A COVID-19 megbetegedés ellen védelmet jelentő vakcina 6 hónapos kortól gyermekeknek is adható, az életkornak megfelelő oltóanyag és oltási rend szerint. A megváltozott járványhelyzetre való tekintettel ugyanakkor az egészséges gyermekek rutinszerű újraoltása nem indokolt, a védőoltás beadása elsősorban a súlyos lefolyás szempontjából fokozottan veszélyeztetett gyermekeknek ajánlott.

Mely gyerekeknek ajánlott továbbra is a vakcináció?

A COVID-19 elleni védőoltás beadatása azoknak a gyermekeknek ajánlott, akiknél valamilyen alapbetegség vagy immunhiányos állapot miatt nagyobb a súlyos megbetegedés kockázata. Az oltás szükségességéről a gyermek kezelőorvosa a kockázati tényezők és az aktuális hazai ajánlások figyelembevételével dönt. Az egyébként egészséges, vagy a lenti csoportba nem tartozó gyermekeknél nem szükséges rutinszerűen az oltás.

Azon 6 hónaposnál idősebb csecsemők, gyermekek és serdülők, akik

krónikus légzőszervi betegségben (súlyos asztma, interstitialis tüdőbetegségek stb.),

súlyos elhízásban,

neuromuszkuláris betegségben (izomdisztrófiák, SMA stb.),

szív- és érrendszeri betegségben (kivéve kezelt magas vérnyomás) szenvednek;

veleszületett vagy szerzett immunhiányos állapotban lévők;

krónikus máj- és vesebetegek;

cukorbeteg gyermekek (gyógyszeres kezelésre szorulók);

tartós szalicilátkezelésben részesülő gyermekek;

tartós intézményi ápolást igényelnek.

A felsorolás nem teljes, a kockázat megítélése egyéni orvosi mérlegelést igényel. Különösen fontos az oltás az immunrendszer közepesen vagy súlyosan károsodott működésével élő gyermekeknél.

Az ajánlás vonatkozik az alap oltásra és az emlékeztető oltásokra is, a veszélyeztetett gyermekek esetében ajánlott gondoskodni az emlékeztető oltások időben történő beadatásáról.

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Tudnivalók az oltás beadatásáról

Az oltás szükségességét önmagában nem befolyásolja az, hogy egy gyermek átesett-e a koronavírus-fertőzésen vagy sem. Bár a vírusfertőzés valóban kivált egy átmeneti természetes immunitást, az ebből származó védelem idővel csökkenhet, és nem jelent biztos védelmet az újrafertőződés vagy a súlyos megbetegedés ellen. Az oltás és a korábbi fertőzés közötti megfelelő időzítésről a kezelőorvos ad tájékoztatást. Közepes vagy súlyos, lázzal járó akut megbetegedés esetén az oltást rendszerint elhalasztják a gyógyulásig.

Az oltási sorozat dózisszáma és az emlékeztető oltások szükségessége az életkortól, az immunállapottól, a korábbi oltások számától, valamint az alkalmazott vakcina aktuális alkalmazási előírásától és a mindenkori aktuális ajánlásoktól függ. Az NNGYK minden évben kibocsátja módszertani levelét az aktuális évre javasolt védőoltásokról, ezért nem adható meg minden gyermekre érvényes, egységes oltási rend.

Az alapoltás a gyermek életkora, betegségei, korábbi fertőzöttsége és az alkalmazott oltóanyag függvényében az aktuális ajánlások szerint állhat 1, 2 vagy 3 dózisból is. Akkor elég egyetlen adag, ha a gyermek 5 év feletti életkorú, átesett már fertőzésen vagy korábban részesült már oltásban. A teljesen oltatlan, fertőzésen át nem esett és éretlenebb immunrendszerrel élő csecsemők, kisgyermekek esetében az immunválasz gyakran gyengébb, ezért 2-3 dózissal érhető el a megfelelő szintű védelem a megbetegedés ellen.

Az immunhiányos állapotban élő gyermekeknél az alapimmunizálás és az emlékeztető oltások rendje eltérhet az egészséges gyermekekétől. A súlyos immunhiányos betegek számára további oltási dózisok is szükségesek lehetnek, a kezelőorvos döntése alapján.

Az emlékeztető oltás beadása alapesetben évente egy alkalommal szükséges, a súlyos immunhiányos állapotban szenvedő gyerekeknél orvosi javaslatra évente két alkalommal is. Két dózis beadása között legalább 6 hónap teljen el.

Immunhiányos állapotok veleszületett immunhiányos állapottal születik (pl. DiGeorge- vagy Wiskott-Aldrich-szindróma)

aktuálisan daganatellenes kemoterápiás kezelésben részesül

szervtranszplantáción esett át és úgynevezett immunszuppresszív kezelésben részesül

két éven belül őssejt-transzplantáción esett át vagy speciális biológiai terápiában részesül

kezeletlen vagy előrehaladott HIV-fertőzésben szenved

aktuálisan magas dózisú szteroidkezelésben részesül (Dr. Bogdányi Katalin gyermekorvos, neonatológus - Normafa gyermekrendelő)

Az emlékeztető oltások maximális száma és időzítése nem határozható meg minden gyermekre egységesen. A pandémia idején az oltóanyagok bevezetése utáni hónapokban elővigyázatosságból sokáig nem ajánlottak egy, majd két emlékeztető oltásnál többet, mára azonban ez a korlátozás megszűnt. A két oltás közötti időtartamot megtartva a kezelőorvos javallata esetén minden évben beadatható. A mindenkori szükséges oltások számáról és az egyes dózisok közötti időtartamról tehát az aktuális oltási ajánlás, a vakcina alkalmazási előírása és a kezelőorvos döntése az irányadó.

