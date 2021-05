A Pickwick-szindróma tünetei, diagnózisa és kezelési lehetőségei

A betegség Charles Dickens: A Pickwick Klub című regényének egyik alakjáról (Joe, the fat boy) kapta elnevezését. Jellemzője a túlsúly következtében kialakult, alvás közbeni légzéskimaradás, amely tipikusan középkorú, elhízott férfiakat érint.

A beteg súlyos mellkasa, csökkent izomtónusa, a garatban megtalálható képletek zsíros beszűrődése következtében kialakuló elzáródás a légvétel elakadását okozza alvás közben. A vér oxigénszintje csökken, a központi idegrendszer hosszabb távon visszafordíthatatlanul károsodik.

A Pickwick-szindróma tünetei

A beteg

túlsúlyos,

éjjel nehezen alszik,

többször fölébred,

nappal fáradt,

aluszékony.

Hosszabb távon mentális deficit tapasztalható, a körmök lilák, légzése felületes, légszomja lehet, enerváltnak érzi magát, reggel fáj a feje és gyakran depressziós.

A Pickwick-szindróma következményei

A szervezet a krónikus oxigénhiány kompenzálására a vörösvértestek számát növeli, de ez a kiserek keringését tovább ronthatja, a vérnyomás emelkedik, a mellkasi ellenállás miatt ennek speciális formája, a pulmonális hipertónia is létrejöhet, ami a keringést tovább rontja. A dekompenzált keringés miatt végtagi ödémák, fokozódó légszomj, oxigénhiány, perifériás keringési elégtelenség látható - a végtagok hidegek. Nagyobb az esély a stroke-ra, az infarktusra és az érelmeszesedésre. Mivel a nagyobb túlsúly kettes típusú cukorbetegséggel gyakran társul, így az inzulin relatív hiánya a sejtek táplálékfölvételét is rontja, a szívizomzat és az idegrendszer egyre kevésbé képes jól működni.

A Pickwick-szindróma diagnózisa

Alvás közben meg kell mérni a beteg oxigénszintjét - ehhez alváslabor vizsgálat szükséges. Itt ki lehet mutatni, hogy az alacsony oxigénszint hátterében csak légúti elzáródás vagy az idegrendszer légvételt vezérlő képességének csökkenése is áll. Utóbbi lehet a hosszabban fönnálló oxigénhiány következménye is. A már említett másodlagos betegségek (dekompenzált keringés, cukorbetegség, pulmonális hipertónia stb.) kivizsgálása, majd kezelése belgyógyász feladata.

A Pickwick-szindróma kezelése

Mivel a betegség kóroktanában a kövérség elsődleges szerepet játszik, így ennek megszüntetése lehet a terápia elsődleges célja, illetve az elhízás megelőzése a primer prevenció. Megoldásként merülhetnek fel a diétán kívül a sebészi gyomorszűkítő műtétek különféle fajtái; de lokálisan, a felső légutak tágasságának biztosítása is célszerű orrsövényműtéttel, a torokmandulák eltávolításával, illetve a lágyszájpad tömegének redukciójával. A diéta a kapcsolódó diabétesz kezelésében is döntő, hiszen a fogyás akár (a meglévő inzulinmennyiség és a testsúly arányának helyreállításával) a betegséget is meggyógyíthatja. A magas vérnyomás gyógyszeres kezelése a fentiekkel együtt jelentősen csökkenti a stroke és az infarktus kockázatát is. Ezek mellett fontos a rendszeres mozgás is minden fenti szövődmény elkerülésére.

Amennyiben a légvétel átmenetileg vagy véglegesen elégtelen, úgy CPAP (pozitív végnyomású lélegeztető szelep) állandó alkalmazása az alváshoz elengedhetetlen. Ha emellett sem áll helyre az oxigénszint, akkor gépi lélegeztetés, illetve légcsőmetszés is szükséges lehet.

Nagyon fontos a terápia és a posztoperatív szak megtervezéséhez a részletes alváslabor elemzése, hiszen centrális, illetve kevert apnoéknál, de a súlyos obstruktív apnoék légutakat rendező műtétei után is 15 százalék körüli esetekben mértek életet veszélyeztető légzésleállást (a szervezet a megszokott alacsony oxigénszint miatt későn vagy egyáltalán nem indítja meg a légvételt), így 24-48 óra intenzív osztályos megfigyelés is szükséges lehet.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zaránd Rajmund, fül-orr-gégész