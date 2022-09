Hangszalag-elváltozások (csomók, polipok és ciszták)

A hangszalag-elváltozások jóindulatú (nem rákos) növekedések, amelyek csomók, polipok vagy ciszták lehetnek.

Közös jellemzőjük, hogy mindegyik rekedtséget okozhat, és leggyakrabban összefüggésbe hozhatóak a hang túlterhelésével, vagy a hangszál traumájával. Differenciáldiagnosztikailag azonban különbségek is vannak köztük. Hangszalag-elváltozásokat azonban okozhat akár felső légúti fertőzés, vagy gégegyulladás is. Az alábbi cikkben ezekről az elváltozásokról olvashat bővebben.

Hangszalagcsomó

A hangszalagokon lévő csomók, más néven énekescsomók, a hangszalagok ismétlődő, túlzott vagy „helytelen használata” kapcsán alakulnak ki. Ezek a mikroszkóp alatt hegszövetnek látszó növedékek a hangredők felezőpontjában fejlődnek ki, és esetenként rendellenes erekkel társulnak. A 20 és 50 év közötti nők hajlamosabbak a hangszalagcsomókra, de férfiak és nők egyaránt érintettek lehetnek.

Hangszalagpolip

Ellentétben a test más részein, például a vastagbélben található polipokkal, a hangredőpolipok jóindulatúak és nem kapcsolódnak rákhoz. A polipok azáltal okoznak tüneteket, hogy megszakítják a hangredő záródását, ezáltal megszakítják a hangképzést.

A hangszalagpolipok különböznek a csomóktól, mivel előfordulhatnak az egyik vagy mindkét hangszálon egyaránt. Míg a csomók inkább egyoldaliak, a hangszalagpolipok rendszerint inkább kétoldaliak. Általában jobban vaszkularizáltak, mint a csomók, ami azt jelenti, hogy több erük van, emiatt vöröses színűnek látszanak.

A növedékek mérete és alakja eltérő lehet, de általában nagyobbak, mint a csomók, és hólyagokra hasonlítanak. A hangszálcsomókhoz hasonlóan a polipokat is okozhatja a hang túlzott vagy helytelen használata, de okozhatja egyetlen alkalommal bekövetkező hangszáltrauma is, például kiabálás egy sporteseményen. A hangszálpolip egy másik típusa, a polipoid corditis (Reinke-ödéma) szinte viszont kizárólag a dohányzással kapcsolatos.

Mind a hangszálcsomókat, mind a hangszálpolipokat a trauma különböző formái okozhatják, beleértve az éneklést (különösen a hivatásos énekeseknél), a sikoltozást, és a túlzott beszédet is (például tanár, edző, eladó vagy rádiós személyiség esetében). Egyéb okok közé tartozik a beszéd közben fellépő extra izomfeszültség, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, az arcüreggyulladás, az allergiák és ritkán a pajzsmirigy alulműködése is.

Hangszalagciszta

A hangszalagciszták folyadékkal, vagy félig szilárd bennékkel teli növedékek, „zsákocskák”. Ezek kevésbé gyakoriak, mint a hangszalagcsomók és hangszalagpolipok. A hangszalagcisztáknak két típusa létezik, a retenciós ciszták és az epidermoid ciszták. A ciszták általában nem járnak együtt a hang túlzott igénybevételével vagy a hangredők traumájával.

Mik a tünetei a hangszalag-elváltozásoknak?

A hangszalag-elváltozások rekedtséget, légszomjat, változó hangszínt, a hangtartomány elvesztését, hangfáradtságot vagy egyes hangok elvesztését is okozhatják.

A hangszalagcsomókban vagy hangszalagpolipokban szenvedő betegek hangjukat érdesnek, reszelősnek vagy karcosnak írhatják le. Gyakori, hogy az érintettek nem tudnak folyamatosan beszélni, mert hamar elfárad a hangjuk a használat során, vagy előfordulhat, hogy az énekhangjuk tartománya csökken. A fájdalom egy másik tünet, amelyet fültől fülig terjedő fájdalomként, általános nyaki fájdalomként vagy a torokban érezhető gombócként írnak le. A betegek gyakori köhögést, harákolást, vagy általános fáradtságot is tapasztalhatnak.

Hogyan diagnosztizálják a hangszalag elváltozásait?