Tudnivalók a koronavírus elleni védőoltásokról

A védőoltás Magyarországon térítésmentesen igényelhető. A hozzáférés aktuális feltételeiről, a gyermekek oltásának lehetőségéről és a rendelkezésre álló oltóanyagról a szülőknek a házi gyermekorvosnál érdemes érdeklődni.

Napjainkban már kevesebb vakcina van forgalomban, mint a tömeges oltások idején. Az Európai Unióban engedélyezett mRNS-vakcinák közé tartozik a Spikevax (Moderna) és a Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Mindkét készítmény rendelkezik 6 hónapos kortól alkalmazható változattal, de az életkor szerinti javallatok, az adagolás és az oltási rend készítményenként eltérhet. Az engedélyezett alkalmazási korhatár nem jelenti azt, hogy minden gyermek számára rutinszerűen ajánlott az oltás.

A vakcinák összetételét évente módosítják a domináns koronavírus-mutációknak megfelelően, hasonlóan az influenza elleni oltásoknál megszokotthoz. Az oltások úgy működnek, hogy a szervezet saját immunválaszát aktiválják, így fokozzák a COVID-19-betegséget okozó SARS-CoV-2 vírus ellen képződő antitestek termelését, és elősegítik a SARS-CoV-2 vírus elleni védettség kialakulását.

A vakcina beadását követően a legtöbb oltási reakció enyhe, leggyakrabban az oltás helyén jelentkezett fájdalom. Előfordulhat még fejfájás, izomfájdalom, fáradtság, hőemelkedés vagy láz.

A súlyos mellékhatások ritkák, ugyanakkor előfordulhat szívizomgyulladás vagy szívburokgyulladás is, elsősorban serdülő fiúknál és fiatal férfiaknál. A lehetséges mellékhatásokról az oltóanyagok hivatalos betegtájékoztatói adnak részletes tájékoztatást.

Betegtájékoztatók Spikevax | Comirnaty

Miért fontos a veszélyeztetett csoportokban az oltás?

Gyermekeknél a COVID-19 lefolyása általában enyhébb, gyakori a tünetmentes koronavírus-fertőzés is. Nem kizárt azonban esetükben sem a súlyos lefolyású COVID, továbbá a szövődmények kialakulása. Ezek közé tartozik a sokszervi gyulladásos szindróma (MIS-C), vagy a poszt-COVID szindróma.

A súlyos krónikus betegségekben szenvedő, legyengült immunrendszerrel élő gyermekek körében gyakoribb a súlyos megbetegedéssel járó fertőzés, továbbá nagyobb a szövődmények kialakulásának kockázata, lassabb a gyógyulás, továbbá COVID-19 megbetegedés esetén rosszabbodhat a gyermek alapbetegsége is.

A korszerű, variánsokhoz igazított védőoltások elsősorban a súlyos COVID-19, a kórházi kezelés és a szövődmények kockázatának csökkentésében játszanak szerepet.

Újszülöttek védelmének lehetőségei

A COVID-19 elleni védőoltások 6 hónapos kortól alkalmazhatók, az ennél fiatalabb csecsemők közvetlenül nem olthatók, a védelem kifejlődése pedig a teljes oltási sor beadása után néhány héttel várható. Az újszülöttek védelmében ezért fontos lehet a baba környezete, elsősorban az anya oltása:

Várandósság alatti anyai oltás - Az anyai szervezetben képződő ellenanyagok a placentán átjutva elősegítik később az újszülött védelmét is. A védőoltás várandósság alatt is alkalmazható, és segíthet a súlyos megbetegedés megelőzésében; a várandósságra a COVID maga, és nem az oltás jelent veszélyt.

- Az anyai szervezetben képződő ellenanyagok a placentán átjutva elősegítik később az újszülött védelmét is. A védőoltás várandósság alatt is alkalmazható, és segíthet a súlyos megbetegedés megelőzésében; a várandósságra a COVID maga, és nem az oltás jelent veszélyt. Szoptató anyák oltása - Az anyatejbe is kerülhetnek a védőoltás hatására képződő ellenanyagok, amelyek hozzájárulhatnak a csecsemő nyálkahártya-védelméhez, bár a tényleges védőhatás mértéke nem pontosan meghatározott.

- Az anyatejbe is kerülhetnek a védőoltás hatására képződő ellenanyagok, amelyek hozzájárulhatnak a csecsemő nyálkahártya-védelméhez, bár a tényleges védőhatás mértéke nem pontosan meghatározott. Családtagok, szoros kapcsolatban élők oltottsága - A baba környezetének védelme csökkenti a csecsemő megfertőződésének kockázatát, ezt fészekimmunitásnak hívjuk.

Ezen túl fontos a fertőzés megelőzésére irányuló általános óvintézkedések megtartása. Ilyen a zsúfolt helyek kerülése, megfontolandó a látogatók fogadása, a családtagok maszkviselése.

WEBBeteg összeállítás

Az WHO ajánlásai és az NNGYK 2026-os módszertani levele alapján

Lektorálta Dr. Szabó Zsuzsanna