Amalgámtömés - Veszélyes? Érdemes kicseréltetni?

Manapság az amalgámtömésekkel kapcsolatban az emberek két táborra oszlanak, vannak akik kifejezetten jónak, beváltnak tartják, míg mások viszolyognak a gondolattól, hogy feketés színű fémtartalmú tömés van a szájukban.

Az amalgám nemcsak a pácienseket, hanem a fogászatban dolgozó szakembereket is megosztja! Régi időkben, nagyon sokáig a legelterjedtebb tömésfajta volt.

Tudjuk-e pontosan, mi is az amalgám?

Az amalgám a higany más fémekkel (ezüst, ón, réz, cink) alkotott ötvözete. A higany az ezüsthöz kémiailag kötődik.

Tulajdonképpen, ami szerintem megosztó, és az emberek tudatában van az amalgám töméssel kapcsolatban, az az, hogy higanyt tartalmaz, és – mint tudjuk – a higany mérgező.

De a gyakorlatban jelen lévő fogászati tömőanyagok biztonságosnak mondhatók, beleértve az amalgámot is.

Beláthatjuk, hogy mindannyiunknak van olyan ismerőse, akinek jelenleg is van szuvas foga, vagy töméssel rendelkezik. Igazából manapság irodalmi ritkaság, ha valakinek teljesen ép, megtartott fogazata van.

A megelőzés lehetősége ellenére borzasztóan sok a szuvas fogú páciens.

Veszélyes-e az amalgámtömés?

Az amalgám előnye, hogy egyszerű a feldolgozása, gazdaságos és jó fizikai tulajdonságokkal rendelkezik. Hátránya viszont, hogy nem fogszínű, egyesek szerint kifejezetten csúnya. Ám ezek a tömések nagyon tartósak! Nem bizonyított, hogy veszélyt jelentenek a páciens számára. A tömés készítése előtt a keverés közben szabadul fel higanygőz, ami leginkább az asszisztenciát terheli, a pácienst nem. Az amalgám készítésének szigorú szabálya van érvényben. Vannak forgalomban amalgámkeverő készülékek, melyekbe zárt kapszulában jut be az anyag, így a személyzet is védelem alatt áll. Az elkészült anyagot a fogorvos egy adagoló pisztollyal juttatja a fogüregbe.

Tudományosan nincs bizonyítva, hogy az amalgám szisztémás mérgező hatást gyakorolna a szervezetre.

A fogászati kezelőegységek használatához előírt követelmény, hogy az amalgámtörmelékek szűrésére alkalmasak legyenek, ezzel segítve a környezet védelmét.

Gyermekek, várandós kismamák és szoptatós anyukák esetében a mai napig tilos amalgámtömést készíteni, illetve utóbbi két csoport esetében régi amalgámot eltávolítani.

Allergiás reakciót viszont okozhat az amalgám a szájüregben, mint bármelyik más anyag, pl. más fémek, vagy a műanyagok a fogsorok esetén.

Érdemes kicseréltetni? Mik az amalgámtömés hátrányai?

A legtöbb amalgámtömés régen került be a betegek fogába, így azok már több 10 évesek is lehetnek. Ennyi idő alatt – ahogy a fog természetes ütemben kopik – a tömés felszíne is elállhat az üreg szélétől, így a résen keresztül a tömés alá tud szuvasodni. Javasolt fogorvossal megvizsgáltatni, hogy jól zár-e a tömés, illetve röntgenfelvétellel kontrollálni, hogy mi lehet alatta.

Az amalgámok felszíne idővel elszíneződött, korrodált, nem igazán látni a hétköznapi gyakorlatban szépen felpolírozott, anatómikus rágófelszínnel kialakított amalgámtömést. A dorozmás felszínen könnyűszerrel megtapadnak a szájüregi baktériumok és ételmaradékok. A nem anatómikus felület (legtöbbször olyan, mint egy belenyomott rágógumi) a rágási funkciót is csökkenti.

Az amalgámtöméshez olyan üreg kialakítása szükséges, amiből a tömés „nem tud kiesni”, mivel kémiailag ragasztóval nem köt a fogfelszínhez, csak kitölti az üreget. Ezáltal nem is ad megerősítést a fog falának. Sokszor sajnos a fogra nézve repesztő hatást gyakorol egy ilyen tömés.

Tartósságát tekintve a fehér színű tömés, ha jól van elkészítve, szintén nagyon tartós tud lenni. Egy tömés tartósságát – legyen az amalgám vagy kompozittömés – jelentősen befolyásolja a páciens szájhigiénéje! Ha ez nem kielégítő, akkor bármilyen jó töméssel rendelkezünk, a fog alá fog szuvasodni egy idő után.

Fémallergia esetén érdemes kerülni bármilyen fém jelenlétét a szájüregben, így ebben az esetben javasolt az amalgámtömések cseréje!

Ha a készülő fogpótlás tartalmazni fog valamilyen fémet (részleges kivehető fogpótlás, fémkerámia-korona), szintén érdemes az amalgámtöméstől megválni, mert később galvanizáció lephet fel, kellemetlen fémes ízérzettel.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos - Vitadent Centrum, Pécs