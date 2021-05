Tavasszal is védje bőrét a nap káros sugaraitól

A fényvédelmet kezdjük el már tavasszal, mindig legyünk felkészültek és elővigyázatosak ebben az évszakban is.

A védelem nélküli napozás, a szoláriumozás, a leégések súlyos következményekkel járhatnak, jelentősen növelik ugyanis az olyan rosszindulatú bőrdaganatok kialakulásának kockázatát, amilyen a basalioma, a spinalioma vagy a melanoma.

Az új melanomás megbetegedések száma világszerte növekszik. A daganat kialakulásához vezető génmutációk keletkezésében nagy szerepet játszik a napfény ultraibolya (UV) sugárzása, illetve az egyén fokozott genetikai érzékenysége is.

Nagyobb a genetikai hajlam a fehér bőrű, könnyen leégő, sok anyajeggyel rendelkező embereknél, ahol a családban is fordult már elő melanoma vagy egyéb bőrdaganat, ám bőrdaganat bárkinél bármikor kialakulhat bőrtípustól függetlenül, ezért mindenkinek rendszeres bőrgyógyászati vizsgálat javasolt, illetve fontos a megfelelő bőrvédelem már kora tavasztól kezdve. A helyes fényvédelmi szokások kialakításában érdemes kikérni bőrgyógyász szakorvos véleményét.

Ha bőrtípusa ugyan nem világos, akkor is óvakodjon a mértéktelen napozástól! A túl sok napsugárzás ugyanis bőrtípustól függetlenül fokozza a ráncképződést, gyorsítja a bőr öregedését és bőrrákot is okozhat.

A napozás azonnali, illetve korai hatásainak (pl. allergiás reakció, leégés) kivédése, valamint a késői súlyos következmények (bőrrák) megelőzése érdekében nagyon fontos a megfelelő fényvédelem mindenkinek, de különösen az érzékenyebb, fehér bőrűeknek, illetve a gyerekeknek. Az egy évesnél fiatalabb kisbabákat sosem szabad kitenni közvetlen napsugárzásnak. A gyermek számára keressen árnyékos helyet, és az árnyékban is helyezzen fölé napernyőt, vagy rögzítsen egy esernyőt a babakocsi fölé.

Már tavasszal is használjunk fényvédő készítményt, amivel a napfényhatás előtt fél órával kenjük be a bőrt, ha hosszabb időt töltünk a szabadban, ezt többször ismételjük. Viseljünk megfelelő ruházatot, erősebb napsütés esetén kalapot is. Viseljünk UV-védelemmel ellátott napszemüveget!

Kinek milyen faktorszámú napvédő készítmény használata ajánlott?

I-es bőrtípusúak: Használjon magas fényvédő faktorú naptejet (50-es) már tavasztól kezdve, akkor is, ha árnyékban tartózkodik.

II-es bőrtípusúak: 30-as vagy 50-es faktorszámú naptej használata javasolt, már első alkalommal, mikor a tavaszi napon tartózkodik.

III-as bőrtípusúak: legalább 30-as faktorszámú naptejet használjon tavasztól kezdve!

IV-es bőrtípusúak: legalább 20-as faktorszámú naptejet használjon tavasztól kezdve!

A gyerekek érzékeny bőrének védelmére bőrtípusuktól függetlenül 50-es faktorszámú napvédő készítményt használjon!

Amennyiben megváltozott, felerősödött fényérzékenységet tapasztal, jelentkezzen szakorvosnál ennek kivizsgálása céljából!

Forrás: WEBBeteg