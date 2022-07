Gyógynövények mint fűszernövények

Napjainkban egyre nagyobb az igény a gyógynövények otthoni termesztésére. Azt azonban kevesen tudják, hogy sok fűszernövény egyben gyógynövény is.

Ezekre a növényekre általánosságban igaz, hogy inkább melegkedvelők, vízigényesek, és nem szeretik a huzatos helyeket. Ötletességünkön múlik, hogy ilyen környezetet teremtsünk számukra az erkélyünkön vagy a kertben is.

A fűszernövényekből folyamatosan vághatunk le friss hajtásokat, de csak keveset, hogy a növény tudjon regenerálódni. Ha a növény értékes részeit télen is szeretnénk használni, érdemes a levágott hajtásokat, leveleket, virágokat, terméseket megszárítani, jól szellőző, tiszta, pormentes, száraz és nem túl meleg helyen. Nem kell aggódnunk, mert a visszavágott növény idővel újrahajt. Ha a gyógynövényeket szárításhoz szeretnénk begyűjteni, ezt a reggeli órákban tegyük, amikor a reggeli pára (főképp a kertekben) már felszáradt, ekkor magasabb a hatóanyag-tartalom is. A friss fűszernövényeket, ha az étel jellege megengedi, már az étel elkészítésének végén adjuk hozzá, így nem bomlanak el értékes összetevőik.

Azoknak a fűszernövényeknek, amelyek egyben gyógynövények is, közös tulajdonságaik is vannak. Mindegyik illóolaj-tartalmú, és hatnak az emésztésre. Fokozzák a gyomornedv-elválasztást, étvágyjavító, görcsoldó, egyes növények epehajtó hatásúak is, bélpanaszokra alkalmazhatóak, akár tea formájában is. Valószínűleg ez az oka annak is, hogy ételeinket fűszerezzük velük, megkönnyítik azok emésztését, és kellemes ízt adnak nekik. Az alábbiakban azokat a fűszernövényeket soroljuk fel, amelyek valamelyik növényi részének gyógyhatása is van. A megadott mennyiségek a szárított növényi részekre vonatkoznak.

Borsmenta

A borsmenta leveléből készített tea epehajtó, epekiválasztást fokozó. Epekövességben nem alkalmazható. Megfázáskor köptető hatását használhatjuk fel. Mivel természetes mentolt tartalmaz, így 4 év feletti gyermekeknél nem alkalmazható, mert gégegörcsöt okozhat. Alkalmazása: 2-3 gramm teából 1,5 dl vízzel forrázatot készítve. Friss levelét limonádéba téve, kellemesen üdítő italt készíthetünk nyáron.

Kakukkfű

A kakukkfű herbája (virágzata) felső légúti hurutokban alkalmazható. 1-2 grammból készítünk forrázatot, mely naponta többször használható belsőleg. 12 éven aluli gyermekeknek nem ajánlott.

Majoránna

A majoránnának a levelét teaként is főleg étvágygerjesztőként, gyomorerősítés céljából alkalmazzuk.

Zsálya

A zsálya leveléből készült tea szájnyálkahártya- vagy torokgyulladás kezelésére alkalmas. Enyhe bőrgyulladások kezelésére is alkalmazható. Mindkét esetben 2,5 g zsályalevélből 150 ml vízzel kell forrázatot készíteni. Ezenkívül hőhullám esetén 4-6 gramm levélből készített forrázat csökkentheti a panaszokat.

Szurokfű (oregánó)

A szurokfű levelét és virágát megfázás, köhögés esetén alkalmazhatjuk. Egy evőkanálnyi drogot 2,5 dl vízzel leforrázunk és megisszuk. Ez naponta 3x ismételhető.

Lestyán

A lestyán levelét fűszerként hazsnálják, egyes helyeken fejfájás elleni borogatásra alkalmazzák teáját. Gyökerét pedig vizelethajtó teaként alkalmazhatjuk, szokásos adagja napi 4-8 gramm drog, bőséges folyadékfogyasztás mellett.

Ánizs és édeskömény

Az ánizs és édeskömény termését szintén alkalmazhatjuk fűszerként és gyógynövényként is. Előzetesen dörzsmozsárban aprítva a termést (így jobban kioldódnak a hatóanyagok), majd forrázatot készítve emésztésjavító teaként, megfázással társult köhögés esetén köptető hatású a teájuk. A két gyógynövényből készített teának tejszaporító hatása van. Az anyatejbe is belekerülő hatóanyagok a csecsemők hasfájását is csökkentik.

Petrezselyem

A fűszernövények közül kihagyhatatlan a petrezselyem levele, hajtása, melyből a népi gyógyászatban vízhajtó, görcsoldó hatású teát készítenek, azonban ezt vizsgálatokkal nem bizonyították.

Zeller

Ugyancsak gyakran használt a zeller levele, gumója, szára. A keleti népi gyógyászatban vesekő, húgyúti fertőzés kezelésére is alkalmazzák. Egy érdekesség: egy nemrégiben megjelent tanulmányban a zellertermés kivonatának vizsgálatakor megállapították, hogy dózisfüggően képes meggátolni az Escherichia coli baktérium megtapadását a húgyhólyagsejteken. Ez a hatás hasonlít a nagybogyós áfonya határmechanizmusára.

Bazsalikom

A bazsalikom Indiából elterjedt növény, melynek virágos hajtását használjuk fűszerként, a gyógyászatban pedig illóolaját alkalmazzák.

A fűszernövényt emésztési panaszokra, pl. étvágytalanság, puffadás esetén lehet alkalmazni, ekkor naponta 3 gramm szárított növényből kell teát készíteni, főzetet.

Mint minden növényt, a fűszernövényeket sem lehet korlátlan mennyiségben alkalmazni, egyrészt mert nem érvényesül igazán az ízük. Másrészt a bazsalikom illóolajában magzatkárosító anyag van, így érdemes főzéskor a reáis mennyiségekhez tartani magunkat, ez nem okozhat gondot.

Levendula

Bár nem fűszernövény, de gyakran ültetett gyógynövény és szörpök összetevője a levendula. Ha teáját nyugtató célra szeretnénk alkalmazni, keskenylevelű levendulát, vagy más néven francia levendulát ültessünk.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész