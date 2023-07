Szájüregi tályogok, sipolyjáratok - Minden, amit tudni érdemes

A fogak körüli tályogos elváltozás és az utat törő gennyes váladék kivezető nyílása nagyon sok esetben megfigyelhető elhanyagolt fogazat körül az ínyen és a szájpadon egyaránt. Tejfogakat és maradó fogakat egyaránt érint, amennyiben a szuvasodás már olyan súlyossági szintre lépett. Fontos a mielőbbi kezelés, esetleg antibiotikumos terápia indítása, különben súlyos következményekkel járhat.

Mitől és hogyan alakulnak ki szájüregi tályogok, sipolyok?

A fogak körüli tályogos elváltozás kialakulásának kiinduló pontja egy fogban kialakult szuvas lézió, amely a fogbelet érintve gyulladást okoz. Ez a legtöbb esetben csillapíthatatlan, intenzív, pulzáló, főként éjjel jelentkező fogfájással kezdődik. Itt a baktériumok már elszaporodtak és haladnak a fogbélen keresztül a gyökér felé. A gyulladás következtében lebomlott szövetekből fog genny alakulni, amelytől a szervezet szabadulni szeretne, így a genny elkezd áramlani 2 irányba: gennycsapon (fisztulán) keresztül a felszínre tör, vagy pedig a szervezet belseje felé haladva eléri a csonthártyát, így annak gyulladását okozza, amely már jelentős arcduzzanattal jár.

Sokszor a duzzanat olyan mértékű, hogy a szemrést szűkíti, legrosszabb esetben légzési nehézséget okozhat. Ez fogászatilag a sürgős esetek közé sorolandó, így erősen ajánlott felkeresni egy rendelőt vagy hétvégi ügyeletet.

Tünetek

A szájüregi tályog, sipoly tünete arcduzzanat, fájdalmasan feszült íny, érzékeny fog, melyet a beteg „hosszabbnak érez” a többinél, általános tünetek, mint pl. láz is előfordulhatnak, nyirokcsomó-duzzanat a nyakon, gennyes zacskó a fogínyen a fog mellett, ritkán pedig a szájpadon. A fog ráharapásra fáj, és egy ideig hidegre is és melegre is érzékeny.

Ha a genny kifakad, akkor a tünetek valamivel enyhülnek. Kifakadhat spontán is vagy a fogorvos szike segítségével megnyithatja.

A szükséges kezelés

Antibiotikum szedése ilyen esetekben kötelező.

Ha elmúlt a duzzanat és megszűnni látszanak a panaszaink, nem végeztünk még a terápiával, hiszen ha a fog nincs kezelve, a duzzanat időszakosan mindig újra és újra elő fog jönni.

Amennyiben a fogfájás hirtelen megszűnik, mintha elvágták volna, azon a ponton halt el a fog. Az elhalt fog és a krónikus gyulladás, van, hogy sokáig fájdalmatlan, de a csont pusztulását okozza a fog körül, cisztás vagy granulómás elváltozást hoz létre a gyökércsúcson. A felszabaduló bakteriális toxinok a véráram útján mindenhova eljutnak a szervezetben, gócbetegséget okoznak, melynek következménye hajhullás, ízületi fájdalom stb. lehet.

Röntgenfelvétel készítése után a fogorvosunk eldönti, hogy a fog menthető-e esetleg gyökérkezeléssel, vagy már csak a fog eltávolítása az egyetlen módja a betegség gyógyításának. Ne várjuk meg az újabb gyulladást, mert a gyulladt szövetek pH-ja miatt nehezebben hat az érzéstelenítő.

Hogyan előzhető meg a tályogképződés?

A megelőzés egyik kulcsa a jó szájhigiéné fenntartása és a rendszeres fogorvosi vizsgálat legalább évente egyszer. Gyermekvállalás előtt alapos fogászati vizsgálat javasolt, hogy ne terhesség idején jelentkezzen ez a fájdalmas, stresszel járó kórkép.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos