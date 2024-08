Gyümölcsmagok: mikor káros, mikor hasznos?

Sokan szeretnének olykor kedveskedni kutyájuknak egy-egy falat gyümölccsel, tudva, hogy azok tele vannak számukra is értékes tápanyagokkal. Cukortartalmuk miatt azonban nem szabad túlzásba vinni ezek kínálást. Fontos azt is tudni, hogy bizonyos gyümölcsök, pl. a szőlő mérgezőek a kutyákra nézve, a különféle magok pedig amigdalintartalmuknál fogva rájuk nagyobb veszélyt jelentenek, hiszen ők szinte biztosan szétrágják a magokat, így kisebb mennyiség elfogyasztása is kockázatos. A magok lenyelése számukra is ugyanolyan balesetveszélyes, mint az emberek esetében, ráadásul a szétrágott magok nagyon könnyen felsérthetik a tápcsatornát annak bármely pontján. Beszélje meg állatorvosával, milyen gyümölcsöt adhat házikedvencének, és mi az, amit tilos kínálni neki!