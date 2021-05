Az oltás nagyobb mértékű védettséget ad, mint a koronavírus-fertőzésen való átesés

A COVID-19-cel szembeni védelemben miért működnek jobban, hatásosabban a vakcinák, mint szervezetünk saját természetes immunitása? Az erre a fontos kérdésre adható választ foglaljuk össze dr. Anthony Fauci, a fertőző betegségekkel és allergiával foglalkozó amerikai kutatóintézet, a NIAID (National Institute for Allergy and Infectious Diseases) igazgatójának magyarázata alapján.

Az amerikai elnök egészségügyi főtanácsadója ugyanis vizsgálati adatokra hivatkozva állítja, hogy a vakcinák jobban teszik a dolgukat, mint az immunrendszer.

Mindazok, akik korábban (még beoltásuk előtt) vírusfertőzésen estek át, az mRNS-vakcina felvétele után úgy tapasztalták, hogy immunválaszuk drámai módon „feljavult”, megnőtt, erőteljesebb lett. Ezek a megfigyelések kiegészítik a különféle vizsgálati eredményeket, és együtt, reménysugárként jelennek meg abban a helyzetben, amikor az embereket ismételten megfertőzni képes új variánsok cirkulálnak a világban. Ezért fogalmaz úgy dr. Fauci, hogy az mRNS-vakcinák képesek jobb védelmet kiváltani az új vírusvariánsokkal szemben (is), mint amilyet önmagában a koronavírus-fertőzés előzetes átvészelése tud kialakítani szervezetünkben.

Több új tanulmányra utalt az NIAID igazgatója egy nemrégiben a Fehér Házban tartott tájékoztatón. Ezek eredményei – együttesen értelmezve, de külön-külön is – azt mutatják, hogy a Pfizer, illetve a Moderna mRNS-vakcinája nagy immunvédelmet nyújt a világban jelen lévő (és az újonnan megjelenő) vírusvariánsokkal szemben is. Az adatok szerint a vakcinák jelentősen megemelik az esetlegesen meglévő – az akár egy korábbi fertőzésből eredő – természetes védelmet. „A vakcinák, legalábbis a most fókuszban lévő SARS-CoV-2 esetében, jobban teljesítenek, mint a természetes immunitás. A korábban fertőzésen átesetteknél az oltás nagymértékben megerősíti az immunválaszt” – fejtegeti az USA vezető infektológusa. A dr. Fauci által szóba hozott tanulmányok közül kettőt már ellenőriztek és jelentősnek tartják a független szakértők. További, tartalmában igen hasonló két tanulmány most vár szakmai jóváhagyásra.