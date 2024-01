Amikor a szervezet nem képes koleszterint termelni - Smith-Lemli-Opitz-szindróma (SLO)

A Smith-Lemli-Opitz-szindróma egy öröklött, genetikai betegség, ami a gyermek fejlődését már az anyaméhben befolyásolja. Mi áll a hátterében? Mik lehetnek a tünetek? Hogyan ismerhető fel? Milyen kezelési módok vannak?

A betegséget 1964-ben David Smith, Luc Lemli és John Opitz írta le elsőként. Az SLO szindróma róluk kapta nevét.

1993-ig a betegségről csak annyit tudtak, hogy genetikai eredetű, de a pontos okát nem ismerték. Minél tipikusabb tünetek jelentkeznek, annál könnyebben diagnosztizálható az SLO-szindróma. Ma már vérvizsgálattal pontosan kimutatható vagy kizárható a betegség. A szindróma tünetei és súlyossága is nagyon változó lehet. Azoknál a beteg gyerekeknél, akiknél súlyos szervi eltérések nincsenek, a betegség a várható élettartamot nem befolyásolja.

1993-ban fedezték fel, hogy az SLO-szindrómás gyermekek szervezete nem képes koleszterint termelni, ami egy létfontosságú anyag, és 80%-ban a szervezet állítja elő, 20%-ban pedig táplálékainkból jutunk hozzá. Koleszterinre szükség van a sejtmembrán és az idegsejtek hüvelyének kialakulásához, valamint bizonyos hormonok és vitaminok felépítésében is részt vesz. Ezenkívül nélkülözhetetlen az emésztést segítő epesavak termelődéséhez is. Az egészséges magzat már a terhesség 8. hetétől képes saját maga koleszterint termelni. Ez időtől kezdve, más építőanyagokkal ellentétben, a magzatnak nincs szüksége anyai koleszterinre. Mivel a szervek a 4. és 12. hét között fejlődnek ki, és ehhez megfelelő mennyiségű koleszterinre van szükség, néhány SLO-szindrómában szenvedő gyermeknek bizonyos szervei hiányosan fejlődnek ki.

Miután felismerték, hogy a betegség a koleszterin-anyagcsere zavarával jár, lehetővé vált, hogy a labortesztek segítségével pontos diagnózist állítsanak fel.

A betegség sajnos nem gyógyítható.

Hirdetés

Az SLO-szindróma tünetei

Az SLO-szindróma fejlődési és növekedési zavarokkal, fejlődési rendellenességekkel jár. Az alábbi tünetek jellemzőek:

Kis fej

Kicsi orr, széles orrnyereggel

Szájpadhasadék

Lencsehomály, más néven szürke hályog

Lecsüngő szemhéj

Pici áll

Rövid hüvelykujj

Több ujj vagy lábujj

Feltűnő tenyérvonalak

Összenőtt 2. és 3. ujj

Húgycsőelzáródás

Szívhibák

Gyomorkapu-szűkület

Vesefejlődési rendellenesség

Tanulási és kommunikációs nehézségek

Izomgyengeség

Néhány gyermeknél csupán egy vagy két tünet alakul ki, így például a 2. és 3. ujj összenövése és a lágy szájpadon lévő hasadék, míg más kis betegeknél majdnem mindegyik elváltozás megjelenik. Mivel belső szervi rendellenességek is előfordulhatnak, főként a gyerekek szívét és veséjét ultrahanggal meg szokták vizsgálni.

A betegség lefolyása

A legtöbb SLO-szindrómás gyermeknek problémát jelent a táplálkozás. Csecsemőkorban nyelési nehézségeik lehetnek az izomgyengeség és a szájpadhasadék miatt. A gyomor gyakorta abnormálisan kicsi, és a gyomorsav visszafolyik a nyelőcsőbe (reflux), vagy gyomorkapu-szűkület alakul ki. A gyomor-bél perisztaltika gyakran zavart szenved, így a gyomortartalom nem a vékonybélbe jut, hanem ellenkező irányba áramlik, ami sokszor hányáshoz vezet.

Szív- és vesefejlődési rendellenességek, ritkán krónikus májbetegség is kialakul. Azok a gyerekek is, akik rendesen tudnak enni és inni, nem növekednek rendesen, és felnőttként kis növésűek lesznek.

Majdnem minden SLO-szindrómás gyermek agya fejletlen születésekor, és később is lassabban fejlődnek, mint az egészséges gyerekek. Később a szellemi képességek korlátozódása is megmutatkozhat, ami különböző mértékben fejeződik ki. Noha nem minden SLO-szindrómában szenvedő gyermek tanul meg futni és beszélni, sokan igazán jól megértik és használják a nyelvet, és gyakorlati képességeik is szépen fejlődnek. A felnőttkori önálló, független életvitel azonban valószínűtlen.

A várható élettartam a súlyos szervi rendellenességek miatt csökken.

A helyes táplálkozás és az orvosi ellátás azonban sok páciens számára lehetővé teszi, hogy normális életkort érjen meg.

A betegség biokémiai háttere

Az SLO-szindrómás gyerekeknél a 7-dehidrokoleszterol-reduktáz enzim csökken, vagy hibásan képződik egy genetikai hiba miatt. Ez az enzim minden testi sejtben előfordul, és a koleszterin előanyagát, a 7-dehidrokoleszterolt (7DHC) koleszterinné alakítja át. Ezért mutatható ki az SLO-szindrómás gyerekek vérében olyan sok 7-dehidrokoleszterol, és jelentősen kevesebb koleszterin.

