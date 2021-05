Gyerekek oltása: jövőre hozhatja el a pandémia végét

Egy hatalmas lélekszámú népességi csoport tagjai még nem kaptak oltást – ők a gyerekek. De ez nem sokáig marad így. Május 10-én az FDA megadta a 2 dózisú Pfizer-Biontech vakcinára a 12-15 éves gyerekekre kiterjesztett jóváhagyását. Mi lesz a kisebbekkel, és miért szükséges nekik is az oltás?

A 12-15 év közötti gyerekekre is kiterjesztette az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelete (US Food and Drug Administration, FDA) a Pfizer vakcina alkalmazhatóságát. A 18 alattiak korcsoportjában szakemberek ezt tekintik az egyetlen opciónak a COVID-19 elleni védelemre.

A fiatalok beoltásával kapcsolatban dr. Anthony Fauci, a fertőző betegségekkel és allergiával foglalkozó amerikai kutatóintézet (National Institute for Allergy and Infectious Diseases) igazgatója még hozzáteszi, 2022 elején már be lehet oltani a jóváhagyott védőoltások bármelyikével az összes („az akárhány éves”) gyereket, 6 hónapos koruk után.

Hirdetés

Az FDA döntésével a Pfizer-BioNTech lett a serdülők számára alkalmazható első koronavírus elleni védőoltás, amit korábban csak a 16 éves és ennél idősebb személyeknek ajánlottak fel. A Moderna valamint a Johnson and Johnson vakcinákat egyelőre a 18 és felettiek számára hagyták csak jóvá, mivel a kutatók még mindig várják a fiatalabb recipiensekre vonatkozó klinikai vizsgálatok eredményeit. Időközben viszont az Egyesült Államokban megkezdődtek az előkészületek az idősebb gyerekek vakcinálására.

Mi lesz a kisebb gyerekekkel?

Virológusok, immunológusok mellett a gyermekgyógyászok egybehangzó véleménye is az, hogy kulcsfontosságú a 12 év alattiak vakcinálása. A COVID-19 elleni oltások klinikai vizsgálataiból korábban elsősorban azért zárták ki őket, mert a felnőttek számára a legfenyegetőbb a súlyos betegség kockázata, magyarázza dr. Adan Keating, klinikai belgyógyász (Cleveland Clinic, Ohio). Mivel mára széles körben elérhető a vakcina, a sorban következő csoport a gyerekeké.

A fiatalokat eredetileg azért sem vonták be a klinikai vakcina-vizsgálatokba, mert e korosztály tagjai elég sok szempontból térnek el a felnőttektől ahhoz, hogy indokolt legyen a rájuk vonatkozó önálló próba megszervezése. A gyerekek méretben és testsúlyban is kisebbek, ez pedig befolyásolja a dózis kalibrálását, meghatározza az adagok megtervezését. De azért is sorolódnak (joggal) külön csoportba a gyerekek, mert növekedésük még nem fejeződött be, ráadásul a gyermekkor minden egyes szakaszában eltérő módon működik az immunrendszer – mondja dr. Allison Messina kórházi gyermekinfektológus (Johns Hopkins All Children’s Hospital).

„Minél idősebb lesz egy gyerek, a teste annál inkább úgy működik, mint egy fiatal felnőtté” – ezért lesznek az oltásra engedélyezettek második csoportjában a 12 évnél idősebb gyerekek – magyarázza dr. Messina, s hozzáteszi, utánuk jönnek majd a többiek. A következőkben az 5-11 közötti iskolásokat vizsgálják, és számukra fogják jóváhagyni a vakcinát. A még náluk is fiatalabbak esetén viszont még több kutatásra van szükség, ezért igen nagy valószínűséggel a legkisebbek lesznek az utolsók, akiket oltani fognak.

Mikor kaphatnak COVID-19 elleni védőoltást a gyerekek?

A serdülők számára azután engedélyezte a Pfizer vakcinát az FDA, hogy szakértői alaposan megvizsgálták a cég 12-15 éves gyerekekre vonatkozó klinikai próbáinak – még március végén nyilvánosságra hozott – eredményét. A 2260 résztvevőnél 100%-os hatásosság mutatkozott a COVID-19 megbetegedéssel szemben. A náluk jelentkező melléktünetek épp úgy náthaszerűek voltak, mint amilyenekről a felnőttek is beszámoltak.