Ha a páciens két-három hétnél hosszabb ideig rekedt hangot, fájdalmat vagy egyéb tüneteket tapasztal, fel kell keresnie egy fül-orr-gégészt vagy hangszalag-specialista gégészt, aki megfelelő képzettséggel rendelkezik a rendellenességek kezelésében. Az orvos megvizsgálja a páciens fejét és nyakát, valamint kikérdezi az előzményeket. A fül-orr-gégész ezután egy speciális eszközzel, laringoszkóppal vizsgálja meg a pácienst. A kezdeti vizsgálat alapján pedig további vizsgálatokat és kezeléseket határoznak meg.

Hogyan kezelik a hangszalag-elváltozásokat?

A hangszalag-elváltozások helyes diagnózisa nagyon fontos, mert a terápia a konzervatív orvosi és diétás kezelésektől az invazívabb kezelésekig, például a műtétig terjedhet.

A csomókat jellemzően konzervatív módon kezelik hangterápiával. Műtétet rendszerint csak akkor végeznek, ha a probléma visszatér, és önmagában a hangterápiával nem megoldható. A csomókkal ellentétben a polipok és ciszták általában nem reagálnak a hangterápiára, és a legjobban sebészeti megközelítéssel kezelhetők. Ilyenek speciális mikrosebészeti beavatkozások vagy a hangszál lézeres műtéte.

Mikrosebészet

Egyes esetekben műtét javasolt a nem rákos hangszalagcsomók, -ciszták vagy -polipok eltávolítására. Amíg Ön általános érzéstelenítésben van, apró sebészeti eszközöket helyeznek be a száján keresztül a torkába. A sebész nagyon kis bemetszést végez a hangszál szélén, aminek eredményeként egy apró szövetlebeny felemelkedik, így a növedék eltávolítható. Ez a "fonomikrosebészet" néven is ismert technika csökkenti a hegesedés kockázatát, és a legjobb hangzási eredményeket kínálja. A mikrosebészet utáni hangterápia elengedhetetlen az optimális gyógyuláshoz.

Hangszál lézeres műtétje

A hangszalag-elváltozások bizonyos típusai lézerrel is eltávolíthatók. Ezt az eljárást orvosi rendelőben, ébrenlét közben, vagy a műtőben, általános érzéstelenítésben lehet elvégezni. A sebész egy vékony csöves eszközt helyez az orrába és a torkába, és lézersugarakkal zsugorítja az elváltozást. Az eljárás után általában a hang pihentetésére és hangterápiára is szükség van. Egyes betegeknek egy második eljárásra is szükségük lehet a hangszalag-elváltozás teljes eltávolításához.

A hangot érintő mögöttes egészségügyi problémák, mint például a reflux, az allergia és az arcüreggyulladás kezelése segíthet csökkenteni a hangszálelváltozások súlyosságát vagy előfordulását, és általánosságban javíthatja a hanghigiéniát. A dohányzás abbahagyására, a stressz csökkentésére és a jobb hangtudatosságra irányuló viselkedési beavatkozás szintén enyhítheti a hangproblémákat. A hangterápia általában megerősíti ezeket a viselkedéseket és technikákat és stratégiákat kínál a hang hatékonyságának és funkcióinak maximalizálására.

Hogyan előzhetjük meg a hangszalag elváltozását?

Ha hangszál-rendellenességei vannak, a következőket teheti:

Hagyja abba a dohányzást, és kerülje a füsttel teli helyiségekben való tartózkodást.

Ha pajzsmirigy-alulműködése, arcüreggyulladása, allergiája vagy refluxja van, kérjen ezekre gyógyszeres kezelést.

Kerülje a túlzott alkoholfogyasztást és korlátozza a koffeinbevitelt.

Fogyasszon sok vizet.

Ügyeljen a jó alváshigiénére.

Kerülje a túlzott beszédet, illetve a hangos beszédet, kiabálást.

Használjon mikrofont.

Használjon párásítót otthonában.

Éneklés vagy hosszan tartó beszéd előtt melegítse be a hangját (beéneklés).

Pihentesse a hangját a jövőbeli hosszabban tartó beszédkötelezettségek előtt.

Kerülje az éneklést vagy a túlzott beszédet, ha felső légúti fertőzése van.

Gyakran mosson kezet.

Használjon stresszcsökkentő technikákat, vagy jógázzon az izomfeszülés csökkentésére.