Genetikai okok

Az SLO-szindróma autoszomális recesszív öröklődésű, mint a legtöbb anyagcsere-betegség. A betegség kialakulásához tehát mindkét szülőnek hordoznia kell a hibás gént. Ha egy gyermek csak egyik szülőjétől kapja meg a betegség génjét, akkor az SLO-szindróma nem tud kifejlődni, mivel a másik szülőtől kapott domináns, egészséges gén elnyomja a recesszív, betegség kifejeződéséért felelős gént.

Ha egy családban már született SLO-szindrómában szenvedő gyermek, annak a valószínűsége, hogy a következő gyermek is beteg lesz, 25%. Ez azt jelenti, hogy ha mindkét szülő hordozza a recesszív gént, a valószínűség szerint minden negyedik gyermekük beteg lesz.

Az SLO-szindróma egy ritka betegség. Európára és az USA-ra vonatkozó adatok szerint minden 60.000. gyermeket érint. Az ázsiai és afrikai népesség körében sokkal ritkábban fordul elő.

Hogyan diagnosztizálható a betegség?

Születés után

Ha felmerül az SLO gyanúja, a laboratóriumi diagnosztikához vérvizsgálat szükséges, melynek során a vér koleszterin- és 7DHC-szintjét határozzák meg. Nagyon ritkán előfordulhat, hogy egy-egy betegnek normál vagy közel normál a koleszterinszintje, de a 7DHC-szint náluk is emelkedett. A koleszterinszint mérése mellett ezért kell a 7DHC-szintet is mindig ellenőrizni. Azoknál a betegeknél, akiknél a laboratóriumi vizsgálat igazolta, hogy a normál határérték alatti a koleszterinszintjük, illetve magas a 7DHC-szintjük, genetikai vizsgálat szükséges a diagnózis megerősítéséhez.

Az esetlegesen fennálló fejlődési rendellenességek kimutatásához képalkotó vizsgálatokra is szükség van, így pl. CT-, MR-, szívultrahang-vizsgálatra.

Differenciáldiagnosztikai szempontból fontos elkülöníteni az SLO-t a lathosterolosis, a desmosterolosis, a Dubowitz-szindróma, a Cornelia de Lange-szindróma, az Oculo-Digito-Esophageal-Duodenal-szindróma, a Noonan-szindróma, a Pallister-Hall-szindróma betegségektől, valamint a 13-as, illetve a 18-as kromoszóma triszómiájától és a 13-as kromoszóma pszeudo-triszómiájától.

A terhesség alatt

A terhesgondozás során az ultrahangvizsgálatok alkalmával fény derülhet esetlegesen fennálló fejlődési rendellenességre, illetve felmerülhet annak gyanúja, ebben az esetben magzatvíz vétele szükséges, amiben megmérik a 7DHC-szintet.

Ha a családban ismert DHCR7-mutáció előfordulása, akkor a korionboholyból vett minta molekuláris elemzésével igazolható vagy zárható ki a betegség.

Az SLO-szindróma kezelése

Bár az SLO jelenleg gyógyíthatatlan betegség, koleszterinpótlással és megfelelő kezelésekkel sokat javulhat a betegek állapota.

A koleszterinszintézis zavarának felismerése lehetővé teszi, hogy az orvosok beavatkozzanak az anyagcserébe, és így kezeljék a betegséget. Koleszterin adásával csökkenthető a testi sejtek koleszterinhiánya. A koleszterint vagy tisztított por vagy keményre főzött tojássárgája formájában adják a gyermeknek. A tojássárgája jelentősen hatékonyabban szívódik fel a gyomorból, így már kis mennyiség is elegendő belőle. Az allergia kialakulásának veszélye miatt egy éves kor alatti csecsemőnek tojássárgája még nem adható. A gyomorszondán vagy PEG-szondán keresztül táplált gyermekeknek a koleszterin egyszerűbben beadható por formájában, mivel a tojássárgája speciális előkészítést igényelne ahhoz, hogy ne tömítse el a szondát.

Por formájában 100 mg koleszterin adagolása szokásos naponta testsúlykilogrammonként, tojássárgájából pedig napi 40 mg testsúlykilogrammonként, rendszerint három-négy alkalomra elosztva. Egy tojássárgája kb. 240 mg koleszterint tartartalmaz. A port legjobb zsírt tartalmazó élelmiszerekbe keverni, például tejbe, joghurtba, folyékony vagy pépes élelmiszerbe.

A koleszterinkezelés kezdetekor sok gyermek fejlődése jelentős előrelépést mutat, és testsúlyuk is gyarapodik. Viselkedésükben is javulás mutatkozik.

A koleszterinnel azonban maga a betegség nem gyógyítható meg, mivel az anyaméhben kialakult fejlődési rendellenességek visszafordíthatatlanok.

Emellett szükség lehet még HMG-Co-A-reduktáz-gátló sztatinok szedésére, epesavpótlásra, szükség szerint hormonkezelésre, a fennálló fejlődési rendellenesség függvényében sebészeti műtéti korrekcióra, illetve a szellemi képességek fejlesztésére is.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Smith-Lemli-Opitz-Syndrom (Orphanet), SLO szindróma (Smith-Lemli-Opitz Szindrómás Gyermekekért Alapítvány)

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos