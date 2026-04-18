A Refsum-kór

Dr. Ujj Zsófia Ágnes
megjelent:

A Refsum-kór egy genetikailag öröklődő (autoszomális recesszív öröklődésű, vagyis mindkét szülőnek hordoznia kell ahhoz, hogy tünetet okozzon) ritka kórkép. Előfordulási gyakorisága alapján nagyon ritka, 1/10.000.000 fő.

A Refsum-kór háttere

A kórkép oka az úgynevezett fitánsav-hidroláz enzim hiánya, vagy kóros működése, ami miatt a bevitt fitánsav nem, vagy rosszul bomlik le. A felhalmozódó és kórosan lerakódó fitánsav okoz végül szervkárosodást. (Szervezetünk egyébként nem állít elő fitánsavat).

A hibás gén, a PHYH a 10p13 kromoszómán van. (Ritkább variáns a PEX7 mutáció a 6q22 kromoszómán).

A Refsum-kór tünetei

A tünetek súlyossága változó lehet elsősorban az öröklődés és az enzimhiba mértékétől függően. Gyermekkorban vagy akár csak felnőttkorban is kezdődhetnek.

Leggyakoribb eltérések a szemet és idegrendszert érintik, de járulékos károsodások sem kizártak.

A szem esetében tünet a látótér-károsodás, retinitis pigmentosa, vagyis a farkasvakság (szürkületben vakság) egyik típusa, cataracta, vagyis szürke hályog.

Az idegrendszert érintve kisagyi károsodás és egyensúlyzavar (ataxia) és a perifériás idegrendszer szimmetrikus, mindkét oldalt érintő károsodása, pl. érző idegnél zsibbadás, fájdalom, vagy mozgató motoros idegnél gyengeség, bénulás.

Előfordulhat még hallászavar, hallásvesztés, vagy a kültakaró eltérései, száraz, pikkelyes bőr képében.

Csonteltérések leggyakrabban a lábtő vagy kéz területét érintik.

Hogyan diagnosztizálható a Refsum-kór?

Amennyiben a tünetek felvetik a betegséget, a vér emelkedett fitánsav-szintje kimutatható, illetve indokolt esetben speciális genetikai vérvétel létezik a mutáció kimutatására.

A Refsum-kór kezelése

Úgymond kezelés nem létezik, alapvetően étrendi megszorítás, diéta tartása szükséges. Minél hamarabb kerül igazolásra a Refsum-kór, a tünetek annál kevésbé fejlődnek ki és annál kevésbé okoznak végleges szervkárosodást.

Magas fitánsavtartalmú ételek kerülése javasolt, ilyenek a hal, tej és tejtermék, kérődző állatok húsa.

Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szabó Zsuzsanna

Dr. Szabó Zsuzsanna

Rovatvezető, WEBBeteg vezető orvos szakértő

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram

Dr. Szabó Andrea

Szülész-nőgyógyász, Túlsúly-elhízás kezelése, Genetikus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

