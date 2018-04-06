Oxitocin - Miért fontos a szervezet számára?

Az oxitocin a hipotalamus által mindkét nemben termelt hormon, de szülés során mesterséges formában is adhatnak szintetikus oxitocint a szülés megindítására. Bár szerepe van a vajúdás mellett a szoptatás, a szexuális működés folyamataiban, a kötődés és az elégedettség érzésének kialakulásában, az oxitocinhiány önmagában nem kezelendő állapot.

Az oxitocin természetesen módon a hipothalamus úgynevezett nagysejtes neuronjaiban termelődő, és az agyalapi mirigy hátulsó lebenyében raktározódó hormon. Inger hatására - leginkább vajúdás és orgazmus során - innen szabadul fel, és kerül az agyalapi mirigy érhálózatába. Innen pedig már eljuthat azokhoz a szervekhez, melyeknek a működését befolyásolja. Szerepe van a szülés során a méhösszehúzódások kiváltásában, az anyatejes táplálásban, a társas kötődés és a boldogságérzet kialakulásában, illetve a szexuális működésben (vonzalom, orgazmus kialakulása) is.

Oxitocin a terhesség körüli folyamatokban

Méhösszehúzódások - Az oxitocin egyik legfontosabb hatása a várandósság során a méh simaizmának összehúzása. A szülés első, előkészítő szakaszában fokozódik a méhben található oxitocin receptorok száma, fokozódik a simaizom ingerlékenysége, a szervezet ezzel felkészül a szülésre. Vajúdás során fokozatosan emelkedik az oxitocin szintje, végül a kitolási szakaszban a legnagyobb az oxitocin-koncentráció. A szülés megindulása a prosztaglandinokhoz köthető, de az oxitocinnak végig fontos szerepe van a méhösszehúzódások rendezésében és erejében, ezért indokolt esetben szintetikus formában adva támogatható a szülés.

Vérzés és stressz csökkentése - Egészen az újszülött világra jöveteléig, sőt a lepényi szakban és azon túl is fontos az oxitocin termelődése, amely részt vesz a szülés során bekövetkező vérzés csillapításában, enyhe vérnyomáscsökkentő, stresszcsökkentő hatású. Ezért lehet terápiás jelentősége a fájásasszisztálásnak a tágulási szakban is.

Szoptatás - Mindezek mellett az oxitocin fokozza a tejelválasztást és a tejvezetékek kiürítésében is szerepet játszik, bár a szoptatási nehézségekért gyakrabban a prolaktinhiány a felelős. Ezt a hatást is simaizom összehúzó erejének köszönheti, jelen esetben az emlőt felépítő csatornák falában található simaizmot befolyásolja, ez váltja ki a tej kilövellését a járatokból. Felszabadulását az emlőbimbó nyomásérzékelő receptorainak ingerlése és a szoptatást megelőző pszichés ingerek váltják ki.

Oxitocin mint szeretethormon

Az egyik boldogsághormonként (a dopamin, a szerotonin és az endorfin mellett), illetve szeretet- vagy szerelemhormonként tartják számon az oxitocint. Olyan hatásai miatt nevezi így a köznyelv, mint a társas kapcsolatok kialakítása, a párválasztás (párkapcsolati kötődés) vagy az anyaság (anya-gyermek kötődés) érzésének létrejötte, az empátia és az intimitás érzésének megteremtése.

Boldogságérzet kialakulásához az agyi jutalmazó funkciókon keresztül, továbbá nyugtató hatásával és a stressz csökkentésével járul hozzá. Az oxitocin hatására csökken a magas kortizolszint, ezzel a stressz, a szorongás, nyugtalanság mérséklődik.

Oxitocin és anyaság

Készültek vizsgálatok arra irányulóan is, hogy milyen molekulák játszanak szerepet az anyai kötődés kialakításában. Ezek bebizonyították, hogy az oxitocin (és a vele ugyanazon helyen termelődő vazopresszin) kiemelkedő jelentőségű az anya-gyermek kapcsolat kialakulásában és fenntartásában.

