Az orrdugulás okai gyermekkorban

A gátolt orrlégzés gyakori panasz gyermekkorban, számos olyan lehetséges kiváltó okkal, ami kifejezetten a gyermekek körében jellemző kórkép. Az akut, rövid ideig tartó orrdugulást leggyakrabban nátha okozza és otthon is kezelhető, a tartós panaszok kivizgsálásához érdemes gyermek fül-orr-gégészhez fordulni.

A gyermekkori orrdugulás olykor nehezen felismerhető

Az orrdugulás felismerése könnyebb, ha orrfolyás jelenik meg, akár vízszerű, akár sűrűbb orrváladék folymájában, a gyerek gyakran szipog vagy szörcsög, esetleg gyakran dorzsöli az orrát. Ilyenkor a szülőnek akkor is feltűnik a nehezített orrlégzés, ha a gyermek életkorából adódóan nem képes jelezni, kifejezni a problémát.

Vannak azonban olyan helyzetek, amikor más tünetekből lehet következtetni az orrdugulásra.

Szájlégzés: a csecsemő és a kisgyemrek is nyitva tartja a száját nyugalomban, alvás közben, játék közben egyaránt.

Tompább beszédhang: a gyermek hangja „orrhangúvá” válhat.

Horkolás, hangosabb légvétel alvás közben: különösen tartós orrdugulás vagy orrmandula-megnagyobbodás esetén.

Nyugtalan alvás: a gyermek éjjelente gyakran felébred, forgolódik, és reggel fáradtabbnak tűnhet.

Szaglás romlása.

Csecsemőknél táplálási nehézség: szoptatás vagy cumisüvegből történő etetés közben a baba gyakran megszakíthatja az evést, hogy száján át tudjon levegőt venni.

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Az orrdugulás lehetséges okai gyermekkorban

Náthás betegségek

Az orrdugulás leggyakoribb oka gyermekkorban is a fertőzéses eredetű nátha (rhinitis). A nátha tulajdonképpen heveny orrnyálkahártya-gyulladás, a gyulladása váltja ki a nyálkahártyák duzzanatát és a légutak beszűkülését az orrban. A fertőzéses eredetet valószínűsíti, ha orrfolyás, tüsszögés, esetleg láz társul a gátolt orrlégzéshez. A közösségbe kerülő bölcsődés, óvodás korú és kisiskolás gyermekeknél különösen gyakran jelentkezhet, az őszi-téli időszakban akár egymást is érhetik a náthás időszakok. Egy szezonban 6-7 nátha nem ad okot aggodalomra, normálisnak tekinthető. Szövődményeként kialakulhat akut orrmelléküreg-gyulladás, ami hetekig tartó panaszokat okozhat.

A nátha lehet allergiás eredetű is, a légúti allergia jellemzően óvodás kortól kezdődően jelentkezik. ha egyik vagy mindkét szülő allergiás, akkor mindenképp gondolni kell gyermeküknél is az öröklött hajlamra. Erre az okra utalhat, ha az orrdugulás elhúzódó, ha szem- és orrviszketés, vízszerű orrfolyás és hullámokban jelentkező tüsszögés kíséri a panaszokat. Tavasztól őszik elsősorban a különféle pollenek, ősszel és télen pedig a beltéri penészgomba és a poratka allergia jelentkezhet, egy gyermek akár többmindenre is érzékeny lehet, szinte egész évben tüneteket produkálva.

Az orrmandula elváltozásai

Az orrmandula megnagyobbodás vagy a visszatérő mandulagyulladás a gátolt orrlégzés leggyakoribb, gyermekekre jellemző okai közé tartozik. Jellemző tünete a szájlégzés, a nyitott szájjal alvás, horkolás és a nyugtalan alvás. A hangképzésre is hatással van, a tartósan fennmaradó szájlégzés pedig hosszú távú, maradandó elváltozásokat is okozhat. A magnagyobbodott orrmandula gátolhatja a váladék kiürülését és az orrmelléküregek szellőzését, ezáltal visszatérő középfülgyulladásra és arcüreggyulladásra hajlamosít. Bár a megnagyobbodott orrmandula a gyermek 9 éves kora körül általában visszafejlődik, ezen szövődmények kockázata miatt gyakran javasolják az orrmandula műtéti eltávolítását. A beavatkozás indokoltságának elbírálása fül-orr-gégész feladata.

