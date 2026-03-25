A Saethre-Chotzen-szindróma vagy III. típusú acrocephalosyndactylia

Dr. Ujj Zsófia Ágnes
megjelent:

A Saethre-Chotzen-szindróma egy ritka, genetikai háttérrel rendelkező kórkép, melyre elsősorban az agykoponya lemezeinek idő előtti csontosodása jellemző – craniosynosthosis. Ennek következtében csúcsos torony koponya – acrocephalia - alakul ki. Emellett jellegzetes az ujjak változó súlyosságú összenövése (syndactylia). A két fő deformitás III-as típusának is tartják (III. típusú acrocephalosyndactylia).

A betegség háttere

Az eltérés gyakorisága kb. 1/50 000 fő. Öröklődése autoszómális domináns (vagyis egyik szülő érintettsége esetén is öröklődik).

A hiba az úgynevezett TWIST1 génben van, melynek szerepe van a mesenchimális őssejt differenciálódásában, ami különböző szövetek, pl. csont fejlődéséért felel, és így az agykoponya kialakításában is szerepet játszik.

Mik lehetnek a Saethre-Chotzen-szindróma tünetei?

Ha a genetikai rendellenesség megjelenik, az érintett gyermek már deformálódott koponyával születik, az arc deformitásai is megjelennek (pl. távol ülő szemek, alacsony hajvonal, széles arccsont, kicsi áll). A szem érintettsége okozhat látászavart, kancsalságot, csüngő szemhéjat. Társulhat hozzá szájpad- és/vagy ajakhasadék is.

Az ujjak összenőhetnek, mind a kézen, mind a lábon, de lehetnek extrém rövidek is.

A betegség leggyakrabban nem érinti a mentális funkciókat, de természetesen a tünetek megjelenése és súlyossága nem egységes.

Lehetnek egyéb szervi érintettségek is (pl. szív, légzőrendszer, vagy veseeredetű károsodások).

A Saethre-Chotzen-szindróma diagnosztizálása

A diagnózis már magzati ultrahang alapján is felmerülhet, születés után a jelek egyre kifejezettebbek. Létezik genetikai vizsgálat a mutáció igazolására.

Prognózis, kezelések

A tünetek súlyosságától függ az életminőség, illetve attól, hogy milyen eséllyel lehet az elváltozásokat kezelni (pl. műtéttel), kontrollálni vagy gondozni. Fejlesztésre, rehabilitációra általában szükség van.

Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szabó Zsuzsanna

Dr. Szabó Zsuzsanna

Rovatvezető, WEBBeteg vezető orvos szakértő

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram

Dr. Szabó Andrea

Szülész-nőgyógyász, Túlsúly-elhízás kezelése, Genetikus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