Olyan viselkedési normák létrehozásában játszik szerepet ez a vegyület, mint például a kontaktus megtartása, tisztogatás és ápolás. Főemlősök viselkedését vizsgálva megfigyelték, hogy azon egyedeknek, amiknek magasabb volt az oxitocin szintjük, sokkal gyakrabban végezték e tevékenységeket a kicsinyükkel, mint az alacsonyabb hormonszinttel rendelkező társaik. Várandós anyáknál is megfigyelték ezt az összefüggést, ugyanis azoknál, akiknél a terhesség elejétől kezdve magasabb volt a vérplazma oxitocinszintje, nagyobb volt a kötődésük a gyermekük iránt.

Bővebben Az anya-gyermek kapcsolat kialakulása

Társas kapcsolatok és párválasztás

Vannak olyan területek az agyban, amelyek nagyon fogékonyak oxitocin hatására, mivel nagy számban találhatóak ott oxitocin receptorok. Ilyen területek például az agy jutalmazásért felelős régiói, ahol az oxitocin mellett a szerotoninnak is van hatása. A társas kapcsolatokért is felelős az oxitocin, szerepet játszik társas kapcsolatok kialakításában, a csoportérzés megteremtésében és a párválasztásban is. Kísérletek szerint férfiaknál is növeli az empátia érzését.

Az oxitocin gátolja azt az agyi pályát, ami a negatív vélemények alkotásával van kapcsolatban. Ez arra enged következtetni, hogy ez a vegyület nem csak abban játszik szerepet, hogy az általunk kedvelt személlyel kapcsolatban ne legyenek negatív érzéseink, hanem az ítélőképességünket is befolyásolja. Ezért van az, ha valakihez kötődünk, nem tudunk róla teljesen objektív véleményt adni.

Összetett érzések a társas kötődésben Az oxitocin nem csak az olyan pozitív érzésekért felelős, mint a szeretet, a kötődés, az intimitás, hanem kutatások szerint a csoporton kívüliekkel szemben a negatív érzéseket is fokozza. Ilyen negatív érzés az irigység, a féltékenység, a kárörvendés. Egyes kutatások szerint hatása erősen egyénfüggő, azaz az egyén alapvető gondolkodási mintáitól is függhet, hogy a pozitív vagy a negatív érzések kerülnek előtérbe az oxitocin hatására. Állatkísérletek szerint az oxitocin hatására akár a más csoportba tartozókkal szembeni agresszió is növekedhet.

Oxitocin és szexuális élet

A szerelmes emberek oxitocinszintje magasabb az agy elülső lebenyében. Ez az a terület, ami a szerelem érzésében szerepet játszik, így egyfajta boldogsághormonként is értelmezhetjük. Csókolózás során is megnő az oxitocin szintje, továbbá az orgazmus elérésében is szerepet játszik a hormon. Az orgazmussal járó simaizom-összehúzódások elősegítik a spermiumok (hímivarsejtek) haladását is a hüvelyben, ennek köszönhetően az oxitocin támogatja a megtermékenyítést is. Az együttlét utáni boldogságérzésben is szerepe van, de ebben már az endorfinok is közreműködnek.

Baj, ha alacsony az oxitocinszint? Az orvosi gyakorlatban nem ismert az oxitocinszint mérése és pótlása. Felszabadulása erősen helyzetfüggő, például érintés hatására következik be, ezért nem is mérvadó a laborvizsgálat idején mérhető mennyiség. A pótlás csak látszatmegoldásokat nyújthat, nem alakít ki valódi kötődést, ráadásul - mint fentebb írtuk - a negatív érzéseket is felerősítheti, torzítva az egyén érzésvilágát.

Szerző: Takács Regina, medikus

Lektorálta: Dr. Sára Levente

