Mindent a spermadonációról

A párok 15-25%-a termékenységi problémákkal küzd. Ilyenkor sajnos gyakran előfordul, hogy egy ismeretlentől származó segítségére van szükség ahhoz, hogy egy párnak gyermeke szülessen. Az is egyre gyakoribb, hogy egyedülálló nők a termékeny éveik vége felé közeledve spermadonor segítségét veszik igénybe a teherbe esés érdekében.

Ki lehet spermadonor?

Spermadonorrá válhat minden 18 és 35 év közötti, magyar állampolgárságú férfi, akinek az egészségi állapota is megfelelő, és tudja vállalni a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvételt. Erre azért van szükség, mert a potenciális jelöltből donorrá válni egy hosszadalmas folyamat eredménye, hiszen a törvény részletes leírást ad arra vonatkozóan, hogy milyen szempontoknak kell megfelelnie a donoroknak.

Az ivarsejt adományozásnak fontos feltétele, hogy a donor átessen egy részletes szűrésen, ahol a szakemberek szelektálhatják a különböző rendellenességeket. A spermadonorok részt vesznek egy részletes andrológiai kivizsgáláson, amelybe beletartozik a nemzőképesség vizsgálata is. "Ilyenkor a mintát helyben kell adniuk, hiszen fontos, hogy frissen nyert anyagot tudjunk vizsgálni, ami garantáltan a sajátjuk. A donorjelöltek továbbá részt vesznek genetikai vizsgálaton és családfa elemzésen, emellett pszichológiai, általános laboratóriumi, mikrobiológiai vizsgálaton is, illetve természetesen szexuális úton terjedő betegségekre vonatkozóan is szűrjük őket” – tudhattuk meg a Szabó Katalin laborvezető embriológustól.

A jogi, orvosi, pszichológiai eljárás eredményeként belépéstől számítva legkorábban hozzávetőlegesen 8 hónap alatt lehet valakiből spermadonor, ha minden eredményét rendben találják.

A spermaadományozás és a donorsperma szolgáltatás hazánkban az erre a célra létrehozott spermabankokban vehető igénybe, csak engedéllyel rendelkező intézmények foglalkozhatnak a tevékenységgel.

A spermabankok A spermabank olyan intézet, ahol a hímivarsejteket lefagyasztják és fagyasztva tárolják későbbi felhasználás céljából. A minták elméletileg korlátlan ideig tárolhatók, kutatások szerint a hímivarsejtek genetikai károsodást nem szenvednek. Lehetőség van anonim módon idegen párok számára történő felajánlásra (spermadonáció), illetve arra is, hogy egy férfi saját célú későbbi asszisztált reprodukciós eljáráshoz tárolja spermáját. Erre leggyakrabban akkor kerül sor, ha egy megbetegedés vagy orvosi kezelés (kemoterápia, sugárterápia) után várhatóan visszafordíthatatlanul és teljes mértékben megszűnik a spermiumok termelése. Hogyan működik a spermabank?

Az ivarsejt-adományozás alapvető feltételei többnyire megegyeznek férfiak (spermadonáció) és nők (petesejt-donáció) esetén, néhány fontos különbséggel. Míg a petesejt adományozásnál lehetséges nyílt donáció, azaz a célzott felajánlás pl. egy ismerős részére, addig a spermaadományozás mindig anonim. Ennek oka, hogy míg maga az ondó levétele egyszerű folyamat és könnyen található donor, addig a petesejtek levétele invazív eljárás. Petesejt donort találni ezért leginkább akkor lehetséges, ha ismerős, rokon vállalkozik a szerepre.

Miért jelentkeznek a spermadonorok?

Felmerül a kérdés, hogy kik azok, akik vállalkoznak arra, hogy folyamatos szűrővizsgálatokra járjanak, és részt vegyenek egy ilyen hosszadalmas procedúrában.

Sokan kíváncsiságból jelentkeznek, mert szeretnék megtudni, hogy milyen a spermaképük, emellett a részletes szűrővizsgálat során folyamatosan tájékoztatást kapnak az egészségügyi állapotukról. A spermadonorok egy része pedig segítőkészségből jelentkezik, például azok, akiknek a szülei egészségügyben dolgoznak, vagy valamilyen karitatív munkát végeznek.

A közhiedelemmel ellentétben fizetség nem adható a donációért, csak a munkahelyi kiesést térítik meg az adományozás során, illetve a donációval járó költségeket, mint például az utazás költségeit. Nem igaz tehát az az elképzés, hogy anyagi szempontok miatt adományoznak a donorok, hiszen ez egy hosszadalmas procedúra, ami ilyen szempontból nem költséghatékony, viszont a segítőkészség szinte mindenkiben tetten érhető.

Hogyan használják fel az adományozott spermát?

A jövendőbeli szülők a donor anonim információi alapján tudnak dönteni arról, hogy melyik adományozó spermáját kívánják felhasználni a mesterséges megtermékenyítési eljárás során. A donációt igénybe vevők a donor összes fenotipus jegyét megtudhatják, és még néhány fontos részletet. Ilyenek például a testmagasság, testsúly, haja, szeme színe, arcformája, füle formája, szőrzete, vércsoportja, hobbija, vallása, végzettsége, életkora. Sőt még a csillagjegyét is megkérdezhetik, de a pontos születési dátumát természetesen nem tárhatjuk fel, hiszen minden olyan adat titkos, amely segíthet fényt deríteni a személyazonosságára.

A spermadonációt igénybe vevő párok általában arra törekszenek, hogy a donor minél inkább hasonlítson a férjre külsőleg, mert sokszor nem szeretnék megosztani a környezettel, hogy donáció újtán született a gyermek.

Magyarországon egyébként törvény szabályozza, hogy egy donornak összesen négy gyermeke születhet. Azért is van szükség egy ilyen korlátozásra, mert a szakemberek igyekeznek elkerülni annak a lehetőségét, hogy az anonim adományozás révén féltestvérek véletlenül találkozzanak, és összeházasodjanak. Ennek a statisztikai valószínűsége ezzel a törvénnyel gyakorlatilag elenyésző.

A spermadonor jogai

A jövendőbeli szülőkben, illetve az adományozóban is felmerülhet a kérdés, hogy tarthatja-e a kapcsolatot a donor a születendő gyermekkel, illetve neki lesz-e lehetősége arra, hogy felkeresse biológiai szülőjét?

Amikor valaki spermadonornak jelentkezik, akkor gyakorlatilag lemond az apasághoz fűződő jogairól és kötelezettségeiről, ami a későbbiek során nem is kérhető számon rajta. A spermadonáció során a donornak nincs joga megismerni a gyermekét, és az intézetnek kötelessége fenntartani ezt az anonimitást.

Arra van lehetőség, hogy a spermadonor szolgáltatást igénybevevő páciens egy visszaazonosításra teljesen alkalmatlan kódszámot elkérjen, amit később megmutathat a gyermekének. Az internet lehetőségével élve így a féltestvérek felkutathatják egymást.

Partnerünk: Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet