Nem tudok hízni - Mi okozhatja a soványságot?

Amikor a média, a fitneszvilág s a mindennapok reklámjai szinte egyfolytában a fogyást, a testsúlycsökkentést szajkózzák, talán kevesen gondolnak bele abba, hogy léteznek köztünk olyanok, akik számára éppen alacsony testsúlyuk okozza a legnagyobb problémát. Ők azok, akik sokszor bármit megadnának egy-egy felszedett kilóért cserébe, akik számos túlsúlyos társukhoz hasonlóan szégyellik testüket, csak éppen egy egészen másfajta látvány miatt.

Az egészséges közérzet, fizikai jóllét kialakítása, fenntartása számos tényező függvénye, ezek közül is az egyik legfontosabb paraméter a testsúly. Mikor ideális a testtömeg? Mi az a pont, amitől fogva egy illető már túlsúlyosnak, vagy éppen, alultápláltnak mondható? Ennek eldöntésében egy meglehetősen korrekt és egzakt „megfogalmazás”, egy mindenki által könnyen kiszámítható érték, a BMI (Body Mass Index, vagyis a test-tömeg hányados) segíthet: ha elosztjuk a kg-ban mért testsúlyunkat a méterben megadott testmagasságunkkal, a kapott hányados érték pontosan jelzi, mely kategóriába tartozunk. Ennek alapján, soványnak mondható az illető, ha BMI értéke 18,5 alatti.

Bizony, szép számmal élnek közöttünk olyan, soványnak mondott emberek, akik minden küzdelmük ellenére sem tudnak cseppet kikerekedni.

Mi állhat ennek a hátterében? Tényleg olyan nehéz meghízni?

A kutatók szinte egybehangzó véleménye alapján elmondható, hogy testsúlyunk kialakulásában és fenntartásában igen nagy rész genetika lapul. Hasonlóan az elhízáshoz, a soványság is sok esetben örökletes tényező. Ugyanakkor, bizonyos esetekben egyéb, kórosnak mondható állapotok, nem ritkán egy-egy konkrét betegség is okozhatja a testsúly stagnálását.

Pszichés problémák

A pszichiátriai kórképek közé sorolható anorexia nervosa, illetve bulimia kóros soványsághoz vezethetnek. Míg az anorexiát szinte totális mennyiségi és minőségi diéta, addig a bulimiát falásrohamok, s az ezt követő önhányatás jellemzik. Hátterükben szinte minden esetben kimutatható valamilyen pszichés labilitás, terheltség, így diagnosztizálásuk és kezelésük is belgyógyász és pszichiáter közös munkáját igénylik. Hasonló „elv” alapján „működik”, és persze vezethet akár kóros lesoványodáshoz az ortorexia (túlzásba vitt egészséges táplálkozás) és az exorexia (állandó testedzés) is. Ezen pszichiátriai kórképek közös jellemzője (szemben a később tárgyalt egyéb jellegű megbetegedésekkel), hogy az illetőnek nem szembetűnő saját sovány testalkata, s nem is célja súlyának növelése.

Hormonzavar vagy hormonális rendellenességek

Ezzel ellentétben, bizonyos endokrin, vagyis a hormonális eredetű betegségek egyik legjellegzetesebb tünete, hogy jó étvágy és bőséges táplálkozás mellett sem nő, sőt, inkább csökken a testsúly. A pajzsmirigy-túlműködésben szenvedő emberek a szapora szívverés, szédülékenység, fáradékonyság, hajhullás, stb. mellett szinte minden esetben jelentős, egy hónap alatt akár több kilogrammot meghaladó fogyásról számolnak be. A mellékvesekéreg alulműködése, kimerülése szintén a testtömeg csökkenését idézi elő, melyet sok esetben depressziós tünetek, a bőr pigmentációs zavarai kísérhetnek. A cukorbetegségben (főként az I-es típusú formában) nem ritka a nagyfokú lesoványodás, melyet a szénhidrát felszívódásának zavara idéz elő.

