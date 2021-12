Karácsonykor is étkezhetünk egészségesen! Hogyan?

Az adventi időszakban nagyon sok ünnepi finomság, különlegesség kerül az asztalra, de az ünnepi vásári forgatagban is szívesen kóstolgatjuk az édességeket, a jellegzetes ünnepi ételeket.

Az évnek nem minden szakában juthatunk hozzá ilyen csemegékhez, és nem is kell lemondanunk róluk, csak tartsunk mértéket, és figyeljünk oda néhány apróságra. Adunk pár hasznos tippet, hogy az ünnepek után se kelljen a fölösleges kilók matt aggódnia!

A karácsonyi ünneplésnek a finom ünnepi vacsora is része. Egy hagyományos háromfogásos karácsonyi vacsora akár 1500 kalóriát is kitehet. Felmérések szerint az emberek karácsony és újév között átlagosan 370 grammot híznak.

Tippek az egészséges karácsonyi étkezéshez

A főfogás előtt tálaljon fel salátát vagy egy könnyű levest, ami csillapítja az éhséget és kis mértékben telíti is a gyomrot, így a főételből kevesebbet fogyasztunk. Ugyanezen okból étkezés előtt egy pohár friss vizet is megihat.

Néhány kalóriát úgy is spórolhatunk, ha kihagyjuk a menüből a szószokat, és a zsíros, olajos köreteket. Sült burgonya és krokett helyett fogyasszanak például rizst. A kalóriadús tejszínes öntetek helyett is választhat egészségesebb változatot.

A nehéz édességek (pl. csokoládémousse) helyett desszertként kínáljon egészséges gyümölcssalátát vagy gyümölcsös krémtúrót.

Tipp: A teltségérzet 15-20 perccel az étkezés megkezdése után jelentkezik. Szánjon tehát elegendő időt az étkezésre ünnepek alkalmával és hétköznapokon is! Az egyes fogások közt tartson egy kis szünetet! Így elkerülheti, hogy többet egyen, mint amennyire szervezetének szüksége van.

Hirdetés

A forralt bor hideg időben különösen csábító lehet, de nem árt tisztában lenni azzal, hogy egyetlen csészényi 200 kalóriát tartalmaz. Természetesen meg lehet kóstolni, de a második pohár helyett igyunk inkább meleg teát vagy narancslevet.

Sokan szívesen fogyasztanak étkezés után pálinkát vagy egyéb alkoholos italokat. Ezek is plusz kalóriát jelentenek, ezért kerülje a fogyasztásukat!

Sütemények egészségesebb változatban

A vajas, cukros sütemények fogyasztása sem tesz jót. Van azonban néhány trükk, amivel kalóriákat spórolhatunk.

Sütésnél használjon teljes kiőrlésű lisztet, ami több vitamint és ballasztanyagot tartalmaz, mint a fehér liszt, így serkentve az emésztést. Fele-fele arányban is vegyítheti a kétféle lisztet. A süteményekbe zabpelyhet és szárított gyümölcsöket is tehet.

A recept szerint előírt cukormennyiséget is csökkentheti, és azzal is kalóriát spórol, ha a készen vett kekszeket nem mártja csokoládéba. A bolti és házi süteményekre is érvényes, hogy ha semmiképp sem szeretné kihagyni a csokimázt, akkor ne vonja be vele teljesen a süteményt, csak részben, vagy készítsen a csokiból mintát.

Tipp: A süteményeket vágja kisebb szeletekre, így többet megehet belőle és kisebb mennyiség elfogyasztása után is úgy érezheti, hogy annyit evett, amennyit szeretett volna.

Ha többet eszünk, mozogjunk is többet!

Ha kicsit többet mozgunk, nem kell aggódnunk a plusz kalóriák miatt. Sétáljon családjával a friss levegőn, menjenek el szánkózni vagy korcsolyázni a gyerekekkel. A hógolyózás és hóemberépítés is remek családi szórakozás és edzésnek is kiváló. Biztonsága érdekében csak nappali fényviszonyok mellett sétáljon, sportoljon a szabadban!

További hasznos egészségtippek

Minden finomságot meg szabad kóstolni, de csak mértékkel! Ha így tesz, semmiről sem kell lemondania, miközben fittnek és egészségesnek érezheti magát.

Sütemények és csokoládé helyett egyen inkább gyümölcsöt, aszalt gyümölcsöt vagy sült almát.

Bár a diófélék igazán értékes vitaminforrások, csak mértékkel fogyasszuk, mert kalóriatartalmuk magas. A mogyoróra, diófélékre allergiások számára tilos fogyasztani ezekből, és a belőlük készült édességekből!

Igyon meg naponta legalább két liter folyadékot, a legjobb vizet vagy édesítetlen gyümölcsteát fogyasztani. Az elegendő mennyiségű folyadék fokozza az anyagcserét és féken tartja az étvágyat.

Ha a csokoládéról és csokoládébevonatról nem tud lemondani, válasszon magas kakaótartalmú étcsokoládét.

Ha mindenképp ragaszkodik az édességekhez, akkor az olajban sült és vajas sütemények helyett válasszon kalóriaszegény édességeket.

Tipp: Az édességeket ne habzsolja, fogyassza lassan a finomságokat, hogy minél tovább élvezhesse az ízeket! Így könnyebb mértéket tartani!

Jellegzetes karácsonyi édességek kalóriatartalma

Karácsonyi édesség Kalória omlós teasütemény 53 diós, mandulás vagy mogyorós csók 68 mézeskalács (1 darab) 49 marcipán (15 g) 69 dió (egy szem) 72 sült alma (200 g) 204 forralt bor (200 ml) 210

Tovább

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; gesundheit.de