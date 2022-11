Hasmenés gyerekeknél – életkoronként eltérő kiváltó okok?

Hasmenés több okból is kialakulhat gyermekeknél, megjelenése kellemetlen, de nem jelent minden esetben komolyabb betegséget. Bizonyos életkorokban azonban jellemző egy-egy kiváltó ok az elhúzódó hasmenés hátterében, így amennyiben egyéb ok nélkül jelentkezik, erre is gondolni kell.

Dr. Balogh Ádám gyermekgyógyász, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa elmondta, hogy milyen esetben javasolt orvoshoz fordulni.

Csecsemőkori hasmenés – tejallergia tünete?

A 6 hónapnál fiatalabb csecsemők körében jelentkező elhúzódó hasmenés hátterében tejallergia is állhat. Ez anyatejes és tápszeres babáknál egyaránt jelentkezhet. A hasmenés mellett nyálkás, véres széklet is előfordulhat. A csecsemőnél gyakori hasfájás jelentkezhet, de az ekcémás tünetek, csalánkiütés hátterében is állhat tejallergia. A felsorolt panaszok kapcsán indokolt az orvosi kivizsgálás, igazolt esetben tejmentes diéta segít megszüntetni a tüneteket.

Fél évesnél idősebb csecsemőnél ételallergia tünete is lehet

6 hónapos kor után, a hozzátáplálás időszakában jelentkező visszatérő hasmenés esetén gondolni kell az ételallergia lehetőségére is. Ételallergia esetén a hasi tünetek mellett jellemzően valamilyen bőrtünet is jelentkezik, például kiütés, viszketés, ekcémás foltok.

Ilyen esetben a hasmenés megjelenése az adott étel fogyasztásához köthető, ezért lényeges, hogy a hozzátáplálás időszakában egyszerre mindig csak egy új ételt vezessünk be. Ha a problémás élelmiszert a kicsi nem fogyasztja, megszűnnek, ha ismét visszavezetjük az étrendjébe, kiújulnak a panaszok. Előfordulhat, hogy már többféle élelmiszert fogyaszt a gyermek, mikor jelentkeznek a tünetek, ilyenkor szükség esetén allergiateszttel lehet beazonosítani a kiváltó élelmiszert.

Gyerekek a közösségben – változatos kiváltó okok

A bölcsőde és óvodakezdés kapcsán megnő a különböző fertőzéses megbetegedések száma a gyerekeknél. Az ilyenkor jelentkező hasmenés lehet ezek tünete is, jellemzően egyéb panaszok, például láz, hányás vagy étvágytalanság mellett. Hasmenéses epizódok gyakrabban jelentkeznek különböző ünnepekhez köthetően is a gyerekeknél. Az ok ezesetben jellemzően a túlevés, például csokoládé, sütemények túlzásba vitt fogyasztása, de nagyobb mennyiségben - magas cukortartalmuk miatt - a gyümölcslevek is okozhatnak ilyen tüneteket. A hasmenés mellett az ismert gyomorrontásra jellemző tünetek előfordulhatnak, a panaszok jellemzően diéta hatására néhány napon belül enyhülnek.

Nagyobb gyerekeknél a tejcukor is gondot okozhat

Laktózintolerancia, vagyis tejcukor érzékenység gyermekkorban is kialakulhat. Jellemzően 12 éves kor körül, a tejcukrot lebontó laktáz enzim termelődésének csökkenése miatt jelentkeznek a tünetek. A hasmenés mellett gyakori tünete a hasfájás, puffadás, hasi görcsök és intenzív bélhangok. A panaszok a tejtartalmú ételek fogyasztása után 1-1,5 órával később jelentkeznek. A tejcukor érzékenység diagnózisához hidrogén kilégzéses tesztet kell végezni. Ha a tünetek és a kivizsgálás során beigazolódik a laktóz intolerancia diagnózisa, laktózmentes diétát kell tartani.

(Forrás: Budai Allergiaközpont)