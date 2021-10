Amit érdemes tudni a Pfizer 12 év alattiaknak szánt COVID-19 elleni vakcinájáról

A pandémiából elege van a lakosságnak. Sokan teljesen kifáradtak, "legyen már végre vége" - mondják. Ahhoz, hogy valóban egyszer (mielőbb) vége lehessen, a koronavírus elleni védőoltások nyújtanak reményt.

A súlyos fertőzések megelőzését, a COVID-19-et okozó SARS-CoV-2 miatti kórházba kerülés kockázatának kivédését, még inkább az életvesztés elkerülésének esélyét a – most már egy éve megkezdett – biztonságos és hatékony vakcinációs programok jelentik.

Bár informáltságunk folyamatosan nő, mindaz, amit 2021 nyaráig a vakcinákról tudtunk, elsősorban a felnőttekre, majd a 11 év feletti fiatalokra vonatkozott. A kisebb gyerekek szülei pedig arra kényszerültek, hogy izgatottan, feszült türelmetlenséggel várják az arról szóló híreket, vajon lesz-e gyermekük számára jóváhagyott vakcina, s ha igen, mikor. Mindez azonban lassan már a múlt. Változóban a helyzet. 2021 szeptemberében az 5-11 évesekkel végzett vakcinapróbáiról összegyűjtött (előzetes) adatait a Pfizer benyújtotta az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyeletéhez (Food and Drug Administration (FDA)) és védőoltása a közeli hetekben megkaphatja a sürgősségi jóváhagyást (Emergency Use Authorization (EUA)). Ezt követően az 5-11 év közötti korosztályban még valamikor idén ősz folyamán megkezdhetik a COVID-19 elleni védőoltások kiosztását. Az érintett gyerekek szüleinek, talán érthető módon, vannak még további aggodalmaskodó kérdéseik. Elsősorban is a COVID-19 elleni vakcina biztonságosságáról és szükségességéről. Emellett több más téren is szeretnének tisztán látni.

Fertőződés után lehet-e COVID-beteg a gyerek?

Igen, válaszolják epidemiológiai szakértők, gyermekorvosok. A pandémia kezdetekor még senki nem tudta biztosan megmondani, hogy valójában megbetegszenek-e a gyerekek is, s ha igen, náluk ez milyen tünetekkel, következményekkel jár. De 2020 áprilisára világos lett, őket éppúgy utolérheti a COVID-19, bár ezt a korosztályt jóval kisebb számban érinti, mint a felnőtteket. Napjainkig az amerikai gyermekgyógyász szakorvosok akadémiája (American Academy of Pediatrics (AAP)) becslése szerint 5,8 milliónál több gyerek vírustesztje lett pozitív. 2021. szeptember végéig, az USA-ban előforduló minden negyedik COVID-19-eset gyermekkorú pácienst jelentett.

Okozhat-e a koronavírus súlyos betegséget, akár halált gyermeknél?

Igen, de ilyen fatális esetek rendkívül ritkán fordulnak elő – hangzik a szakértők magyarázata. A ritkaság azonban senki számára ne legyen megnyugtató, amint módja nyílik rá, feltétlenül óvja gyereke egészségét, épségét védőoltással – figyelmeztetnek mindenkit az orvosok. Az AAP statisztikája szerint a COVID-19-ben érintett gyerekek túlnyomó többségénél csak enyhe a betegség, a tünetek alig térnek el az egyszerű megfázás, influenza szimptómáitól (gondoljunk az eldugult orra, a torokfájásra, fáradtságra, enyhe lázra). Ezzel együtt, előfordulhat náluk is súlyos betegség. 2021 nyarán például, a delta-vírusvariáns terjedése nyomán meredeken emelkedett a kórházba került gyerekek száma. Különösen azon gyerekeknél nagy a COVID-komplikációk kialakulásának kockázata, akiknek valami más alapbetegségük is van. A szövődmények miatt nekik kórházi kezelésre van szükségük, de tényszerűen az is előfordul, hogy különben egészséges gyerekeket is gyógyító intézménybe kell szállítani tüneteik miatt. Csaknem 600 gyerek (18 év alatti) vesztette életét a pandémia kezdete óta a vírus miatt – ezt a halálozási rátát a szakirodalom rendkívüli mértékben alacsonynak tartja...

Terjeszthetik-e a gyerekek a fertőzést, a betegséget, s ha igen, mekkora ennek a valószínűsége?

Igen, mondják a szakértők, bár sokan sokáig vitatták ezt, pusztán azért, mert eleinte nem rendelkeztünk megfelelő információval. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) napjainkban egyértelműen szögezi le, hogy a gyerekek egészen biztosan képesek terjeszteni az infekciót, igaz, teszi hozzá a hatóság, egyértelmű, hogy kisebb mértékben, mint a felnőttek. A gyerekek szimptómákkal, de akár tünet nélkül is lehetnek terjesztők – senki sem tudja teljesen biztosan, mennyi esetben, milyen arányban zajlik szimptómamentes terjesztés a gyerekek körében (ahogyan azt is nehéz megállapítani, hogy a felnőttek esetében mekkora ez az arány).

Sok, napvilágot látott tanulmány közöl komplex adatokat. Egy kanadai vizsgálat például azt mutatja, hogy az idősebbekhez képest a fiatalok, a kisgyerekek nagyobb valószínűséggel inkább otthon, a családon belül szórják a vírust. Egy izraeli próbából kiderült az, hogy az iskolai környezetben nem nagy valószínűséggel adják tovább a COVID-19-fertőzést a kicsik: a 10 év alattiak. Röviden összefoglalva: nem tudni egészen pontosan, milyen mértékben, a vírus szempontjából mennyire hatékonyan adják tovább az infekciót, de az biztos, hogy a transzmisszió létezik, a gyerekek képesek továbbadni a vírust, főleg az otthoni közegben, a családtagoknak mint szoros kontaktoknak.

A Pfizer COVID-19 elleni vakcinájának gyerekekkel zajló vizsgálatáról

2021 márciusában kezdődtek meg az 5-11 éves gyerekeknél alkalmazandó Pfizer-vakcinák hatékonyságának és biztonságosságának próbái. Ami a dozírozást illeti: két dózisban egyenként 10 mikrogrammos adagot kaptak, 21 napos különbséggel. Négy ország (USA, Finnország, Lengyelország, Spanyolország) területéről összesen mintegy 4,5 ezer gyereket vontak be a vizsgálatba, 90 különböző vakcinációs helyszínen. A Pfizer vizsgálatában az antitestes válasz egy hónappal a második dózis felvétele után a részt vevő vizsgálati alanyokban megfigyelhető volt, az ellenanyagszint elérte a semlegesítő titerek geometriai átlagértékét (geometric mean titer (GMT)). A cég szakemberei úgy találták, hogy az 5-11 éveseknél statisztikailag hasonló GMT-érték volt mérhető, mint amilyen a 16 és 25 év közöttieknél mutatkozott. Az említett két eltérő korosztályú csoportnál jelentkező mellékhatásokat is hasonlónak találták.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró; Forrás: What to Know About the Pfizer COVID-19 Vaccine for Children Under 12 (healthline)