnak emlőrákkal, vagyis minden nyolcadik nő esetében várható az emlőcarcinoma kialakulása. Ezen esetek egyötöd részében HER2-pozitív emlőrák a diagnózis.

Az emlődaganatok kialakulása nem teljesen ismert, de alapvetően háromféle okot lehet megnevezni: genetikai eltérések, környezeti hatások, hormonális eltérések. Persze vannak olyan típusú tumorok, amelyeknél sajnos nem lehet fényt deríteni a kialakulás okára, azonban HER2-pozitivitás esetén nem ez a helyzet.

Mit jelent a HER2-pozitív mellrák diagnózisa?

A daganatos elváltozások alapvetően sejtburjánzást jelentenek, vagyis nagyon hirtelen bekövetkező, szabálytalan, szövetre jellemzőtől eltérő sejtekből álló szaporulatot. Ennek hátterében pedig molekuláris történések állnak.

Szervezetünkben előfordulnak ún. protoonkogén és tumorszuppresszor gének. Előbbi egy olyan szakasz a DNS-ünkben, ami ha aktiválódik, akkor elősegíti a daganatképződést, vagyis a sejtosztódást. Egészséges emberi szervezetben, tumormentes állapotban a protoonkogének nem aktívak. A tumorszuppresszor géneknek ezzel szemben az a feladatuk, hogy gátolják a sejtek korlátlan osztódását, vagyis a tumorképződést.

Az egyik protoonkogén a HER2/NEU, aminek fokozott aktivitása okozza a HER2-pozitív emlőrákot. A jelátviteli út túlzott aktivitása folyamatosan sejtosztódásra ösztönző jelzéseket küld a daganatos sejtek számára. A mellrák ezen típusa egy igen agresszív daganattípus, gyorsan növekszik és fiatalabb nőkben is kialakulhat. Előfordulhat az is, hogy már áttétet képzett, mire felismerésre kerül. Ezen daganatoknál gyakori a kiújulás.

A HER2-pozitivitás szövettani vizsgálattal állapítható meg. Ezért ha felmerül az emlőrák, mint lehetséges diagnózis, fontos a mielőbbi szövettani mintavétel. Így megtudhatjuk, hogy HER2-pozitivitással állunk-e szemben. Vannak olyan esetek is, amikor a tumor egyik része pozitív, más részei nem.

Célzott kezelés HER2-pozitív emlődaganat esetén

Ha bebizonyosodott a daganat HER2-pozitivitása, célzott terápiát lehet kezdeni. A mellrák ezen típusa az általános terápiás készítményekre kevésbé érzékeny, ugyanakkor léteznek olyan célzottan a HER2-pozitív mellrák kezelésére kifejlesztett hatóanyagok, amik a szervezetbe jutva kötődni tudnak a HER2 receptorához, ami a daganatos sejteken van, ezzel megállítják a jelátviteli folyamatot, a daganatsejtek növekedését, azok pusztulását okozva.

A HER2-pozitív emlőrák hatékony kezelésére az áttörést a trasztuzumab jelentette, egy monoklonális antitest, ami kifejezetten a HER2 fehérjék túlzott mennyiségét gátolja. A későbbi években kezdődött a pertuzumab alkalmazása, ami ugyancsak egy monoklonális antitest, azonban más ponton kötődik a HER2-höz. Ezt követően más típusú gyógyszer hatóanyagok (lapatinib, neratinib, tucatinib ) is megjelentek, amik kombinációban alkalmazva - gyakran trasztuzumabbal együtt adva - ugyancsak célzottan gátolják a HER2 jelátvitelt.

A terápia alkalmazása

A HER2-pozitív emlődaganatok kezelési protokolljába beletartozik a műtéti kimetszés, a kemoterápia, radioterápia, hormonkezelés is a célzott terápiák mellett. A terápia pontos menetét több tényező (daganat típusa, mérete, áttétek) együttesen határozza meg.

A szövetminta HER-2 pozitivitásának megállapítását követően lehet adjuváns, illetve neoadjuváns kezelés formájában alkalmazni a trasztuzumabot és társait.