A legkisebb gyerekeknek még egy kicsit várniuk kell, hogy rájuk kerüljön a sor – nyilatkozta dr. Anthony Fauci, az USA első számú infektológus szakértője. Még áprilisban fogalmazott úgy, arra számít, hogy „bármely életkorú gyerek” 2022 elején megkaphatja majd a jóváhagyást a COVID-19 elleni vakcina felvételére.

A Pfizer cégnél azonban nagy erővel dolgoznak azon, hogy ezt a becsült időpontot előbbre lehessen hozni. Szakemberei úgy tervezik, már idén szeptemberre megszerzik a jóváhagyást a 2-5 és a 6-11 évesek számára is. Eztán következik majd a hat hónapostól a 2 éves korig terjedő csoport tagjai számára elérhető jóváhagyás, amire terveik szerint 2021 végére sor is kerülhet.

A Moderna ebben a hónapban jelentette be, hogy vakcinája 96%-ban hatásos a 12-17 évesek körében és még május folyamán kérvényezni fogják az FDA engedélyét. Zajlik náluk is a kisgyerekek klinikai vizsgálata, beleértve a fél éves csecsemőket is. A Johnson & Johnson kiterjesztette próbáját a 12-17 közötti serdülőkre, és tervezik, hogy a jövőben megindítják a fiatalabb kicsiknél végzendő vizsgálatokat. (A CDC és az FDA javaslatára, az időleges szüneteltetés után, nemrégiben újraindult a J&J vakcina használata.)

Ez is érdekelheti Milyen vakcinavizsgálatok zajlanak jelenleg is? Összefoglaló

Miért kell a gyerekeknek is a COVID-19 elleni védőoltás?

A gyerekek esetében kevéssé valószínű, hogy súlyosan megbetegszenek a COVID-19 miatt, véli a CDC megállapítása, de ez nem jelenti azt, hogy immunisak volnának a vírussal szemben! Az USA-ban 300-nál több gyerek halt meg eddig az új típusú koronavírus miatt – közölte az amerikai gyermekgyógyászok szövetsége (American Academy of Pediatrics). Napjainkban pedig az új esetek több mint 22%-ában gyerekek az érintettek – miközben egy évvel ezelőtti arányuk még csak 3% körüli volt. Néhány gyereket kórházba, sürgősségire kell szállítani, nem kerülhető el intubálásuk sem, épp úgy, mint a felnőtt betegeknél.

Sok felépült gyereknél is előfordul a poszt-COVID szindróma, azaz ők is szenvedhetnek a COVID-19 hosszú távú mellékhatásaitól. „A legtöbb gyereknél nem okoz súlyos megbetegedést a SARS-CoV2, de olykor, bizonyos esetekben halállal végződik ez a pusztító, gyilkos kór. Nincs szülő, aki ne akarná ettől megvédeni a gyerekét. Nem számít, hogy mennyire ritka egy adott betegség, ha az ember gyerekét érinti, akkor az valóságos, nagyon is konkrétan, itt és most létező betegség” – mondja dr. Messina.

A széleskörű lakossági immunitás kialakítása szempontjából elengedhetetlen a gyerekek beoltása, hangsúlyozza mindkét szakértő. A vakcinák nem nyújtanak ugyan a fertőzéssel szemben 100 százalékos hatékonyságot, de a súlyos betegség kivédésében igen hatásosak. És hiába áll elő az a kívánt helyzet, hogy idővel a legtöbb felnőtt felveszi a vakcinát, a be nem oltott gyerekek a kortársaiknak, a szülőknek, illetve bárkinek továbbadhatják a koronavírust, akivel csak összetalálkoznak.

A vírusnak fogékony alanyokra, gazdaszervezetre van szüksége a terjedéshez. Abban az esetben viszont, ha egyre több teljesen beoltott személlyel akad össze, már nem marad terepe a további terjedésre, fertőzésre – magyarázzák az infektológiai szakértők.

Fontos a témában

Szerző: Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Here’s when kids might be approved for the COVID-19 vaccine (precention.com)