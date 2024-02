Fontos kérdések a lombikbébi kezelésről

A mesterséges megtermékenyítés több különböző eljárást ölel fel: gyógyszeres peteérés-serkentés (ovuláció indukció);

mesterséges ondófelhelyezés (intrauterin inszemináció – IUI);

hagyományos in vitro fertilizáció (IVF) és embriótranszfer (ET);

intracitoplazmatikus spermiuminjekció (ICSI) és ET;

hereszövetből nyert spermiummal végzett ICSI és ET;

mélyfagyasztásból felengedett embrióval végzett ET (FER);

donor petesejttel vagy spermiumokkal végzett IVF vagy ICSI +ET. Áttekintés A mesterséges megtermékenyítési módszerek