Az adjuváns kezelés azt jelenti, hogy a tumor műtéti eltávolítása után kemoterápiával kombináltan alkalmazzák a gyógyszereket. Ennek köszönhetően a műtét során esetlegesen bent maradt daganatos sejtek elpusztulnak, megakadályozva a kiújulást, áttétek képződését.

A neoadjuváns kezelés célja a daganat méreteinek csökkentése, hogy elérje azt a méretet, amit biztonsággal lehet operálni. Újonnan diagnosztizált és áttétes emlőtumoroknál is alkalmazható a kezelés.

Kombinált módszerekkel kezelik a daganatot, aminek rendszerint része a tumor műtéti eltávolítása is. A trastuzumab és a pertuzumab együtt adva, kombinációban a legerősebb hatású, továbbá ezeket a hatóanyagokat rendszerint hagyományos kemoterápiás szerekkel vagy egyéb célzott terápiás gyógyszerekkel kombináltan alkalmazzák. Léteznek olyan kombinált gyógyszerek is, amik egy készítményen belül kapcsoltan tartalmazzák az antitesteket és a kemoterápiás hatóanyagot (trastuzumab emtansin, trastuzumab deruxtecan). Áttétek esetén és kiújuló daganatoknál általában több/más hatóanyagok kombinációját alkalmazzák.

Kutatások kimutatták, hogy azoknál a betegeknél sem lesz negatív következménye a kezelésnek, akik HER2-negatív típusú betegségben szenvednek.

Kilátások, gyógyulási esélyek

A külföldi vizsgálatok sikeressége Magyarországon is igazolódott. Egyértelműen kijelenthető, hogy az emlőrákban szenvedő betegek túlélése szignifikánsan nőtt a trasztuzumab elérhetővé válása óta.

Az időben diagnosztizált HER2-pozitív tumorok kezelése nagyon jó eredményekkel végezhető. A tumor diagnosztizálása után 1 év elteltével nagyjából az összes beteg életben van, 3 év után több, mint 94%, az 5 éves túlélési arány pedig körülbelül 85%.

Áttétes állapotban is nagyon kedvező eredmények születtek az 5 éves túlélést vizsgálva: alkalmazása előtt 62% volt ez az érték, mára azonban a 76%-ot is eléri. Áttétek esetén a kezelés, mely általában több hatóanyag együttes alkalmazását jelenti, lassítja a betegség progresszióját, javítja az életminőséget.

Magyarországon a legtöbb onkológiai centrumban elérhető a célzott terápiás kezelés. Budapesten kívül több, mint 30 vidéki nagyvárosi kórházban is alkalmazható. Ennek hatására pedig az eddig agresszív, kifejezetten rossz prognózisú emlőráktípus kezelése annyira hatékony, mint az eddig legjobban kezelhető típusú, hormonérzékeny emlődaganatoké.

Mellékhatások

Természetesen minden kezelésnek, gyógyszernek lehetnek mellékhatásai, így ennek a célzott terápiának is. Gyakran előforduló mellékhatások közé tartozik a hasmenés, székrekedés, gyomorégés, gyengeség, hasi vagy mellkasi fájdalom. Ezeket a panaszokat a vizsgálatok során 10 betegből több, mint 1 tapasztalta.

Ritkábban előfordul, hogy a kezelés ideje alatt influenzaszerű tünetek, láz, hidegrázás jelentkezik. Szívproblémák is jelentkezhetnek szintén a kezelés ideje alatt, ez szívizom gyengülésében nyilvánul meg, ami pedig szívelégtelenséghez, szívburok gyulladáshoz vagy szívritmuszavarokhoz vezethet. Ennek érdekében fontos a keringési paraméterek rendszeres monitorozása a kezelés alatt és után.

A trasztuzumab-kezelés ugyanakkor nem rendelkezik a kemoterápiára jellemző olyan súlyos mellékhatásokkal, mint a hajhullás, vérszegénység, fertőzésekre való fogékonyság.

Szerző: Takács Regina, medikus

Lektorálta: Dr. Sára Levente

