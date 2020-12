Az inzulinkezelésről általában: az inzulinok felszívódása

Cikkünkben a gyors hatású, ultragyors hatású, elhúzódó hatású, hosszú hatástartamú és premix inzulinkészítményekről olvashat. Megtudhatja, mitől függ az inzulin felszívódásának sebessége, és hogy kell-e számolni mellékhatásokkal.

Az inzulinkezelésről általában

- A téma cikkei 2/1 A kezelés célja és az adagolás

2/2 Az inzulinok felszívódása

Gyors hatású inzulinok

Az inzulinkészítményeket hatástartamuk alapján szoktuk felosztani. Gyors hatású humán inzulinok az emberi inzulinnal teljesen megegyező, gyorsan felszívódó, rövid hatástartamú készítmények. Az injekciót kb.15-30 perccel az étkezés előtt kell beadni. A maximális hatását 1-3 óra múlva éri el, a hatástartama 5-7 óra.

Hirdetés

Ultragyors hatású inzulinkészítmények

Az ultragyors hatású inzulinkészítmények módosított inzulinmolekulákat tartalmaznak, amelyek a hagyományos inzulinnál gyorsabban érik el maximális hatásukat (0-1,5 óra között) és a hatástartamuk is rövidebb (2-4 óra). Az ultragyors inzulinkészítmények előnye, hogy az injekció beadása után azonnal el lehet kezdeni az étkezést, sőt étkezés után is beadhatóak. Mivel hatásuk nem elhúzódó, tízórai uzsonna nem szükséges, ami a testsúlyemelkedés elkerülésében is előnyös lehet.

Elhúzódó hatású inzulinok

Elhúzódó hatású (bázis) inzulinok esetében a felszívódási idő elhúzódó hatást biztosító megnövelését az inzulinmolekulához adott segédanyagokkal (cink, protamin), illetve molekulaszerkezeti módosításokkal érik el. Az úgynevezett közepes hatástartamú humán inzulin 1–2 óra múlva kezd hatni, maximális hatását 4–10 óra múlva éri el, és 10-16 óráig hat. Segítségével pótolható a szervezet alap-, a szénhidrátok felvételétől független inzulinszükséglete.

Hosszú hatástartamú analóg inzulinok

A hosszú hatástartamú analóg inzulinok hatáskezdete 1-2 óra, a hatástartamuk 10-16 órától – az adag méretétől függően is – 24 óráig terjedhet. A hosszú hatástartamú inzulinok – a középhatásúakhoz hasonlóan – a táplálék felvételétől független inzulinszükségletet fedezik; ezeket az inzulinokat elég naponta egyszer, általában este beadni.

Premix készítmények

Gyárilag előkevert inzulinok, ún. premix készítmények gyors és a közepes hatástartamú inzulinok meghatározott arányú kombinációi. Előnyük, hogy egy injekcióval lehet a gyors és a közepes hatástartamú inzulint a szervezetbe juttatni, csökkentve az injekció helyén esetlegesen kialakuló szövődményeket. További előny, hogy egy fajta inzulinkészítmény adagolása és egy inzulinadagoló használata szükséges; hátrány ugyanakkor, hogy a dózisemeléskor mind a rövid, mind a közepes hatástartamú inzulin dózisa növekszik, azaz kevésbé variálható a kezelés.

Mitől függ az inzulin felszívódásának sebessége?

A mai inzulinkészítményeket nagyrészt bőr alá adott injekció formájában juttatjuk a szervezetbe. A patronba töltött inzulinkészítményeket inzulinadagolóba, „pen”-be helyezve, vékony, bőr alá történő beadáshoz rendszeresített injekciós tű felhelyezésével tudjuk használni, de vannak előretöltött adagolóban forgalomba hozott készítmények is.

Az inzulin felszívódása a beadás helyétől, az adott betegtől, számos külső tényezőtől függ. A has bőre alá adva érhető el az inzulin leggyorsabb és legegyenletesebb felszívódása, míg a felkarba, combba adva lassabb a folyamat. Tovább befolyásolja a felszívódást – a közepes hatású humán inzulin esetén –, ha a készítmény beadás előtt nincs felrázva.

A hosszú hatású analóg készítmények felszívódása kiegyensúlyozottabb. 1-es típusú cukorbetegek esetében bizonyos feltételek mellett lehetőség van inzulinpumpa használatára is, amely készülékek meghatározott program szerint ultragyors analóg inzulint juttatnak a szervezetbe. A vénán keresztüli beadást kórházi körülmények között, súlyos kórképek esetén szoktuk választani.

Az inzulinkezelés lehetséges mellékhatásai

Az inzulinkezelés során különböző akut és krónikus mellékhatások fordulhatnak elő. Az inzulin leggyakoribb akut – tulajdonképpen fiziológiás – "mellékhatása" az alacsony vércukorszint, amely az inzulintöbblet következménye. Az inzulin beadását követő, krónikus, nem fiziológiás szövődmények közé tartozik az inzulin-allergia, valamint a beadás helyén fellépő zsírszövet sorvadása, a lipodisztrófia is. Humán inzulinkezelés során allergia igen ritkán alakul ki.

Az inzulinkezelés célja a lehetőségek, társuló betegségek, és – több egyéb tényező figyelembevétele mellett – az egészségesek vércukorszintjét leginkább megközelítő szénhidrát-anyagcsere, a normális vércukorszint elérése és fenntartása, amit a beteg számára a legmegfelelőbb, a fentiekben részletezett kezelési módokkal próbáljuk elérni. Mivel minden ember más, ezért a kezelési formákat egyénre szabottan próbáljuk kialakítani, szükség esetén módosítani, hogy a betegek minden körülmény között a legmegfelelőbb kezelést kapják.

Olvasson tovább! Hová adjuk be az inzulint? A helyes öninjekciózás lépései előretöltött injekciós tollal

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Brasnyó Pál, belgyógyász, nefrológus, diabetológus