Helytelen táplálkozás

Soványságot idéz elő és tart fenn a táplálkozási hiba, mely lehet akár mennyiségi, akár minőségi éhezés. Ilyenkor a szervezetbe juttatott táplálékból nyerhető kalória és adott szervezet kalóriaigénye közt nincs meg az egyensúly.

Ezt okozhatja többek közt a megnövekedett fizikai aktivitás (pl. életmódváltás), melyet nem követ a megnövekedett energiabevitel, vagy akár akutan egy hányással, hasmenéssel járó fertőzés, melynek során a szervezet jóval több kalóriát veszít, mintsem azt pótolni tudná.

A tápcsatorna betegségei

A hízni vágyók nem kis hányadánál valamilyen tápcsatornai megbetegedés áll a sikertelen szándék hátterében. A bélfal heveny, vagy krónikusan gyulladt állapota, bármilyen sérülése (korábbi műtét miatt is), esetleg allergiás eredetű elváltozása megnehezíti a tápanyagok felszívódását, csakúgy, mint az emésztésben résztvevő bármely enzim eltérése. Értelemszerűen, a bélfal károsodása minél kiterjedtebb területet érint, annál súlyosabb a hiányállapot, ami az elmaradt tápanyag-felszívódás következménye.

Egy meglehetősen gyakori probléma a lisztérzékenység, egy autoimmun eredetű kórkép, melyet a tápcsatornába jutott gabonafélék egyik komponense vált ki. A szervezet erre adott reakciójának eredményeképpen a vékonybélbolyhok pusztulnak, s a súlyos felszívódási zavar mellett hasi tünetek (hasi fájdalom, haspuffadás, széklet változásai, fogyás) jelennek meg. A tápcsatornai betegségek diagnosztizálása belgyógyászati feladat, melyben laboratóriumi és képalkotó jellegű vizsgálatoknak egyaránt szerepe van.

Emésztőrendszeri fertőzések

Az emésztőtraktus fertőzései szintén nem segítik elő a testsúly növekedését. Míg ezen fertőzések zöme viszonylag könnyen azonosítható a fennálló hányás, hasi fájdalom, hasmenések miatt, addig bizony nem árt tudni, hogy léteznek igencsak rejtőzködő formák. A belek parazitafertőzései sok esetben nem járnak markáns tünetekkel; bizonytalan hasi fájdalom, a testsúly csökkenése vagy stagnálása lehet az egyetlen jel. A belekben élősködő, akár több méter hosszúságúra növekvő férgek jelentős mértékben lecsökkentik a tápanyagok felszívódására szolgáló bélfelületet. Ezen infekciók zöme mikrobiológiai módszerekkel, széklet- és vérvizsgálattal előbb-utóbb felderíthető – feltéve, ha a vizsgáló orvos gondol rájuk.

Daganatos megbetegedés

Egészen speciálisnak tekinthető a tumoros betegek testsúlyának csökkenése: ezt részint a tumoros sejtek megnövekedett anyagcseréje, részint a kezelésben használatos kémiai anyagok mellékhatása váltja ki.

Gyógyszerszedés

Számos olyan gyógyszer létezik, melyek tartós szedése hozzájárul a testsúly csökkenéséhez (pl. stimulánsok).

Látható tehát, hogy a hízni nem tudó emberek sokszor még sincsenek olyannyira irigylésre méltó állapotban, mint azt túlsúlyos társaik gondolják, hiszen állapotuk hátterében komoly megbetegedések is állhatnak. Az esztétikai „hátrány” azonban nem az egyetlen probléma, amivel meg kell küzdeniük: a felszívódási zavarok következtében akár igen súlyos hiányállapotok is kialakulhatnak, melyek a maguk tünetei mellett az immunrendszer gyengítésével, meddőséggel, s akár szív- és érrendszeri panaszokkal is járhatnak.

Éppen ezért, a súlyosabb okok kizárása céljából, alapos belgyógyászati kivizsgálás javasolt minden olyan esetben, amikor a testsúly csökkenése különösebb életmódváltás nélkül következik be, vagy éppen a jelentősen megnövelt kalóriabevitelt nem követi súlyváltozás.

Orvos szerzőnk: Dr. Lesznyák Judit