Idegen test az orrban

Gyermekkorban egy-egy apró tárgy (játékdarab, étel, kavics) nem csak a szájba, hanem az orrba is kerülhet. Ez gyakran nehezen észrevehető a szülő számára, szabad szemmel sem látható általában az idegen test, hanem csak fül-orr-gégészeti vizsgálat során derülhet rá fény. A nehezített orrlégzés mellett napokkal később jelentkeznek egyéb tünetek: egyoldali véres, illetve gennyes, bűzös orrfolyás.

Strukturális eltérések

Orrsövényferdülés - Gyermekkorban sem ritka, akár születés óta. Orrsövényferdülés esetén az orrdugulás általában egyoldali, vagy változó oldali, ugyanakkor az általa okozott panaszok enyhék, kockázata inkább a krónikus orrmelléküreg-gyulladás nagyobb kockázata.

Orrpolip - Gyermekkorban ritka, de visszatérő fertőzések, allergia vagy cisztás fibrózis esetén ebben az életkorban is kialakulhatnak orrpolipok. Jellemzően tartós, akár teljes orrdugulást, szagláscsökkenést okoz.

Megnagyobbodot orrkagyló - Tartós gyulladással járó állapotok (allergiás nátha, orrmelléküregek gyulladása) vagy orrsövényferdülés következtében kialakuló elváltozás. Az orrkagyló megnagyobbodása miatt a légutak beszűkülnek, gátolt orrlégzés alakul ki. Szükség esetén műtétileg kezelhető.

Krónikus orrmelléküreg-gyulladás - A melléküregek krónikus gyulladása gyermekkorban leggyakrabban allergiák, megnagyobbodott orrmandula vagy anatomiai szűkületek miatt alakul ki. Vezető tünete a nehezen szűnő orrdugulás, szaglásromlás, gyakran kíséri hátsó garatfali váladékcsorgás, és az arcban jelentkező nyomásérzés.

Fejlődési rendellenességek

Előfordulhatnak ritka anatómiai eltérések a gátolt orrlégzés hátterében. Ezekre majdnem mindig hamar fény derül, mivel már akár újszülött korban is panaszt okoznak.

choanalis atresia - az orr hátsó nyílásának lezáródása

az arckoponya rendellenes fejlődése

meningocele, meningoencephalocele - az agyhártya vagy az agy betüremkedése az orrüreg felé, beszűkítve a légutakat,

veleszületett daganatok (dermoid, teratoma, chordoma),

ciszták (nasoalveolaris- vagy nasopharyngealis cysta).

Mit tehet a szülő orrdugulás esetén?

Amennyiben az orrdugulás akut megbetegedéshez, náthához kötődik és nem társulnak hozzá más, súlyos panaszok, akkor otthon is kezelhető. az orrváladék távozásának elősegítése a kezelés kulcsa, ezzel a gyermek közérzete is javíthatő, de fontos az esetleges szövődmények kialakulásának megelőzése és a gyógyulás lerövidítése miatt is.

Az orr tisztítása életkoronként eltérő:

csecsemő- és kisgyermekkorban orrszívás

igyekezzünk minél hamarabb megtanítani gyermekünket a helyes orrfújásra

bátran alkalmazható sóoldalos orrspray

a bőséges folyadékfogyasztás elősegíti az orrváladék ürülését

a szoba levegője legyen tiszta, irritáló anyagoktól mentes, enyhén párás, kellemes hőmérsékletű

gyógyszeres orrspray-k életkornak megfelelően szükség esetén alkalmazhatóak, de szigorúan csak a betegtájékoztató előírásainak megfelelő ideig, a nem megfelelőek használt orrspray veszélyes lehet!

Tartós orrdugulás, rendszeres szájlégzés esetén mindenképp érdemes kivizsgáltatni a panaszok okát, különösen, ha akadályozza az alvást vagy a táplálkozást. Súlyos panaszok (pl. véres, gennyes orrfolyás) vagy kísérőtünetek (láz, stb.) esetén mielőbb keressenek fel orvost!

(WEBBeteg)