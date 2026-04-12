A Pfeiffer-szindróma egy ritka genetikai betegség. 100 000 főből 1 lehet érintett, elsősorban autoszomális domináns módon (egy szülőtől való öröklés esetén is kifejeződik), ritkán új genetikai mutáció hatására alakul ki.

A Pfeiffer-szindróma háttere

Az ismert génmutáció, FGFR1, FGFR2 gének számos mutációja ismert, hatására a fibroblast növekedési faktor receptor (fibroblast growth factor receptor) túlműködik, melynek hatására különböző sejtek növekedésében, de akár a daganatok gyakoribb jelenlétében és növekedésében is szerepe van.

Hirdetés

A Pfeiffer-szindróma tünetei

Pfeiffer-szindróma esetén változó súlyosságban az agy és arckoponya, a végtagok fejlődési rendellenességei alakulnak ki, egyéb társult tünetekkel.

Jellegzetes eltérések:

craniosynostosis, következményes acrocephalia vagy turricephalia: a koponyacsontok varratainak (idő előtti) csontosodása, elsősorban toronykoponyát eredményezve.

a koponyacsontok varratainak (idő előtti) csontosodása, elsősorban toronykoponyát eredményezve. az arckoponyának, illetve az arcnak deformitásai, távol ülő szemek, vagy dülledt szemek

széles, de rövid deformált végtagok

társuló keringési és légzőrendszeri problémák, mentális zavarok, idegrendszeri eltérések, süketség

A Pfeiffer-szindróma diagnosztizálása

A diagnózis magzati ultrahang során merülhet fel, vagy születést követően. A tünetek nagy változatosságot és súlyosság szempontjából is különbségeket mutathatnak. A szindróma esetén nem rutin jelleggel, de megoldható a genetikai vizsgálat segítségével a génmutáció igazolása.

A kezelés sokrétű, nehéz, mind sebészeti, idegsebészeti, ideggyógyász segítségét igényli, de a légzőszervi, szíveredetű problémák megoldása, de leginkább kezelése, illetve a mentális zavarok gondozása és a fejlesztés is mind szükséges. Az életkilátások a tünetek súlyosságától függenek.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus